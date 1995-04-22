TrendCatcher MA Pro 是一款基于均线交叉的趋势跟踪智能交易系统，具有完全自适应的止损、止盈和获利了结逻辑，旨在顺势而为并逐步锁定利润。

概述

TrendCatcher MA Pro 在快慢均线交叉时开仓，并提供三种可选的离场模式：固定百分比、MA+ATR 自适应距离，或基于两个均线节点分批平仓的两级止盈系统。所有信号和离场逻辑均在K线收盘时执行，以确保在 Every Tick 和 OHLC 优化模式下行为一致。内置的 v2 防过拟合优化评分系统根据曲线平滑度、稳定性和回撤质量对参数组合进行排序，而不仅仅依据利润。

工作原理

快线上穿/下穿慢线时触发买入/卖出信号。 止损可设置为入场价的固定百分比，或距慢线的 ATR 距离。 止盈可选三种模式：固定百分比、距慢线的 ATR 距离，或两级分批平仓（价格达到快线+ATR 时平掉可设定比例的仓位，达到慢线+ATR 时平掉剩余仓位）。 可选的 ATR 移动止损会随盈利增加收紧止损。 仓位大小按风险百分比计算，自动按经纪商的最小手数、最大手数及总量限制进行规范化。 点差超过设定上限时跳过入场。 实时面板显示交易状态、净利润、当前回撤和历史最大回撤。

参数

均线策略：

快线周期

慢线周期

均线方法

均线应用价格

资金管理：

每笔交易风险（占资金百分比）

复利模式（账户余额 或 固定初始余额）

止损设置：

止损模式（固定百分比 或 MA+ATR）

止损百分比（固定模式）

止损 ATR 倍数（MA+ATR 模式）

止盈设置：

止盈模式（固定百分比、MA+ATR 或两级分批）

止盈百分比（固定模式）

止盈 ATR 倍数（MA+ATR 模式）

两级均线分批止盈：

第一级距快线的 ATR 倍数

第一级平仓比例

第二级距慢线的 ATR 倍数（平掉剩余仓位）

移动止损：

启用 ATR 移动止损

移动止损 ATR 倍数

ATR 设置：

ATR 周期

过滤条件：

最大允许点差（点）

身份识别：

魔术号

订单注释

优化评分系统

TrendCatcher MA Pro 内置自定义 OnTester() 评分函数（v2），不仅仅关注净利润。该系统会剔除盈利因子不足、回撤过大或交易次数过少的参数组合，然后根据资金曲线平滑度（R²）、盈利速度、MAR 比率和交易次数可靠性的加权组合进行排序——并扣除时间稳定性（前后半段 R² 差异）、单笔交易利润集中度（偏度）以及回撤痛苦程度（溃疡指数）的惩罚项。这样可以优先选择稳健的参数组合，而非偶然过拟合的结果。优化前请务必将优化条件设置为 Custom max。

推荐设置

适用于外汇主要货币对、黄金、白银及趋势性指数。推荐时间周期：M15 至 H1。建议采用两阶段优化流程：先在 1 Minute OHLC 上进行粗略优化以定位稳健参数区域，再在 Every Tick based on real ticks 模式下验证最优候选参数后再实盘部署。建议使用 VPS 以保证不间断运行。

截图

截图展示实时控制面板（交易状态、净利润、当前/最大回撤）、使用 Custom max 条件的优化报告示例，以及图表上的入场/离场示例。

免责声明

截图和回测中展示的过往表现不代表未来结果。实盘部署前请务必在模拟账户上进行测试。交易存在亏损风险，请根据您的风险承受能力使用合适的仓位规模。