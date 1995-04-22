TradeVision Pro

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro

MT5 交易账户分析与监控仪表板

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。

本产品将 MT5 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。

主要功能

• MT5 账户仪表板

• 未平仓头寸监控

• 交易历史分析

• 交易日历

• 策略跟踪

• 交易日志

• 账户绩效统计

• 绩效报告

• 交易通知

• 多账户支持

• 可分享的只读报告

MT5 账户仪表板

在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 5 交易账户的重要信息。

可显示的信息包括：

• 账户余额

• 净值

• 可用保证金

• 保证金水平

• 未平仓头寸

• 浮动盈亏

• 交易量

• 经纪商信息

• 账户信息

仪表板集中显示账户活动，便于监控和分析。

未平仓头寸监控

通过一个仪表板查看当前活跃的交易头寸。

可监控：

• 交易品种

• 交易方向

• 手数

• 入场价格

• 当前价格

• 止损

• 止盈

• 当前持仓结果

该功能可清晰展示当前交易活动，无需在多个终端窗口之间切换。

交易历史分析

查看已完成的交易和账户历史活动。

交易历史可用于分析：

• 已平仓交易

• 历史盈亏

• 交易量

• 交易频率

• 盈利和亏损交易

• 不同时间段的交易表现

历史数据经过整理，便于账户审查和绩效分析。

交易日历

通过日历视图查看交易活动。

交易日历可以帮助分析：

• 每日交易结果

• 交易频率

• 活跃交易日

• 历史绩效周期

• 盈亏分布

日历提供另一种查看交易活动和识别不同日期及时间段交易模式的方式。

策略跟踪

根据所使用的策略、交易设置或交易方法整理交易。

可跟踪：

• 策略名称

• 交易数量

• 盈利交易

• 亏损交易

• 平均结果

• 交易备注

策略跟踪功能可帮助交易者根据历史账户数据审查不同交易方法的记录结果。

交易日志

以结构化方式记录交易决策和观察。

日志内容可以包括：

• 交易原因

• 使用的策略

• 市场状况

• 交易备注

• 发现的错误

• 总结的经验

交易日志可用于记录交易活动，并回顾每笔交易背后的决策过程。

账户绩效统计

查看根据交易历史计算出的统计数据。

可用统计数据包括：

• 胜率

• 总交易数量

• 盈亏

• 平均盈利交易

• 平均亏损交易

• 回撤信息

• 净值历史

• 交易分布

这些统计数据提供账户历史活动和交易表现的结构化概览。

绩效报告

通过结构化报告查看交易信息。

报告可以包括：

• 账户统计

• 交易历史

• 绩效数据

• 交易活动摘要

报告旨在让交易数据更容易查看和整理。

交易通知

接收与支持的账户活动相关的通知。

通知可以包括：

• 新开仓位

• 已平仓位

• 账户变化

• 交易事件

此功能帮助用户及时了解重要的交易账户活动。

多账户支持

通过一个仪表板管理和查看多个受支持的 MetaTrader 5 账户。

适用于：

• 个人交易账户

• 不同经纪商账户

• 测试账户

• 使用不同交易策略的账户

每个已连接账户都保持独立，以便单独进行监控、分析和报告。

可分享的只读报告

生成包含所选交易信息的只读报告。

共享报告可以包括：

• 账户统计

• 交易历史

• 绩效数据

• 交易活动摘要

用户可以分享指定的交易信息，而无需提供交易账户本身的访问权限。

网页仪表板访问

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 可通过受支持的网页浏览器访问仪表板。

支持的设备类型可以包括：

• 台式电脑

• 笔记本电脑

• 平板电脑

• 移动设备

该界面旨在通过受支持的桌面和移动浏览器访问交易信息。

工作方式

  1. 连接受支持的 MetaTrader 5 账户。

  2. 打开 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 仪表板。

  3. 查看账户和交易信息。

  4. 监控未平仓头寸和历史活动。

  5. 使用分析、交易日志、策略跟踪和报告工具整理和审查交易数据。

适用人群

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 可供以下用户使用：

• 外汇交易者

• 黄金交易者

• 指数交易者

• 手动交易者

• 算法交易者

• 账户管理者

• 管理多个账户的交易者

重要信息

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款交易分析、监控、报告和交易日志工具。

本产品不提供金融建议、投资建议、保证的交易结果或未来绩效保证。

交易存在风险，历史交易表现不能保证未来结果。

TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 的目的，是帮助用户整理、监控、分析和查看与其 MetaTrader 5 交易活动相关的信息。


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重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
Trade Analyzer Pro MT5
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
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Trading Dashboard Pro MT5
Ian Nganga Comba
实用工具
Trading Dashboard Pro MT5 Trading Dashboard Pro MT5 是一款专为 MetaTrader 5 开发的交易监控与管理面板。 该面板以清晰直观的方式实时展示账户交易情况、统计数据以及当前持仓信息。用户无需在多个终端窗口之间切换，即可在一个界面中完成账户监控和交易管理。 主要功能 实时账户概览 面板实时显示账户的重要数据，包括： 账户余额（Balance） 净值（Equity） 浮动盈亏 当日盈亏 胜率（Win Rate） 盈利因子（Profit Factor） 平均风险收益比（Risk/Reward Ratio） 最大回撤（Max Drawdown） 所有数据都会随着交易活动自动更新。 交互式绩效图表 Trading Dashboard Pro MT5 提供可视化图表，帮助用户了解账户表现和风险状况。 支持的图表包括： 资金曲线（Equity Curve） 回撤图（Drawdown Chart） 通过图表，用户可以更直观地观察账户资金变化以及风险水平。 持仓监控 所有当前持仓都会显示在统一的表格中。 每笔交易显示以下信息： 交易品种（Symb
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Performance Calendar
Ian Nganga Comba
实用工具
Trading Calendar — 查看您最盈利的交易日 将您的交易历史转化为清晰的每日交易表现分析，使用 Trading Calendar 轻松掌握盈利规律。 Trading Calendar 是一款强大的 MT5 分析工具，帮助交易者通过交互式盈亏热力图直观查看每日交易表现。无需翻阅冗长的交易记录，您可以快速发现自己的最佳交易日、最差交易日，以及连续盈利和亏损的规律。 按天、按周或按月分析交易表现，精准了解您的交易策略在哪些时间段效果最佳。 核心功能 • 每日盈利热力图 通过颜色区分盈利和亏损交易日，快速掌握表现。 • 胜率追踪 实时监控您的交易准确率和稳定性。 • 盈利因子分析（Profit Factor） 评估交易策略整体质量和效率。 • 平均盈利与平均亏损统计 清楚了解您的风险回报比。 • 最佳与最差交易日识别 快速找出表现最强和最弱的交易日。 • 每周交易总结 一目了然查看每周整体表现。 • 夏普比率监控 评估风险调整后的收益表现。 • 交易量分析 了解交易频率与盈利之间的关系。 • 月度与年度视图 支持多时间周期切换，深入分析交易数据。 为什么选择 T
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Trade Copier Manager
Ian Nganga Comba
实用工具
Trade Copier Pro Trade Copier Pro 是一款用于 Meta Trader 5 的交易复制工具，旨在实现多个 MT5 账户之间的实时交易复制。 该产品允许交易者连接来自不同经纪商的多个账户，设置主账户和从账户，并控制交易在账户之间的同步方式。它适用于账户同步、策略复制以及多账户交易管理。 Trade Copier Pro 直接在 Meta Trader 5 内运行，无需任何外部服务。 功能 多账户连接 可同时连接多个 MT5 账户，并通过一个界面统一管理。 支持的账户类型： • 个人账户 • Prop Firm 账户 • 经纪商分散账户 • 策略测试账户 经纪商兼容性 支持不同经纪商之间的账户复制，包括： • HFM • RoboForex • IC Markets • Exness • Pepperstone • 其他 MT5 经纪商 主账户与从账户设置 通过选择以下内容创建复制配对： • 主账户 — 交易来源 • 从账户 — 接收复制交易的账户 任何已连接账户都可以设置为主账户或从账户。 手数倍数控制 通过手数倍数控制从账户的仓位大小。 示例： • 1.
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Trade Analyzer MT4
Ian Nganga Comba
专家
Trade Analyzer MT4 Trade Analyzer MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的网页交易分析和账户监控平台。 该平台可同步 MetaTrader 4 的交易活动，并将账户信息整理到结构化仪表板中，用于监控、分析、报告、策略跟踪和交易日志记录。 Trade Analyzer MT4 允许用户通过受支持的桌面和移动网页浏览器查看其交易活动。 连接受支持的 MT4 账户后，您可以使用集中式仪表板监控未平仓交易、查看交易历史、分析账户统计数据、整理交易策略以及维护详细的交易记录。 主要功能 • MT4 账户仪表板 • 未平仓交易监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT4 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 4 交易账户的重要信息。 仪表板可显示： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓交易 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 账户信息通过结构化界面进行整理，便于监控
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Trade Vision Pro Mt4
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专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 MT4 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT4 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT4 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT4 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 4 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 •
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Trading Journal
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实用工具
Trade Journal 分析您的交易决策并提升交易习惯 Trade Journal 是一款专业的交易分析工具，帮助交易者记录、查看并理解自己的交易行为。 每一笔交易都会自动保存到结构化日志中，您可以分析自己的交易策略、交易设置、情绪状态、执行情况以及长期表现。 Trade Journal 不只是关注盈亏结果，而是帮助您了解每一次交易背后的决策过程。 包含 ForexAnalyzer Pro 仪表盘访问权限 购买 Trade Journal 后，您还将获得完整的 ForexAnalyzer Pro 网页版交易分析平台访问权限。 您可以通过电脑、平板或手机查看和分析交易数据。 包含模块： Dashboard Trades Analytics Calendar Journal Alerts System Copy Trading 主要功能 自动记录交易 Trade Journal 会自动记录您的交易活动，并保存每笔交易的重要信息： 交易品种 买入/卖出方向 入场和出场价格 手数 持仓时间 盈亏结果 交易策略 交易设置类型 信心等级 交易情绪 交易来源 交易状态 在一个地方查看完整交易历史
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Crazy Peacock
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专家
推介进化式交易解决方案：16+策略专家顾问 我们自豪地推介一款专家顾问（EA），汇集了16多种盈利策略于一个强大工具之中，解锁了自动交易的潜力。该EA采用全面的交易方式，不采用网格或马丁格尔策略等风险较高的方法，确保了安全可靠的交易体验。 安全至上： 该EA设计理念的基石是安全性。它在运作过程中不涉及网格或马丁格尔策略，从而减少了与激进交易方式常见的不必要风险。此外，内置的资产保护器可防范大额回撤，这是保护您资金的重要功能。 灵活定制： 我们的EA认识到适应性的重要性，提供了可定制的设置，包括根据您的喜好限制同时开仓数量或交易数量的能力。这种灵活性赋予您将EA的功能与您个人的交易风格相协调的能力。 应对市场状况： 认识到滑点和高点差对交易绩效的影响，我们的EA整合了先进的点差过滤器。这一智能功能在高点差期间减少了风险，确保了谨慎的交易执行。我们强烈建议选择点差低的经纪商来优化EA的性能，IC Markets是我们推荐的选择，因其经过测试的可靠性。 魔法编号精准定位： 利用魔法编号，我们的EA区分了自动和手动交易。这确保了交易识别的清晰性，让您能够在EA的操作过程中无缝地运用自己的策略
Trade History Calendar MT4
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Trade History Calendar MT4 Trade History Calendar MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的交易分析与历史绩效评估工具，适合希望以更清晰方式了解自身历史交易活动的交易者。 与其在终端中逐条查看大量已平仓交易，Trade History Calendar MT4 会将交易结果整理到结构化的日历界面中，让您更容易查看账户在特定日期、每周以及每月的表现。 该日历能够将原始的 MT4 交易历史转换为直观的可视化概览，帮助您查看盈利情况、交易频率、账户活动以及历史绩效模式。 通过日历形式查看结果，您可以识别表现较强和较弱的交易时期、重复出现的交易模式、交易活动增加的阶段，以及交易一致性随时间发生的变化。 Trade History Calendar MT4 适合希望以更有组织、更直观方式分析交易历史的交易者。 主要功能 • 每日盈亏日历 • 彩色绩效热力图 • 每日交易结果 • 每周绩效分析 • 每月绩效分析 • 年度交易概览 • 胜率跟踪 • 盈利因子分析 • 平均盈利交易 • 平均亏损交易 • 最佳交易日识别 • 最差交易日识别
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Performance Tracker
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实用工具
Performance Tracker Performance Tracker 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易分析和账户表现监控工具。 该产品帮助交易者分析历史交易记录、评估风险，并通过可视化报表和详细统计数据优化交易决策。适合希望以清晰、系统化方式管理和分析交易表现的用户。 主要功能 账户分析面板 通过交互式面板全面查看交易表现。 支持的统计指标： 净利润 总盈利和总亏损 盈亏比（Profit Factor） 单笔预期收益 恢复因子（Recovery Factor） 夏普比率（Sharpe Ratio） 索提诺比率（Sortino Ratio） 胜率 平均风险回报比 余额与回撤可视化 监控账户增长曲线和回撤情况。 图表包括： 余额增长曲线 权益回撤图 回撤持续时间统计 帮助交易者识别稳定期和高风险阶段。 交易统计 详细分析每一笔交易。 包括： 总交易次数 盈利与亏损交易数量 多单与空单表现 平均盈利和平均亏损 最大盈利和最大亏损交易 持仓时间 连续盈利与连续亏损统计 盈利分析 更清楚地了解利润来源。 支持按以下维度分析： 按小时统计盈利 按星期统计盈利 按月份统计盈利
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Trend Teller
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Trend Teller 趋势通告器是一款强大直观的仪表盘工具，可让您一目了然地查看所有主要货币对和时间周期（从 M1 到 MN1）的市场趋势。 由交易者为交易者打造，此工具消除了趋势分析中的猜测，让您始终保持与大趋势一致。 大多数新手交易者在判断市场方向时遇到困难，有时甚至是专业交易者也会出错。 因此，无论您是初学者还是资深交易者，Trend Teller 都是您的理想选择。 主要特点：  多时间周期分析 一键扫描所有主要货币在所有时间周期内的强弱和趋势方向，适合剥头皮、日内或波段交易。  可自定义显示 信息太多？没问题。您可以选择只显示数值或颜色信号，甚至隐藏某些时间周期，让界面更简洁。  内建通知功能 无需全天盯盘！当出现强趋势或交易信号时，系统会自动发送通知，让您在最佳时机做出反应。  新手友好，专业适用 不论您是新手还是老手，掌握趋势方向都是关键。Trend Teller 简化趋势分析，连专业交易者也能受益。  交易信号提示 当出现高概率趋势时，仪表盘底部的信息会从“WAIT A BETTER SETUP”变为实时提示，帮助您在交易前进行验证。 适用于新闻交易 在重大新闻事件
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Price Alert MT5
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实用工具
Price Alert MT5 — 一次购买，终身提醒。 曾几何时，要想在市场中保持领先，就得订阅那些昂贵的平台…… 这里 20 美元，那里 50 美元 — 只是为了每天收到几次提醒。你不是在为价值买单，而是因为没有其他选择。直到现在。 由一位交易者为交易者打造，此工具让你可以自由设定任何价格提醒——也可在价格进入你关注的区域时，毫秒级收到通知。 想象一下：在你的图表上设定价格区间，离开电脑，价格一进入区域，你就第一时间收到实时提醒。不再错过行情，也无需月付订阅费。 为什么选择 Price Alert MT5？ 自定义价格提醒，完全依据你的交易水平 不再支付有限数量的通知费用 一次购买，终身使用 由真实交易者开发，而非只想绑定你订阅的公司 无论你是关注价格行为、供需区还是支撑阻力区域—— Price Alert MT5 不只是另一个指标。 它是交易者的“无声助手”，替你监视图表，只在关键时刻提醒你。 因为聪明的交易者不会追逐市场——他们会等待市场来到他们身边。
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Performance Tracker MT4
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实用工具
MT4 表现追踪器 Performance Tracker 是一款适用于 MetaTrader 4 的交易分析和账户表现监控工具。 它帮助交易者通过可视化报告和详细交易统计，查看历史交易表现、分析风险行为，并改善交易决策。该产品专为希望以清晰、结构化方式了解自己交易活动的交易者设计。 主要功能 账户分析仪表盘 通过交互式仪表盘查看完整的交易表现。 包含指标： 净利润 总盈利和总亏损 盈利因子 预期收益 恢复因子 夏普比率 索提诺比率 胜率 平均风险收益比 余额和回撤可视化 监控账户增长和回撤变化过程。 包含图表： 余额曲线 资金回撤 回撤持续时间追踪 帮助识别交易稳定期和风险期。 交易统计 详细分析每一笔交易。 统计内容： 总交易数量 盈利交易和亏损交易 多单与空单表现 平均盈利和平均亏损 最佳和最差交易 交易持续时间 连续盈利和连续亏损 盈利能力分析 了解利润来源。 可查看： 按小时盈利 按星期盈利 按月份盈利 按交易品种盈利 帮助发现最佳交易时间和不同品种的表现。 已平仓交易记录 查看所有历史交易的完整信息： 品种 交易方向 手数 点数 盈亏 持仓时间 执行来源 适用于交易复盘和记
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Gold Diggers
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实用工具
PROP FIRM 首选 准备挖掘你的财务潜力吗？立即购买Gold Digger，成为真正的淘金者！ Gold Digger EA简介: 通过精心分析的网格系统实现每月4-8%的回报率 概述 Gold Digger 是一个复杂的专家顾问 (EA)，它使用专门为交易XAUUSD（黄金）设计的先进网格交易系统。该EA旨在提供4-8%范围内的稳定月收益。该EA为专业交易员、机构投资者和Prop Firm而设计，结合了严格的量化分析、自适应算法和全面的风险管理策略，以优化在各种市场条件下的交易表现。 Gold Digger拥有经过Myfxbook验证的可靠记录。有兴趣的各方可以通过以下链接查看特定月份的详细业绩指标和实时账户表现： 网格系统分析 Gold Digger策略的核心是其高度优化的网格交易系统。该系统通过在基础价格上下方的预定区间内下达买卖订单，利用黄金市场的波动性。主要组件包括： 网格间距: 根据实时市场波动性和流动性动态调整，以最大化盈利潜力并最小化回撤。 订单大小: 基于账户余额、市场条件和历史表现数据的风险调整模型。 订单管理: 包括自动跟踪止损、获利水平和动态止损调整的高级
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Trend Teller MT4
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指标
Trend Teller 趋势通告器是一款强大直观的仪表盘工具，可让您一目了然地查看所有主要货币对和时间周期（从 M1 到 MN1）的市场趋势。 由交易者为交易者打造，此工具消除了趋势分析中的猜测，让您始终保持与大趋势一致。 大多数新手交易者在判断市场方向时遇到困难，有时甚至是专业交易者也会出错。 因此，无论您是初学者还是资深交易者，Trend Teller 都是您的理想选择。 主要特点：  多时间周期分析 一键扫描所有主要货币在所有时间周期内的强弱和趋势方向，适合剥头皮、日内或波段交易。  可自定义显示 信息太多？没问题。您可以选择只显示数值或颜色信号，甚至隐藏某些时间周期，让界面更简洁。  内建通知功能 无需全天盯盘！当出现强趋势或交易信号时，系统会自动发送通知，让您在最佳时机做出反应。  新手友好，专业适用 不论您是新手还是老手，掌握趋势方向都是关键。Trend Teller 简化趋势分析，连专业交易者也能受益。  交易信号提示 当出现高概率趋势时，仪表盘底部的信息会从“WAIT A BETTER SETUP”变为实时提示，帮助您在交易前进行验证。 适用于新闻交易 在重大新闻事件
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Funding EA
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实用工具
FUNDING EA 已经完全过时，而 PROP FIRM SAVER EA 是在其基础上开发的升级版本，功能更加强大。我们现免费提供，让您实时了解新版的运行效果。 是否厌倦了购买 Prop Firm 挑战账户却最终亏损？FUNDING EA 将为您改变这一切。 此 EA 不仅能够顺利帮助您通过挑战，还保证在挑战失败时退还费用。 使用 FUNDING EA，您可以无限次尝试挑战，而无需担心额外支出。 它是如何运作的？FUNDING EA 采用先进的对冲策略：要么帮助您通过挑战，要么在失败时弥补挑战费用。 这意味着，即使第一次失败，您也无需再为新的挑战支付费用。 为简单起见，建议将此 EA 用于一步挑战账户。 使用 FUNDING EA，您需要两个账户：一个 Prop Firm 挑战账户和一个真实交易账户。 您需要在真实账户中存入挑战费用的两倍。例如，如果挑战费用为 100 美元，则真实账户需存入 200 美元。 EA 会在两个账户中同时开仓。如果挑战失败，EA 会在真实账户中弥补费用，从而可以不断尝试挑战。 在成功通过挑战后，您可以继续在 Prop Firm 账户中使用 FUNDIN
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Fast Alert MT4
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实用工具
Fast Alerts MT4 — 一次购买，终身提醒。 曾经，为了在市场中保持领先，您需要每月订阅昂贵的平台…… 这里$20，那里$50 — 只为每天收到少量提醒。您支付的不是价值，而是因为别无选择。 直到现在。 这个工具由一位交易者为交易者打造，让您完全自由地设置任何您关心的价格提醒 — 并在价格进入您的关注区域的毫秒内收到通知。  想象一下：您在图表上设置价格区域，离开屏幕，当价格进入您的关注区域时，您会立即收到实时提醒。不错过任何机会，无需每月付费。 为什么选择 Fast Alerts MT4？  根据您自己的交易水平设置自定义价格提醒  不再为有限的通知支付费用  一次性购买 — 终身拥有 由真正的交易者打造，而不是试图让您订阅的公司  下载免费演示版，亲自体验 — 它确实有效 无论您是关注价格行为、供需关系，还是支撑与阻力区域 — Fast Alerts MT4 不只是另一个指标。 它是交易者的沉默助手，为您监控图表，只在最关键的时刻提醒您。 因为聪明的交易者不会追逐市场 — 他们等待市场向他们靠近。
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Propfirm Saver
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专家
Propfirm Saver 仅剩 10 个副本，共 10 个，价格 $120 售出后价格将上涨至 $50 策略概述 该专家顾问（EA）通过双账户模型帮助交易者应对 prop firm 挑战，同时降低风险。交易在 prop firm 账户和个人实盘账户之间分配。如果挑战成功，收益来自 prop firm 账户；如果失败，EA 会尝试在实盘账户中弥补挑战费用。 主要功能 每次仅开一仓（无网格或马丁策略） 所有交易设有止损和止盈 简洁易读的用户界面 默认设置预优化，适合快速上手 支持大多数允许 Expert Advisors 的经纪商 运行原理 在两个账户（prop firm 和实盘）安装 EA 配置相同参数，仅模式不同 EA 同步两个账户执行交易 挑战成功，任务完成 挑战失败，实盘账户尝试补偿费用 推荐设置 使用 VPS 保证稳定运行 建议交易 EURUSD 或 XAUUSD（小账户优选 EURUSD） 实盘账户资金为挑战费用的 3–4 倍（如挑战费用 $50，则实盘存款 $150–$200） 两个账户在同一 VPS 或本地运行 除交易模式外，所有输入参数保持一致 重要说明 EA 只能
Performance Tracker MT5
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实用工具
Performance Tracker Performance Tracker 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易分析和账户表现监控工具。 该产品帮助交易者分析历史交易记录、评估风险，并通过可视化报表和详细统计数据优化交易决策。适合希望以清晰、系统化方式管理和分析交易表现的用户。 主要功能 账户分析面板 通过交互式面板全面查看交易表现。 支持的统计指标： 净利润 总盈利和总亏损 盈亏比（Profit Factor） 单笔预期收益 恢复因子（Recovery Factor） 夏普比率（Sharpe Ratio） 索提诺比率（Sortino Ratio） 胜率 平均风险回报比 余额与回撤可视化 监控账户增长曲线和回撤情况。 图表包括： 余额增长曲线 权益回撤图 回撤持续时间统计 帮助交易者识别稳定期和高风险阶段。 交易统计 详细分析每一笔交易。 包括： 总交易次数 盈利与亏损交易数量 多单与空单表现 平均盈利和平均亏损 最大盈利和最大亏损交易 持仓时间 连续盈利与连续亏损统计 盈利分析 更清楚地了解利润来源。 支持按以下维度分析： 按小时统计盈利 按星期统计盈利 按月份统计盈利
Trade Copier Manager MT5
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Trade Copier Pro Trade Copier Pro 是一款用于   Meta Trader 5   的交易复制工具，旨在实现多个 MT5 账户之间的实时交易复制。 该产品允许交易者连接来自不同经纪商的多个账户，设置主账户和从账户，并控制交易在账户之间的同步方式。它适用于账户同步、策略复制以及多账户交易管理。 Trade Copier Pro 直接在   Meta Trader 5   内运行，无需任何外部服务。 功能 多账户连接 可同时连接多个 MT5 账户，并通过一个界面统一管理。 支持的账户类型： • 个人账户 • Prop Firm 账户 • 经纪商分散账户 • 策略测试账户 经纪商兼容性 支持不同经纪商之间的账户复制，包括： • HFM • RoboForex • IC Markets • Exness • Pepperstone • 其他 MT5 经纪商 主账户与从账户设置 通过选择以下内容创建复制配对： • 主账户 — 交易来源 • 从账户 — 接收复制交易的账户 任何已连接账户都可以设置为主账户或从账户。 手数倍数控制 通过手数倍数控制从账户的仓位大小。
Trading Dashboard MT5
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Trading Dashboard Pro MT5 Trading Dashboard Pro MT5 是一款专为 MetaTrader 5 开发的交易监控与管理面板。 该面板以清晰直观的方式实时展示账户交易情况、统计数据以及当前持仓信息。用户无需在多个终端窗口之间切换，即可在一个界面中完成账户监控和交易管理。 主要功能 实时账户概览 面板实时显示账户的重要数据，包括： 账户余额（Balance） 净值（Equity） 浮动盈亏 当日盈亏 胜率（Win Rate） 盈利因子（Profit Factor） 平均风险收益比（Risk/Reward Ratio） 最大回撤（Max Drawdown） 所有数据都会随着交易活动自动更新。 交互式绩效图表 Trading Dashboard Pro MT5 提供可视化图表，帮助用户了解账户表现和风险状况。 支持的图表包括： 资金曲线（Equity Curve） 回撤图（Drawdown Chart） 通过图表，用户可以更直观地观察账户资金变化以及风险水平。 持仓监控 所有当前持仓都会显示在统一的表格中。 每笔交易显示以下信息： 交易品种（Symb
Performance Calendar MT5
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Trading Calendar — 查看您最盈利的交易日 将您的交易历史转化为清晰的每日交易表现分析，使用   Trading Calendar   轻松掌握盈利规律。 Trading Calendar   是一款强大的 MT5 分析工具，帮助交易者通过交互式盈亏热力图直观查看每日交易表现。无需翻阅冗长的交易记录，您可以快速发现自己的最佳交易日、最差交易日，以及连续盈利和亏损的规律。 按天、按周或按月分析交易表现，精准了解您的交易策略在哪些时间段效果最佳。 核心功能 •   每日盈利热力图 通过颜色区分盈利和亏损交易日，快速掌握表现。 •   胜率追踪 实时监控您的交易准确率和稳定性。 •   盈利因子分析（Profit Factor） 评估交易策略整体质量和效率。 •   平均盈利与平均亏损统计 清楚了解您的风险回报比。 •   最佳与最差交易日识别 快速找出表现最强和最弱的交易日。 •   每周交易总结 一目了然查看每周整体表现。 •   夏普比率监控 评估风险调整后的收益表现。 •   交易量分析 了解交易频率与盈利之间的关系。 •   月度与年度视图 支持多
Trading Journal Pro MT5
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Trade Journal 分析您的交易决策并提升交易习惯 Trade Journal 是一款专业的交易分析工具，帮助交易者记录、查看并理解自己的交易行为。 每一笔交易都会自动保存到结构化日志中，您可以分析自己的交易策略、交易设置、情绪状态、执行情况以及长期表现。 Trade Journal 不只是关注盈亏结果，而是帮助您了解每一次交易背后的决策过程。 包含 ForexAnalyzer Pro 仪表盘访问权限 购买 Trade Journal 后，您还将获得完整的 ForexAnalyzer Pro 网页版交易分析平台访问权限。 您可以通过电脑、平板或手机查看和分析交易数据。 包含模块： Dashboard Trades Analytics Calendar Journal Alerts System Copy Trading 主要功能 自动记录交易 Trade Journal 会自动记录您的交易活动，并保存每笔交易的重要信息： 交易品种 买入/卖出方向 入场和出场价格 手数 持仓时间 盈亏结果 交易策略 交易设置类型 信心等级 交易情绪 交易来源 交易状态 在一个地方查看完整交易历史
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