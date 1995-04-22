TrendCatcher MA Pro
- 专家
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.10
- 更新: 30 七月 2026
- 激活: 10
TrendCatcher MA Pro 是一款基于均线交叉的趋势跟踪智能交易系统，具有完全自适应的止损、止盈和获利了结逻辑，旨在顺势而为并逐步锁定利润。
概述
TrendCatcher MA Pro 在快慢均线交叉时开仓，并提供三种可选的离场模式：固定百分比、MA+ATR 自适应距离，或基于两个均线节点分批平仓的两级止盈系统。所有信号和离场逻辑均在K线收盘时执行，以确保在 Every Tick 和 OHLC 优化模式下行为一致。内置的 v2 防过拟合优化评分系统根据曲线平滑度、稳定性和回撤质量对参数组合进行排序，而不仅仅依据利润。
工作原理
- 快线上穿/下穿慢线时触发买入/卖出信号。
- 止损可设置为入场价的固定百分比，或距慢线的 ATR 距离。
- 止盈可选三种模式：固定百分比、距慢线的 ATR 距离，或两级分批平仓（价格达到快线+ATR 时平掉可设定比例的仓位，达到慢线+ATR 时平掉剩余仓位）。
- 可选的 ATR 移动止损会随盈利增加收紧止损。
- 仓位大小按风险百分比计算，自动按经纪商的最小手数、最大手数及总量限制进行规范化。
- 点差超过设定上限时跳过入场。
- 实时面板显示交易状态、净利润、当前回撤和历史最大回撤。
参数
均线策略：
- 快线周期
- 慢线周期
- 均线方法
- 均线应用价格
资金管理：
- 每笔交易风险（占资金百分比）
- 复利模式（账户余额 或 固定初始余额）
止损设置：
- 止损模式（固定百分比 或 MA+ATR）
- 止损百分比（固定模式）
- 止损 ATR 倍数（MA+ATR 模式）
止盈设置：
- 止盈模式（固定百分比、MA+ATR 或两级分批）
- 止盈百分比（固定模式）
- 止盈 ATR 倍数（MA+ATR 模式）
两级均线分批止盈：
- 第一级距快线的 ATR 倍数
- 第一级平仓比例
- 第二级距慢线的 ATR 倍数（平掉剩余仓位）
移动止损：
- 启用 ATR 移动止损
- 移动止损 ATR 倍数
ATR 设置：
- ATR 周期
过滤条件：
- 最大允许点差（点）
身份识别：
- 魔术号
- 订单注释
优化评分系统
TrendCatcher MA Pro 内置自定义 OnTester() 评分函数（v2），不仅仅关注净利润。该系统会剔除盈利因子不足、回撤过大或交易次数过少的参数组合，然后根据资金曲线平滑度（R²）、盈利速度、MAR 比率和交易次数可靠性的加权组合进行排序——并扣除时间稳定性（前后半段 R² 差异）、单笔交易利润集中度（偏度）以及回撤痛苦程度（溃疡指数）的惩罚项。这样可以优先选择稳健的参数组合，而非偶然过拟合的结果。优化前请务必将优化条件设置为 Custom max。
推荐设置
适用于外汇主要货币对、黄金、白银及趋势性指数。推荐时间周期：M15 至 H1。建议采用两阶段优化流程：先在 1 Minute OHLC 上进行粗略优化以定位稳健参数区域，再在 Every Tick based on real ticks 模式下验证最优候选参数后再实盘部署。建议使用 VPS 以保证不间断运行。
截图
截图展示实时控制面板（交易状态、净利润、当前/最大回撤）、使用 Custom max 条件的优化报告示例，以及图表上的入场/离场示例。
免责声明
截图和回测中展示的过往表现不代表未来结果。实盘部署前请务必在模拟账户上进行测试。交易存在亏损风险，请根据您的风险承受能力使用合适的仓位规模。