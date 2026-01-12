Forex17 Bollinger Channel

该指标仅显示布林格风格波动通道的上轨和下轨，不绘制中央移动平均线。其主要目标是提供一个干净且灵活的波动包络，使交易者能够专注于价格相对于通道边界的行为，同时完全掌控图表的视觉风格和结构。

与传统布林带不同，传统布林带始终显示中间的移动平均线，而本指标仅在内部计算中使用移动平均线。中央线被刻意隐藏，以减少视觉干扰，并允许用户在需要时单独管理中线。

上下轨可以分别设置独立的颜色，从而实现更清晰的视觉区分，并更好地适应不同的图表主题或个人偏好。希望使用传统布林带外观的交易者，可以添加一个具有相同参数的独立移动平均指标。通过匹配周期和价格来源，用户可以有效地重建标准布林带结构，同时完全控制中线的颜色和样式。

在当前阶段，该指标有意限制为基于收盘价计算的简单移动平均线（SMA）。这一设计选择确保了计算的透明性、一致性和性能稳定性。如果用户需求足够，未来版本可能会考虑支持其他类型的移动平均线（如 EMA、WMA 等）。

主要特性：

仅显示上下波动带

不绘制中线（仅用于计算）

上下轨支持独立颜色设置

使用基于收盘价的简单移动平均线（SMA）

干净、简约的图表外观

周期和偏差参数完全可配置

兼容所有交易品种和时间周期

轻量级并经过性能优化

典型使用场景：

波动率扩张与收缩分析

观察价格与波动极值的互动

基于通道的市场结构分析

突破或区间维持研究

与价格行为或外部指标的共振分析

使用自定义中线外观的布林格风格配置

该指标不提供交易信号、警报或自动化决策。它是一种视觉分析工具，用于支持交易者根据自身方法进行主观或系统化交易。

该指标旨在无缝集成到现有工作流程中，使交易者能够构建自己的分析层，同时保持图表的整洁、灵活和高效。

(Translated with AI assistance)