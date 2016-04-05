Volume Spike Reversal EA

RiskCalc Panel Alexandre Vincent Traber 指标

RiskCalc Panel — 仓位与风险计算器 概述 RiskCalc Panel 是一款轻量级的图表面板计算器，让仓位规模的计算不再依赖猜测。您可以根据实时市场价格或手动选择的价格设置入场、止损和止盈，面板会立即显示出为承担账户权益固定百分比风险或账户货币固定金额风险所需的精确手数。该工具不执行任何交易操作：不会开仓、平仓或管理任何持仓。它是一款决策辅助面板，用于规范您的资金管理并在手动下单前消除仓位计算错误。 工作原理 选择入场模式：Current Price 会自动跟随实时买卖价，Manual 则允许您输入任意想要规划的价格。 通过精确价格或距入场点的距离设置止损和止盈，可在点数和百分比之间切换。 直接调整风险回报比，止盈会自动重新计算以匹配该比例。 面板会读取您的账户权益以及当前品种的点值和最小变动价位，同时计算出两种风险目标（账户权益百分比和固定金额）所需的精确手数。 根据止损相对入场点的位置，LONG 或 SHORT 标签会一目了然地确认您的交易方向。 可选的 Show Lines on Chart 按钮会直接在价格图表上绘制可拖动的入场、止损和止盈线，与面板双向完全