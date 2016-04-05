Volume Spike Reversal EA
- 专家
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.10
- 更新: 30 七月 2026
Volume Spike Reversal EA
概述
Volume Spike Reversal EA 是一款纯粹基于价格行为和成交量的反转系统。它检测异常的成交量激增(高潮K线),随后寻找方向相反且成交量匹配的确认K线,在统计上验证的反转点入场,而非依赖滞后指标。
主要优化目标:黄金(XAUUSD),H2周期。完全支持多品种、多周期——在外汇主要货币对、指数和金属上均可运行,只需进行相应的重新优化。
运行原理
- 检测成交量激增(成交量 > 均值 x 倍数,且为最近N根K线中最高)。
- 设置待触发的反转方向(阴线激增后做多,阳线激增后做空)。
- 等待方向相反且成交量匹配范围的确认K线出现。
- 以基于ATR的止损/止盈入场。
- 可选的ATR跟踪止损。
- 内置的净值回撤熔断机制。
无马丁格尔,无网格,无套利。同一时间仅持有一个仓位。通过基于百分比的仓位计算实现完整的风险控制。
输入参数
信号
- AvgLen:成交量均值回溯周期
- SpikeMult:激增阈值倍数
- HighestLen:激增须为最近N根K线中的最高成交量
- DivLow / DivHigh:确认K线成交量匹配范围
- MaxWaitBars:等待确认的最大K线数(0 = 无限制)
风险管理
- Risk_PctPerTrade:每笔交易承担的余额百分比风险
- Risk_MaxDrawdownPct:净值保护熔断机制
- ATR_Period、SL_ATR_Mult、TP_ATR_Mult:基于波动性的止损/止盈
- Trail_ATR_Mult:ATR跟踪止损(0 = 关闭)
执行
- MagicNumber、Slippage、ShowPanel(图表面板)
优化器评分(高级)
- Score_MinProfitFactor、Score_MaxDrawdownPct、Score_MinTrades:淘汰筛选条件
- Score_R2Weight、Score_SlopeWeight、Score_MARWeight、Score_TradeBonusWeight:质量权重
- Score_SplitPenalty、Score_SkewPenalty、Score_UlcerPenalty:稳定性/风险惩罚项
内置优化器评分系统
该EA内置专有的OnTester()评分引擎,远超单纯的净利润评估。它按以下维度对优化结果进行排序:
- 权益曲线平滑度(R²)
- 长期盈利一致性(前后半段稳定性)
- 回撤痛苦程度(溃疡指数)和资金使用效率(MAR比率)
- 利润集中风险(单笔交易偏度过滤器)
- 统计可靠性(最小交易数量,对数缩放奖励)
净利润为负、盈利因子过低、回撤过大或交易数量过少的优化结果会被自动淘汰——因此只有稳健、可交易的参数集才能通过优化。
将Optimizer Criterion设置为"Custom max"以激活此评分系统。
推荐设置
品种:XAUUSD(同时也在主要外汇货币对和指数上进行了测试)
周期:H2
经纪商:建议使用低点差ECN/RAW账户
VPS:建议使用以实现24/5不间断运行
截图说明
附图展示了XAUUSD H2上实时的反转信号示例,以及用于生成所示权益曲线的推荐参数设置截图。
免责声明
过往表现(包括回测和优化结果)不代表未来收益。外汇、金属和差价合约交易存在重大亏损风险,并非适合所有投资者。在实盘部署前请务必在模拟账户上测试,并使用适当的风险设置。作者对因使用本产品而产生的交易损失不承担任何责任。