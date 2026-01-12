Forex17 Bollinger Channel

该指标仅显示布林格风格波动通道的上轨和下轨，不绘制中央移动平均线。其主要目标是提供一个干净且灵活的波动包络，使交易者能够专注于价格相对于通道边界的行为，同时完全掌控图表的视觉风格和结构。

与传统布林带不同，传统布林带始终显示中间的移动平均线，而本指标仅在内部计算中使用移动平均线。中央线被刻意隐藏，以减少视觉干扰，并允许用户在需要时单独管理中线。

上下轨可以分别设置独立的颜色，从而实现更清晰的视觉区分，并更好地适应不同的图表主题或个人偏好。希望使用传统布林带外观的交易者，可以添加一个具有相同参数的独立移动平均指标。通过匹配周期和价格来源，用户可以有效地重建标准布林带结构，同时完全控制中线的颜色和样式。

在当前阶段，该指标有意限制为基于收盘价计算的简单移动平均线（SMA）。这一设计选择确保了计算的透明性、一致性和性能稳定性。如果用户需求足够，未来版本可能会考虑支持其他类型的移动平均线（如 EMA、WMA 等）。

主要特性：

仅显示上下波动带
不绘制中线（仅用于计算）
上下轨支持独立颜色设置
使用基于收盘价的简单移动平均线（SMA）
干净、简约的图表外观
周期和偏差参数完全可配置
兼容所有交易品种和时间周期
轻量级并经过性能优化

典型使用场景：

波动率扩张与收缩分析
观察价格与波动极值的互动
基于通道的市场结构分析
突破或区间维持研究
与价格行为或外部指标的共振分析
使用自定义中线外观的布林格风格配置

该指标不提供交易信号、警报或自动化决策。它是一种视觉分析工具，用于支持交易者根据自身方法进行主观或系统化交易。

该指标旨在无缝集成到现有工作流程中，使交易者能够构建自己的分析层，同时保持图表的整洁、灵活和高效。

(Translated with AI assistance)


作者的更多信息
Forex17 Clock
Robinson Alves Lemos
实用工具
Forex17 Clock 是一款适用于 MetaTrader 5 的轻量级、极简实用工具，用于在图表上显示经纪商服务器时间和/或用户自定义调整的时间。该产品旨在提供清晰、准确的时间信息，同时不干扰图表分析，保持图表整洁和高效。 该时钟直接以文本形式绘制在图表上，不使用面板、背景、边框或其他干扰性的视觉元素。这种设计方式确保了极低的资源占用率，与明亮和深色主题具有良好的兼容性，并完全尊重价格刻度和K线显示。该工具适合重视简洁性、视觉秩序和稳定性的交易者。 Forex17 Clock 允许用户选择文本显示的图表角落，调整字体大小和颜色，并设置相对于服务器时间的小时偏移。这使得用户可以直接在图表上方便、可靠地查看本地时间或不同时区的时间参考。 本产品不进行任何市场分析，不生成交易信号，不执行订单，也不与其他指标或专家顾问进行技术集成。它是一款独立运行的纯信息类工具，专注于在图表上显示时间。 该产品遵循 MQL5 的最佳开发实践，代码结构简洁，通过定时器进行轻量更新，强调稳定性和可预测性。Forex17 Clock 适合希望在 MetaTrader 5 中以低干扰方式监控时间的交易者。 由人
FREE
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
指标
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots 是一款基于布林带的纯声音提醒指标。当价格突破布林带上轨或下轨时，指标会自动触发声音提醒，并针对向上突破与向下突破分别使用不同的提示音，帮助交易者快速识别潜在的超买或超卖状态。 该指标为无绘图版本，不会在图表上显示任何视觉元素，非常适合希望保持图表简洁、减少视觉干扰的交易者。所有监控均通过声音完成，使用户即使在不持续盯盘的情况下，也能及时获知关键价格行为。 可自定义参数包括布林带周期、标准差偏移设置，以及连续提醒之间的最小时间间隔。通过这些设置，用户可以根据自身交易风格和时间框架灵活调整提醒逻辑。 纯声音的设计理念使该指标非常适合多图表、多品种监控场景，同时保持图表清晰、专注于价格行为本身。 由人工智能辅助翻译。
FREE
Forex17 BreakEven Price
Robinson Alves Lemos
实用工具
Forex17 BreakEven Price 是一款用于 MetaTrader 5 的金融参考指标，可直接在图表上显示交易或当日的 financial break-even 价格。 该指标不执行订单、不管理持仓、不生成信号，也不进行任何决策自动化。它仅作为支持手动交易的可视化工具，基于账户的真实财务结果提供客观参考。 指标显示内容 该指标在图表上绘制一条水平线，用于表示 financial break-even，该值基于 balance、equity 以及当前净头寸之间的关系计算得出。 显示的参考价位表示在仅考虑仍然持仓的情况下，交易或当日的综合财务结果大致为零的价格水平。 一次仅显示一种计算模式，模式之间不叠加也不同时显示。 工作模式 Operation Financial Break-even (from first entry balance) 在该模式下，指标以操作开始时的账户 balance 作为参考。从该数值开始，financial break-even 反映自操作开始以来所有进出场的综合结果，仅考虑仍然持有的仓位。 当所有仓位被关闭时，参考值会自动重置，开始新的操作
筛选:
无评论
回复评论