DayTrader PRO

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DayTrader PRO

DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。

该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。

实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。

主要功能

  • 全自动参数优化

  • 自适应买入与卖出信号

  • 基于 ATR 的动态止损与止盈

  • 支持每日、每周或每月重新优化

  • 内置趋势与市场过滤功能

  • 性能统计仪表板

  • 支持弹出、推送、邮件及声音提醒

  • 100% 不漂移 (No Repainting)

  • 适用于外汇、黄金、指数及加密货币

  • 适用于所有时间周期


评分 2
Stephen J Martret
3462
Stephen J Martret 2026.07.26 17:55 
 

What a clever design in how this indicator self optimises and the developer has amazing support and really knows his stuff. In visual tester looks great but I will run for a few weeks then update my review and will give honest feedback how its going.

Justin Davis
961
Justin Davis 2026.07.23 21:12 
 

I have known Davit for awhile now with previous conversations we have had and he is always great with his support and attentiveness with getting back to me very quickly. His DayTrader Pro indicator is absolutely stellar as well. Clear entries with clear SL and TP levels on every signal that you can use as standalone or paired with your own strategies. All in all, a big five stars from me!

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Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
作者的更多信息
Bazooka EA MT5
Davit Beridze
5 (2)
专家
Bazooka EA —— 适用于 MT5 的趋势与动量交易专家顾问 重要提示：我们会定期在“评论”区发布更新后的 set 文件。请务必在进行回测和实盘交易时使用最新版本，以确保在当前市场波动环境下获得最佳性能。 Bazooka EA   是一款用于   MetaTrader 5   的全自动交易专家顾问，专为捕捉市场的 方向性行情 而设计，结合了 趋势确认 与 动量过滤 机制。 该 EA 注重受控入场与纪律化出场，避免过度交易及高风险的仓位管理方式。 Bazooka EA 适合偏好结构清晰、基于规则、并具备可配置风险管理的交易者。 策略说明 Bazooka EA 通过以下技术组合分析市场状态： 基于 移动平均线 的趋势方向识别 使用   RSI   进行动量确认 在下单前进行严格的交易条件验证 只有当趋势方向与动量条件同时满足时，EA 才会开仓，从而减少在震荡行情和低概率区域中的交易。 交易管理 EA 提供灵活且透明的仓位管理方式： 固定   止损（Stop Loss）   与   止盈（Take Profit） 出现 反向信号 时自动平仓 趋势变化 时平仓 限制同时持仓的最大交易数
Algo Playbook EA
Davit Beridze
5 (1)
专家
Algo Playbook EA 是基于《My Trading Way: Turning Market Chaos into Statistical Order》（我的交易之道：将市场混沌转化为统计秩序）一书中所授方法论的官方增强商业版实现。 该 EA 专为 Exness 经纪商的黄金（Gold，M1时间周期）量身优化。适用于 IC Markets 的 Set 参数文件可以在评论区找到。购买后请与我联系以获取详细的《用户指南》。 虽然书中详细拆解了构建模块化、高胜率交易系统的核心概念与源代码，但这款 EA 是专为实盘交易严格打造的优化“Pro（专业）”版本。它摒弃了对静态指标水平的依赖，转而采用动态逻辑，旨在确保长期的正向数学期望（Positive Expectancy）。 “Pro”版本核心升级： 从理论到执行： 采用《My Trading Way》中的基础统计框架，并对其进行了商业级账户保护、动态目标扩展（Dynamic Target Scaling）以及隐蔽的虚拟订单执行（Stealth Virtual Execution）等全面升级。 正向期望内核： 致力于通过数学优势和推进式
ChandraSAR Optimizer
Davit Beridze
指标
购买后请联系我，即可免费获取基于此指标的 EA 作为赠品。 ChandraSAR Optimizer：动态自适应量化趋势引擎 大多数趋势指标失效的原因很简单：市场在不断变化，而静态参数却一成不变。 ChandraSAR Optimizer 成功弥合了简单信号生成与高级算法测试之间的差距。作为一款专为 MetaTrader 5 打造的动态趋势跟踪系统，它将一个高效的、基于原生数组的推进分析（Walk-Forward）优化引擎直接嵌入到您的图表中，完美解决了市场波动性更迭的难题。 ChandraSAR 将吊灯止损（Chandelier Exit）的精准过滤与抛物线转向指标（Parabolic SAR）的动能追踪相结合。它不仅仅是生成交易信号，而是持续对历史数据进行测试、评分，并使自身参数自动适应当前的市场环境。在无需任何人工干预的情况下，该指标会在后台快速评估数以千计的参数组合，在寻找绝对统计优势的同时，对过度拟合（Curve-fitted）的参数进行严格的惩罚。 核心量化优势： 动态推进（Walk-Forward）引擎： 根据设定的滚动时间表（每日/每周/每月），利用用户自定义的目标（
Auto Optimized Parabolic RSI
Davit Beridze
5 (1)
指标
Auto Optimized Parabolic RSI: 高级 3D 动量引擎 大多数零售指标之所以失效，是因为它们依赖于静态输入，一旦市场波动率发生变化，这些输入就会崩溃。Auto Optimized Parabolic RSI 通过不断重新计算自身的数学优势，解决了“指标衰退”的问题，将机构级别的量化自适应能力直接引入您的 MT5 终端。 核心优势：定制的内存 3D 优化 标准的自动优化器通常会导致 MT5 平台卡顿，因为它们通过标准的指标调用使终端超载。该工具完全绕过了这些性能瓶颈。内部引擎采用定制的原生基于 RAM 的计算器构建，每次加载图表或更改时间周期时，它都会执行极速的 3D 网格搜索。它同时扫描 RSI 周期（频率）、SAR 步长（加速度）和 SAR 最大值（速度限制），在绝对的毫秒级时间内测试数以万计的参数组合，且完全不会拖慢您的平台。它不是仅仅寻找一个“不错”的设置，而是映射整个参数空间，以寻找资产当前动量结构的绝对全局最大值。 严格的财务评分与逼真的交易模拟 与基于抽象“指标点数”进行优化评分的业余工具不同，该引擎的 3.10 版本严格与资金数学挂钩。每一个历史
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
指标
Auto Optimized RSI: 专业市场自适应系统 大多数交易者失败的原因是：在动态的市场中使用了静态的工具。 在每个图表上都使用固定的 RSI 层级（如 70/30）是一个数学错误。如果你只是在寻找没有逻辑 support 的“神奇箭头”，那么这个指标并不适合你。 本工具专为那些明白“优化是交易生存唯一关键”的专业人士设计。 普通指标不考虑你交易的具体品种或时间周期。 Auto Optimized RSI 则完全不同。它通过对历史数据进行内部仿真模拟，找出近期价格真实发生反转的精确水平。它不靠猜测，而是依靠计算。 技术优势： 自适应逻辑： 根据当前市场波动自动重新计算买入/卖出区域。 数学验证： 直接在图表上显示实时表现指标（胜率 Win Rate、回撤 Drawdown、盈亏比）。在交易前，你就能看到数据证明。 信号过滤： 与那些会“重绘”的虚假指标不同，本算法通过交叉优化阈值，旨在捕捉高概率的反转机会。 简洁专业： 界面清晰，拒绝杂乱。只提供精准的信号箭头和决策所需的核心数据。 专业交易者福利： 购买后请联系我，即可获得基于此逻辑的 赠品自动化交易机器人 (EA)
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
指标
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
指标
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
指标
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
指标
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
指标
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
指标
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
指标
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
Volatility Arrows
Davit Beridze
指标
Indicator shows buy/sell arrows depending on volatility factor. Indicator does not repaint! It works on any pair and any timeframe. It is well tested through strategy builders and shows quite interesting results as a good filter indicator and as independent signaler as well (check the screenshots). It is possible to search for a lot of interesting parameters for profitable trading, some of which are shown on the screenshots. There are next inputs in indicator settings: N-volatility period; Level
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
专家
Steady Ranger EA – 智能安全的通道交易 回测: 使用提供的 set 文件（位于“评论”部分）在“仅开盘价”模式下进行测试。 视频: 观看字幕版以获得完整理解。 为什么选择 Steady Ranger EA? 一款长期稳定、风险可控的交易系统，专注于安全性和一致性，而非夸大收益。 多层止损保护: 结合单笔交易止损和“总亏损限制”控制回撤。 通道交易策略: 在通道极端水平开仓，依据信号平仓，同时严格控制风险。 自适应仓位调整: 通过动态调整手数避免过度风险。 多时间框架过滤: 规避强趋势行情下的不必要交易。 可靠且经过验证: 经过长期稳定测试，适用于实盘交易。 EA 如何工作? EA 依据价格通道开仓，并根据信号、止损或风控机制平仓。避免过度曝险，限制最大持仓规模，以确保稳健交易。 主要输入参数 交易设置: 初始手数、手数倍增、止损、止盈。 风险管理: 保本水平、跟踪止损、最大持仓量。 市场条件: 最大点差、滑点容忍度、最小订单间距。 交易时间: 可自定义的交易时间、交易时段结束后的清仓选项。 指标与过滤: 布林带、RSI、波动率过滤、多时间框架设置。 挂单选项: 支持挂
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
专家
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
指标
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
专家
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
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指标
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
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指标
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
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5 (2)
指标
购买此指标的用户将免费获得基于 Fiter 指标的EA作为奖励。（观看视频了解EA的实际操作。）请评论以获取EA。 Fiter 是一个混合指标，它将指数移动平均线 (EMA) 与经过ATR调节的RSI线（黄色）结合使用，同时配合传统的移动平均线（红色）。这两条线的交叉点生成的交易信号比经典的两条简单移动平均线的交叉信号更平滑、更可靠，帮助交易者更好地捕捉市场趋势。 回测结果证明了这种方法的有效性，显示出比简单移动平均线交叉更优越的表现。历史数据表明，Fiter 能够很好地适应各种市场条件，成为在实际手动交易中识别主要趋势的有力工具。 想要体验不同之处，请查看截图或在策略测试器中运行该指标。指标还包括警报功能，及时通知您可能的交易信号，帮助您抓住每一个重要的市场机会。
MRA Index
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5 (5)
指标
MRA Index 指标概述 赠品优惠： 购买该指标即可免费获得“MRA Index EA”。 优化策略： 对于剥头皮交易，我基于过去 12 个月的数据进行优化，并在接下来的一个月内使用这些设置。这种方法已被证明非常有效。 重要说明： 默认设置仅供可视化使用，未经过盈利优化。正确的优化指南仅提供给购买者。 关于“MRA Index”指标： “MRA Index”是一款多功能外汇指标，可帮助交易者识别潜在的市场趋势和入场点。它具有一个专门的通道和在该通道内移动的动态混合线，用于生成买入和卖出信号。 主要特点： 动态混合线： 在通道内移动，并作为生成交易信号的基础。 买入和卖出箭头： 基于混合线与通道的特定交互生成，指示潜在的市场反转。 自定义功能： 交易者可以通过调整各种输入参数来优化指标以适应其策略。 可选过滤器： ATR（平均真实范围）： 可启用或禁用，以调整灵敏度。 布林带（BB）： 帮助根据价格走势过滤信号。 FTR 过滤器： 提供带有颜色编码的市场趋势可视化功能。 自定义选项： 该指标提供多个输入参数，具有灵活性，包括 ATR、MFI、RSI、布林带和标准差的设置。此外，交易者
Ma Speedometer Dashboard
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3.5 (2)
指标
测试演示版没有任何意义。你不会通过查看闪烁的数字了解任何信息。这是一个仪表盘。请尝试理解其理念，接下来我会帮助你完成所有内容。 符号必须用逗号（,）分隔，并按照你经纪商的显示格式输入参数，以确保它们能在仪表盘中识别。这些符号将被用于指标分析。 只需点击一次，即可直接从仪表盘打开任何货币对和任何时间周期。 MA Speedometer Dashboard 是一款功能强大的MetaTrader 4 (MT4) 指标，旨在通过动态市场分析增强交易策略。它提供强大的功能，用于识别市场趋势、在横盘市场中交易以及退出平淡市场条件，这一切基于移动平均线的角度。作为特别赠品，客户还会获得一款特别版本的MA Speedometer指标，这是 MA Speedometer Dashboard 的基础。 主要特点： 综合趋势分析：仪表盘使用移动平均线（MA）的角度来检测潜在的市场趋势。交易者可以通过颜色编码信号轻松发现强劲上升或下降趋势的开始： - 绿色：表示强劲上升趋势的开始，提供入场机会。 - 红色：表示强劲下降趋势的开始，也提供了入场机会。 - 黄色：表示横盘或平淡市场，提示潜在的退出点。
Price Action Candlestick Patterns
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5 (2)
指标
Sure, here is the shortened version in Chinese: MetaTrader 4 (MT4)的K线形态指标 这个可定制的指标可以识别主要的多头和空头K线形态，帮助交易者进行技术分析和决策。 主要功能： 形态识别 ： 多头 ：锤子线、吞没形态、早晨之星、三只白兵、多头母子线、倒锤子线。 空头 ：流星线、吞没形态、黄昏之星、三只黑乌鸦、空头母子线、上吊线。 自定义选项 ：根据策略启用或禁用特定形态。通过箭头显示形态（蓝色代表多头，红色代表空头），可调大小和间距。 移动平均线集成 ：可选的自定义移动平均线（周期、方法、时间框架）。 警报系统 ：屏幕消息、声音、推送通知和电子邮件警报，用于提醒检测到的形态。 多形态检测： 形态聚合 ：在同一根K线上显示多个形态，信号更强。 多头聚合 ：多个蓝色箭头表示更强的上涨趋势。 空头聚合 ：多个红色箭头表示更强的下跌趋势。 混合形态 ：同时出现多头和空头形态表明市场不确定性。 此指标通过清晰的视觉表现增强了交易决策，帮助交易者更好地捕捉市场的反转和趋势延续，提升整体交易表现。
Chart Patterns All in One
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4.47 (19)
指标
以演示模式试用 "Chart Patterns All in One" 并获得奖励。试用后，请发送消息给我以领取奖励。 购买后留言即可获得8个高质量的指标作为赠品。 Chart Patterns All-in-One 指标帮助交易者可视化技术分析中常用的各种图表形态。它帮助识别潜在的市场行为，但不保证盈利。建议在购买前在模拟模式下测试该指标。 当前优惠 ： “Chart Patterns All in One” 指标享受 50% 折扣。 包含的形态 ： 1-2-3 形态 ：通过三个关键点（高点或低点）检测市场反转。 买入 ：连续两个低点后出现较低的高点。 卖出 ：连续两个高点后出现较高的低点。 可视化 ：线条和箭头连接识别的点。 双顶和双底 ：当价格形成两个连续的高点（双顶）或低点（双底）且它们大致相等时，表明反转趋势。 双顶 ：看跌反转。 双底 ：看涨反转。 可视化 ：线条连接峰值或低谷，箭头标记反转点。 三顶和三底 ：与双顶/双底类似，但有三个连续的高点或低点，信号更强的反转趋势。 三顶 ：看跌反转。 三底 ：看涨反转。 可视化 ：线条和箭头标记形态。 三角形 ：在趋势延续前识别
Candle Information with Session filter
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5 (1)
指标
Candle Info"指标适用于MetaTrader 4 (MT4)，帮助交易者直接在图表上分析和可视化关键蜡烛形态。通过识别如更高高点 (HH)、更低低点 (LL)、更高低点 (HL) 和更低高点 (LH) 等形态，提供市场趋势和潜在价格走势的洞察。 主要功能： 蜡烛形态: 识别并标记HH、LL、HL、LH，以及诸如HH & HL（看涨趋势）和LL & LH（看跌趋势）的组合。 交易时段过滤: 允许根据主要交易时段（东京、伦敦、纽约、悉尼）过滤形态，便于集中关注重要的市场时间。 警报: 可配置的屏幕、推送、邮件和声音警报，提醒交易者新形态。 自定义: 调整文字颜色、大小，并选择显示哪些时段或形态。 非常适合趋势交易和基于时段的策略，"Candle Info"指标简化了市场分析，帮助交易者更快做出明智的决策。
PRO Trend Divergence
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5 (2)
指标
此指标适用于实时图表，不适用于测试器。 PRO Trend Divergence 指标是一款先进的技术分析工具，专注于检测 趋势延续背离 ，这是一种表明当前趋势可能会持续的信号。与传统指标强调趋势反转不同，这款工具帮助交易者识别趋势依然强劲的市场状态，即使在短暂回调或小幅调整时也是如此。 趋势延续背离 出现在价格沿趋势方向移动时（上升趋势中的更高低点或下降趋势中的更低高点），但所选指标却出现背离，确认趋势可能继续。 PRO Trend Divergence 指标使交易者能够自信地跟随趋势，减少过早退出的风险。 特点与优势 多指标支持 支持 MACD、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VW-MACD、CMF 和 MFI。 图表上的可视信号 显示背离线条，并支持颜色和样式的自定义。 关键枢轴点集成 利用关键的高点和低点来优化信号，减少噪音。 灵活高效 提供信号确认、筛选和时间周期选择的自定义参数。
SpeedAngle
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指标
SpeedAngle 指标 是一款先进的 MetaTrader 4 工具，可计算价格运动角度，提供动态视觉提示和可自定义的警报，帮助交易者识别趋势反转和动量变化。 主要功能 基于角度的趋势分析： 通过用户定义的周期计算角度，显示价格动量和方向。 动态视觉效果： 显示根据角度阈值变化颜色的彩色圆圈： 高于 LevelMax： 表示强劲的上升动量。 低于 LevelMin： 表示强劲的下降动量。 在范围内： 表明价格整合或轻微波动。 可自定义警报： 提供“从极值”或“从中间”两种场景的警报，并支持声音、电子邮件和推送通知。 买入/卖出箭头： 可选箭头显示潜在交易信号。 高度可配置： 调整阈值、颜色、警报设置等。 优点 简化市场分析： 通过视觉提示和警报快速识别关键价格条件。 节省时间： 警报通知您交易机会，无需时刻监控图表。 适合任何策略： 可用于短线交易、波段交易和趋势跟随策略。 输入参数亮点 计算： 定义回溯周期（ StartBar ）和历史数据限制（ MaxBarsHistory ）。 视觉效果： 自定义圆圈和线条颜色。 警报： 启用声音、电子邮件或推送通知。 阈值： 设置 Leve
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
专家
购买后请联系我以获取重要详情！ 机器人概览：算法交易的统计方法 此产品不仅仅是一个专家顾问；它更是获取一套经过验证的长期成功自动化交易方法。这个全面的系统旨在为您在金融市场中持续盈利提供一个坚实的基础。 该交易机器人背后的核心理念简单而深刻：市场是一个统计实体，价格是其聚合的反映。我们认识到，尽管许多因素会影响价格走势，但绝大多数底层交易和动机对我们来说仍然是不透明的。试图分析这些看不见的细节会导致不可靠的假设和不一致的结果。 相反，我们的方法务实地绕开了对隐藏市场动态进行解密的必要。我们把价格视为一个完整的统计单位——所有可见和不可见力量的最终结果。这一策略的核心在于识别价格数据中重复出现的统计平均值和模式，这些模式显示出特定反应的高概率，理想情况下成功率超过 75%。 该机器人利用相对强弱指数（RSI）作为关键工具，来检测这些高概率的统计机会。它根据历史数据识别最佳水平。这体现了“即使是一根简单的木棍，如果使用得当，也能带来收益”的原则。力量不在于工具的复杂性，而在于所应用的纪律严明、有统计数据支持的方法。 为了提高盈利能力并有效管理风险，系统整合了一个动态的“分批建仓”（scal
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
指标
Auto Optimized MFI 是一款自适应指标，通过对历史数据进行真实交易模拟，自动调整最适合您市场和时间周期的 MFI 买入/卖出水平。不同于传统固定的 80/20 阈值，它根据实际价格与成交量的行为进行优化，帮助您找到更有效的进出场区域。 工作原理 该指标会扫描指定范围内的历史K线，并基于MFI信号进行交易模拟，记录每次交易的胜率、回撤、止盈止损等表现。根据这些结果，它会自动在每日、每周或每月周期内更新最优的 MFI 水平，使策略始终贴近当前市场状态。 主要功能 可自定义的 MFI 周期（默认：14） 优化所用的历史K线数量（优化范围） 买入/卖出水平的边界设定 可调节的步进间距，用于精细优化 设置最小利润目标，过滤无效策略 MFI线和信号箭头的样式可自定义 这款工具非常适合寻求策略自动优化的交易者，使您的交易系统能随着市场动态不断调整，而不再依赖固定规则。
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
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指标
Auto Optimized Bollinger Bands – 适用于真实市场的自适应波动性工具 Auto Optimized Bollinger Bands 是一款先进的 MT4 指标，通过历史交易模拟，自动选择最优的布林带周期和偏差设置，从而改进了传统的布林带方法。 该指标不是使用固定参数，而是实时优化，根据实际市场行为寻找最有效的设置，使布林带能够根据波动性和价格结构的变化动态调整，无需手动调节。 主要功能： 基于历史表现自动寻找最优布林带参数 在关键价格反转点显示自适应买入/卖出箭头信号 内置提示功能：声音、弹窗、推送通知 优化深度、显示方式和信号参数均可自定义 适用于外汇、黄金、指数、加密货币等市场 本工具非常适合日内交易者和波段交易者，提供比传统固定设置更智能的波动性交易方式。
筛选:
Stephen J Martret
3462
Stephen J Martret 2026.07.26 17:55 
 

What a clever design in how this indicator self optimises and the developer has amazing support and really knows his stuff. In visual tester looks great but I will run for a few weeks then update my review and will give honest feedback how its going.

Davit Beridze
12661
来自开发人员的回复 Davit Beridze 2026.07.26 17:58
Thanks Stephen
Justin Davis
961
Justin Davis 2026.07.23 21:12 
 

I have known Davit for awhile now with previous conversations we have had and he is always great with his support and attentiveness with getting back to me very quickly. His DayTrader Pro indicator is absolutely stellar as well. Clear entries with clear SL and TP levels on every signal that you can use as standalone or paired with your own strategies. All in all, a big five stars from me!

Davit Beridze
12661
来自开发人员的回复 Davit Beridze 2026.07.26 17:11
Thanks Justin :)
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