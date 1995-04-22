TradeVision Pro
- 专家
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Ian Nganga CombaHi, I'm Ian – a trader and MQL developer with 2 years of experience building Expert Advisors, indicators, and trading utilities. I specialize in creating tools that are practical, efficient, and tailored to the real needs of traders.
- 版本: 5.12
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro
MT5 交易账户分析与监控仪表板
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。
本产品将 MT5 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。
主要功能
• MT5 账户仪表板
• 未平仓头寸监控
• 交易历史分析
• 交易日历
• 策略跟踪
• 交易日志
• 账户绩效统计
• 绩效报告
• 交易通知
• 多账户支持
• 可分享的只读报告
MT5 账户仪表板
在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 5 交易账户的重要信息。
可显示的信息包括：
• 账户余额
• 净值
• 可用保证金
• 保证金水平
• 未平仓头寸
• 浮动盈亏
• 交易量
• 经纪商信息
• 账户信息
仪表板集中显示账户活动，便于监控和分析。
未平仓头寸监控
通过一个仪表板查看当前活跃的交易头寸。
可监控：
• 交易品种
• 交易方向
• 手数
• 入场价格
• 当前价格
• 止损
• 止盈
• 当前持仓结果
该功能可清晰展示当前交易活动，无需在多个终端窗口之间切换。
交易历史分析
查看已完成的交易和账户历史活动。
交易历史可用于分析：
• 已平仓交易
• 历史盈亏
• 交易量
• 交易频率
• 盈利和亏损交易
• 不同时间段的交易表现
历史数据经过整理，便于账户审查和绩效分析。
交易日历
通过日历视图查看交易活动。
交易日历可以帮助分析：
• 每日交易结果
• 交易频率
• 活跃交易日
• 历史绩效周期
• 盈亏分布
日历提供另一种查看交易活动和识别不同日期及时间段交易模式的方式。
策略跟踪
根据所使用的策略、交易设置或交易方法整理交易。
可跟踪：
• 策略名称
• 交易数量
• 盈利交易
• 亏损交易
• 平均结果
• 交易备注
策略跟踪功能可帮助交易者根据历史账户数据审查不同交易方法的记录结果。
交易日志
以结构化方式记录交易决策和观察。
日志内容可以包括：
• 交易原因
• 使用的策略
• 市场状况
• 交易备注
• 发现的错误
• 总结的经验
交易日志可用于记录交易活动，并回顾每笔交易背后的决策过程。
账户绩效统计
查看根据交易历史计算出的统计数据。
可用统计数据包括：
• 胜率
• 总交易数量
• 盈亏
• 平均盈利交易
• 平均亏损交易
• 回撤信息
• 净值历史
• 交易分布
这些统计数据提供账户历史活动和交易表现的结构化概览。
绩效报告
通过结构化报告查看交易信息。
报告可以包括：
• 账户统计
• 交易历史
• 绩效数据
• 交易活动摘要
报告旨在让交易数据更容易查看和整理。
交易通知
接收与支持的账户活动相关的通知。
通知可以包括：
• 新开仓位
• 已平仓位
• 账户变化
• 交易事件
此功能帮助用户及时了解重要的交易账户活动。
多账户支持
通过一个仪表板管理和查看多个受支持的 MetaTrader 5 账户。
适用于：
• 个人交易账户
• 不同经纪商账户
• 测试账户
• 使用不同交易策略的账户
每个已连接账户都保持独立，以便单独进行监控、分析和报告。
可分享的只读报告
生成包含所选交易信息的只读报告。
共享报告可以包括：
• 账户统计
• 交易历史
• 绩效数据
• 交易活动摘要
用户可以分享指定的交易信息，而无需提供交易账户本身的访问权限。
网页仪表板访问
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 可通过受支持的网页浏览器访问仪表板。
支持的设备类型可以包括：
• 台式电脑
• 笔记本电脑
• 平板电脑
• 移动设备
该界面旨在通过受支持的桌面和移动浏览器访问交易信息。
工作方式
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连接受支持的 MetaTrader 5 账户。
-
打开 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 仪表板。
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查看账户和交易信息。
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监控未平仓头寸和历史活动。
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使用分析、交易日志、策略跟踪和报告工具整理和审查交易数据。
适用人群
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 可供以下用户使用：
• 外汇交易者
• 黄金交易者
• 指数交易者
• 手动交易者
• 算法交易者
• 账户管理者
• 管理多个账户的交易者
重要信息
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款交易分析、监控、报告和交易日志工具。
本产品不提供金融建议、投资建议、保证的交易结果或未来绩效保证。
交易存在风险，历史交易表现不能保证未来结果。
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 的目的，是帮助用户整理、监控、分析和查看与其 MetaTrader 5 交易活动相关的信息。