概述

Breakout Adaptive 是一款基于唐奇安通道突破的智能交易系统，采用基于ATR的风险管理、分层止盈、保本及移动止损管理、盈利回吐保护，以及连续亏损后的自适应仓位调整，旨在使资金曲线更平滑。

工作原理

检测可配置回溯周期内最高价/最低价的突破。 收盘价确认突破后入场，止损基于ATR设置。 达到Tier 1（R倍数）时部分平仓，止损移至保本位。 达到Tier 2（R倍数）时部分平仓。 Tier 2后对剩余仓位使用基于ATR的移动止损。 当盈利从峰值R回撤超过设定百分比时平仓（回吐保护）。 连续亏损后降低风险乘数，连续盈利后逐步恢复。

输入参数

Trading（交易）

Magic Number — 魔术号

Order Comment — 订单注释

Max Spread Points — 最大点差（点数）

Signal (Donchian)（信号-唐奇安）

Donchian Period — 唐奇安周期

Risk & Sizing（风险与仓位）

Risk Percent — 每笔交易风险百分比

Use Compounding — 使用复利

ATR Period — ATR周期

ATR SL Multiplier — ATR止损倍数

Adaptive Risk (Recovery)（自适应风险-恢复）

Adaptive Enable — 启用自适应风险

Adaptive Loss Step % — 每次亏损后降低的百分比

Adaptive Win Step % — 每次盈利后恢复的百分比

Adaptive Min Risk Multiplier — 最小风险乘数

Adaptive Max Risk Multiplier — 最大风险乘数

Exit Management (Tiers)（出场管理-分层）

Tier1 RR — Tier 1的R倍数

Tier1 Close % — Tier 1平仓百分比

Tier2 RR — Tier 2的R倍数

Tier2 Close % — Tier 2平仓百分比

Breakeven Buffer Points — 保本缓冲点数

Trail ATR Multiplier — 移动止损ATR倍数

Profit Giveback Protection（盈利回吐保护）

Giveback Enable — 启用回吐保护

Giveback Min Profit R — 激活所需最小盈利R值

Giveback % — 触发平仓的回撤百分比

Optimizer Score（优化器评分）

Score Min Profit Factor — 最小盈利因子

Score Max Drawdown % — 最大回撤百分比

Score Min Trades — 最小交易次数

Score R2 Weight — R2权重

Score Slope Weight — 斜率权重

Score Split Penalty — 前后半段差异惩罚

Score Skew Penalty — 利润集中度惩罚

Score Ulcer Penalty — Ulcer指数惩罚

Score MAR Weight — MAR比率权重

Score Trade Bonus Weight — 交易次数奖励权重

优化器评分系统

Breakout Adaptive 内置自定义OnTester评分函数，用于剔除过度拟合的优化结果。首先剔除盈利为负、盈利因子过低、回撤过大或交易次数不足的结果，然后根据资金曲线平滑度（R²）、盈利速度（斜率）和资金效率（MAR比率）对剩余结果排名，并对时间不稳定性、单笔交易利润集中度和Ulcer指数进行惩罚。优化时请将优化条件设为Custom max。

推荐设置

推荐的交易品种、周期和建模模式详见截图，对应的.set文件在每张截图的注释中列出。

截图

请参见附带截图，了解推荐的品种/周期组合及其.set文件。

免责声明

回测及截图中显示的历史表现不保证未来收益。实盘使用前请在模拟账户上测试。交易存在资金损失风险。