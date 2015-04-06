Ethereum Trend Follower MT4
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.42
- 更新: 10 八月 2026
- 激活: 5
ETHEREUM TREND — 面向 ETHUSD 的 Donchian 趋势跟踪系统
重要提示 — 请将EA挂载到 ETHUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 ETHUSD H4，否则交易数将为零。
ETHEREUM TREND 是一套用于以太坊(ETHUSD)H4 周期的自动化交易系统。它是一款简洁、纯规则驱动的趋势跟踪程序:当价格沿长期趋势方向确认突破 Donchian 通道时入场,为每一笔交易设置初始 ATR 止损进行保护,随后以更宽的 ATR 距离移动止损,让趋势充分延展。没有马丁格尔,没有网格,任何时候只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬性止损,因此您的风险始终是明确的。该设计接受"大多数交易只是小额亏损或打平"这一事实,力求让少数强劲、持续的以太坊趋势主导最终结果。
风险提示优先:发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA。在本 EA 上,ULTRA 等同于 AGGRESSIVE(激进)——系统在约 2 倍风险处达到最大手数上限,因此把风险提高到超过 Aggressive 也不会改变结果。请根据您的账户和心理承受能力选择运行模式——Aggressive 是推荐的增长设置,Defensive(防守)则用于资本保全。以下所有回测均为历史数据,并非实盘业绩记录。
四档风险等级 — 一个下拉菜单,同一信号,风险按比例缩放(真实 tick 回测,MT5 策略测试器,ETHUSD H4 2019-2026,$10,000,其余为默认设置):
- Defensive(防守): +84% / 盈利因子 4.08 / 最大净值回撤 5.8%
- Standard(标准): +166% / 盈利因子 4.32 / 最大净值回撤 8.2%
- Aggressive(激进,推荐): +223% / 盈利因子 3.98 / 最大净值回撤 14.0%
- Ultra(发布默认): +223% / 盈利因子 3.98 / 最大净值回撤 14.0%
每一档交易的都是完全相同的信号;只有仓位规模的风险按比例缩放。在本 EA 上 Ultra = Aggressive:最大手数上限在大约 2 倍风险处达到,因此 Ultra 与 Aggressive 产生相同的 +223% / 盈利因子 3.98 / 14.0% 回撤——在这里 Ultra 并不比 Aggressive 更高。更高的风险会将同样的年度模式在收益和回撤两方面同比放大,直至触及该上限。
这是一个工具,它不承诺盈利。自动化交易伴随真实风险,趋势跟踪系统在等待趋势期间会经历长时间的小额亏损。请完整阅读本说明,从适合您的档位开始,并在用于实盘账户前先设定好您的风险规模。
工作原理
1)入场 — 确认的 Donchian 突破
EA 跟踪近期 Donchian 通道的最高价和最低价(默认 15 根 H4 K 线),当价格以一个确认边际(ATR 的一部分)收盘突破该区间时入场。要求在原始通道边缘之外再增加一个边际,可以过滤掉勉强穿越通道边缘的假突破,并要求突破足够果断。
2)趋势强度过滤
只在长期 SMA 斜率方向上入场(默认 H4 上的 SMA 200)。当市场没有明确斜率时,EA 保持观望。这使系统始终与主导走势保持一致,避免逆势操作。
3)过度延展过滤
如果一次突破已经远离 SMA(即已属较晚、抛物线式的走势),则跳过该交易,这有助于避免在延展腿的最高点买入。
4)初始止损 — 基于 ATR
入场时,在距入场价一定 ATR 倍数处放置保护性止损。风险按当前波动率而非固定距离来度量,因此止损能同时适应平静和活跃的市场环境。
5)移动止损 — 让趋势奔跑
当交易朝有利方向发展时,止损以更宽的 ATR 距离(默认 5 倍 ATR)跟随价格移动。没有固定止盈:移动止损既保护浮动利润,又给趋势留出继续发展的空间,只有当价格回撤达到跟踪距离时才平仓。
仓位规模根据品种的 tick 价值计算,因此 EA 会自动适配任何经纪商的 ETH 合约。手数由您的风险百分比和止损距离推导得出,并设有硬性的最大手数上限。
运行模式(RUN-MODE):用一个下拉菜单控制风险
ETHEREUM TREND 内置一个 Run-Mode 选择器,包含四种设置——各档对应的数值见上表:
- Defensive:最低的风险和回撤,用于资本保全
- Standard:原始的均衡配置
- Aggressive:我们推荐的增长设置——在适中回撤下获得强劲回报
- Ultra:发布的默认档——在本 EA 上,它在约 2 倍风险处达到最大手数上限,因此其表现与 Aggressive 完全一致(相同的 +223% / 盈利因子 3.98 / 14.0% 回撤)
由于在触及该上限之前风险与回报成比例缩放,您可以通过单一输入项选择适合自己账户和心理承受能力的配置。偏好此前行为的既有用户,应选择 Standard 预设。
内置保护与监控
- 每笔交易都带硬性止损——没有马丁格尔,没有网格,任何时候只持一个仓位
- 经济日历新闻规避:在高影响事件前后暂停新入场(使用 MetaTrader 内置日历;无需外部连接)
- 每日亏损止损及连续亏损安全防护
- 周末平仓选项
- 图表内仪表盘:余额、净值、保证金水平,今日/本周/本月/历史总盈亏、胜率、最长连胜/连亏、当前回撤、点差,以及下一个高影响事件
- 开仓、平仓及保证金警告的推送和邮件通知
推荐配置
- 品种:ETHUSD(或 ETHUSDm / 等效的以太坊品种)
- 周期:H4
- 账户:余额足以承受以太坊合约规模和波动性的标准账户;请核对经纪商的 ETHUSD 最小手数和保证金
- 杠杆:1:100 或更高较为宽裕;请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 建议使用 VPS 或常开电脑,使 EA 全天候不间断运行
- 默认运行模式为 Ultra(在本 EA 上 = Aggressive)。Aggressive 是我们推荐的增长设置;若希望更小的回撤,可下调至 Defensive。
关键输入参数
- RunMode:Defensive / Standard / Aggressive / Ultra(默认 Ultra;在本 EA 上 Ultra = Aggressive)
- RiskPercent / MaxLot:仓位规模与手数上限
- EntryChannel:Donchian 突破通道长度(默认 15 根 H4 K 线)
- ATRPeriod:ATR 周期
- ATRMult:移动止损和初始止损距离(ATR 倍数;针对 ETH 波动性默认 5 倍)
- BreakMargin:突破确认缓冲(ATR 倍数)
- UseTrendFilter、TrendSMA、TrendSlopeBars:趋势方向过滤
- TradeLong、TradeShort:启用多头 / 空头
- 新闻过滤、周末平仓及通知设置
真实 MT5 回测说明
v1.30 的默认参数来自遗传式前向优化(genetic walk-forward optimization):参数仅在较早的窗口上调优,并在较晚的窗口上原封不动地验证(两个窗口的盈利因子均为 3 以上,采用 Dukascopy 真实 tick)。v1.20 将移动止损宽度 ATRMult 从 4.0 提高到 5.0(更宽的跟踪距离更适合 ETH 波动性;样本内、样本外及全期均有改善)。回测结果为历史数据,不保证未来表现。点差、隔夜利息及经纪商条件因经纪商而异,因此您的实盘结果会与任何回测有所不同。
重要风险披露
本产品是一款用于自动下单执行的软件工具。它不是投资建议,也不管理您的资金。没有任何交易系统能保证盈利,过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。趋势跟踪系统本质上胜率较低,在震荡行情中可能承受长时间回撤;以太坊波动性极高,且可能跳空。Ultra 默认档是刻意激进的(在本 EA 上等同于 Aggressive);请先在模拟账户上开始,若回撤超出您的意愿,请下调至 Standard 或 Defensive。只用您能承受损失的资金进行交易。
适合人群
ETHEREUM TREND 适合希望以有纪律、带止损保护的方式跟踪中期以太坊趋势的交易者,他们理解趋势跟踪者依靠少数能大幅奔跑的交易取胜,同时将亏损保持在小额。请在 ETHUSD(或 ETHUSDm)H4 图表上使用。请先在模拟账户上开始,用您经纪商的点差确认其行为,然后再考虑用您能承受风险的资金进行实盘。
支持
如有疑问,请使用内置聊天 / 产品评论。更新与改进将通过 Market 发布并自动交付给您。
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes. In an equal-weight composite backtest, adding ETHEREUM TREND as the fourth engine to ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET raised the composite's return/drawdown ratio from 8.9 to 10.6 and cut the max daily-resolution equity drawdown from 6.7% to 5.0% (same-window comparison) - it was the only EA in our lineup that improved the trio rather than diluting it. Composite of independent backtests, not a guarantee.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
重要提示 — 请将EA挂载到 ETHUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 ETHUSD H4，否则交易数将为零。
ETHEREUM TREND 是一套用于以太坊(ETHUSD)H4 周期的自动化交易系统。它是一款简洁、纯规则驱动的趋势跟踪程序:当价格沿长期趋势方向确认突破 Donchian 通道时入场,为每一笔交易设置初始 ATR 止损进行保护,随后以更宽的 ATR 距离移动止损,让趋势充分延展。没有马丁格尔,没有网格,任何时候只持有一个仓位。每一笔交易都带有硬性止损,因此您的风险始终是明确的。该设计接受"大多数交易只是小额亏损或打平"这一事实,力求让少数强劲、持续的以太坊趋势主导最终结果。
风险提示优先:发布的默认运行模式(Run-Mode)为 ULTRA。在本 EA 上,ULTRA 等同于 AGGRESSIVE(激进)——系统在约 2 倍风险处达到最大手数上限,因此把风险提高到超过 Aggressive 也不会改变结果。请根据您的账户和心理承受能力选择运行模式——Aggressive 是推荐的增长设置,Defensive(防守)则用于资本保全。以下所有回测均为历史数据,并非实盘业绩记录。
四档风险等级 — 一个下拉菜单,同一信号,风险按比例缩放(真实 tick 回测,MT5 策略测试器,ETHUSD H4 2019-2026,$10,000,其余为默认设置):
- Defensive(防守): +84% / 盈利因子 4.08 / 最大净值回撤 5.8%
- Standard(标准): +166% / 盈利因子 4.32 / 最大净值回撤 8.2%
- Aggressive(激进,推荐): +223% / 盈利因子 3.98 / 最大净值回撤 14.0%
- Ultra(发布默认): +223% / 盈利因子 3.98 / 最大净值回撤 14.0%
每一档交易的都是完全相同的信号;只有仓位规模的风险按比例缩放。在本 EA 上 Ultra = Aggressive:最大手数上限在大约 2 倍风险处达到,因此 Ultra 与 Aggressive 产生相同的 +223% / 盈利因子 3.98 / 14.0% 回撤——在这里 Ultra 并不比 Aggressive 更高。更高的风险会将同样的年度模式在收益和回撤两方面同比放大,直至触及该上限。
这是一个工具,它不承诺盈利。自动化交易伴随真实风险,趋势跟踪系统在等待趋势期间会经历长时间的小额亏损。请完整阅读本说明,从适合您的档位开始,并在用于实盘账户前先设定好您的风险规模。
工作原理
1)入场 — 确认的 Donchian 突破
EA 跟踪近期 Donchian 通道的最高价和最低价(默认 15 根 H4 K 线),当价格以一个确认边际(ATR 的一部分)收盘突破该区间时入场。要求在原始通道边缘之外再增加一个边际,可以过滤掉勉强穿越通道边缘的假突破,并要求突破足够果断。
2)趋势强度过滤
只在长期 SMA 斜率方向上入场(默认 H4 上的 SMA 200)。当市场没有明确斜率时,EA 保持观望。这使系统始终与主导走势保持一致,避免逆势操作。
3)过度延展过滤
如果一次突破已经远离 SMA(即已属较晚、抛物线式的走势),则跳过该交易,这有助于避免在延展腿的最高点买入。
4)初始止损 — 基于 ATR
入场时,在距入场价一定 ATR 倍数处放置保护性止损。风险按当前波动率而非固定距离来度量,因此止损能同时适应平静和活跃的市场环境。
5)移动止损 — 让趋势奔跑
当交易朝有利方向发展时,止损以更宽的 ATR 距离(默认 5 倍 ATR)跟随价格移动。没有固定止盈:移动止损既保护浮动利润,又给趋势留出继续发展的空间,只有当价格回撤达到跟踪距离时才平仓。
仓位规模根据品种的 tick 价值计算,因此 EA 会自动适配任何经纪商的 ETH 合约。手数由您的风险百分比和止损距离推导得出,并设有硬性的最大手数上限。
运行模式(RUN-MODE):用一个下拉菜单控制风险
ETHEREUM TREND 内置一个 Run-Mode 选择器,包含四种设置——各档对应的数值见上表:
- Defensive:最低的风险和回撤,用于资本保全
- Standard:原始的均衡配置
- Aggressive:我们推荐的增长设置——在适中回撤下获得强劲回报
- Ultra:发布的默认档——在本 EA 上,它在约 2 倍风险处达到最大手数上限,因此其表现与 Aggressive 完全一致(相同的 +223% / 盈利因子 3.98 / 14.0% 回撤)
由于在触及该上限之前风险与回报成比例缩放,您可以通过单一输入项选择适合自己账户和心理承受能力的配置。偏好此前行为的既有用户,应选择 Standard 预设。
内置保护与监控
- 每笔交易都带硬性止损——没有马丁格尔,没有网格,任何时候只持一个仓位
- 经济日历新闻规避:在高影响事件前后暂停新入场(使用 MetaTrader 内置日历;无需外部连接)
- 每日亏损止损及连续亏损安全防护
- 周末平仓选项
- 图表内仪表盘:余额、净值、保证金水平,今日/本周/本月/历史总盈亏、胜率、最长连胜/连亏、当前回撤、点差,以及下一个高影响事件
- 开仓、平仓及保证金警告的推送和邮件通知
推荐配置
- 品种:ETHUSD(或 ETHUSDm / 等效的以太坊品种)
- 周期:H4
- 账户:余额足以承受以太坊合约规模和波动性的标准账户;请核对经纪商的 ETHUSD 最小手数和保证金
- 杠杆:1:100 或更高较为宽裕;请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 建议使用 VPS 或常开电脑,使 EA 全天候不间断运行
- 默认运行模式为 Ultra(在本 EA 上 = Aggressive)。Aggressive 是我们推荐的增长设置;若希望更小的回撤,可下调至 Defensive。
关键输入参数
- RunMode:Defensive / Standard / Aggressive / Ultra(默认 Ultra;在本 EA 上 Ultra = Aggressive)
- RiskPercent / MaxLot:仓位规模与手数上限
- EntryChannel:Donchian 突破通道长度(默认 15 根 H4 K 线)
- ATRPeriod:ATR 周期
- ATRMult:移动止损和初始止损距离(ATR 倍数;针对 ETH 波动性默认 5 倍)
- BreakMargin:突破确认缓冲(ATR 倍数)
- UseTrendFilter、TrendSMA、TrendSlopeBars:趋势方向过滤
- TradeLong、TradeShort:启用多头 / 空头
- 新闻过滤、周末平仓及通知设置
真实 MT5 回测说明
v1.30 的默认参数来自遗传式前向优化(genetic walk-forward optimization):参数仅在较早的窗口上调优,并在较晚的窗口上原封不动地验证(两个窗口的盈利因子均为 3 以上,采用 Dukascopy 真实 tick)。v1.20 将移动止损宽度 ATRMult 从 4.0 提高到 5.0(更宽的跟踪距离更适合 ETH 波动性;样本内、样本外及全期均有改善)。回测结果为历史数据,不保证未来表现。点差、隔夜利息及经纪商条件因经纪商而异,因此您的实盘结果会与任何回测有所不同。
重要风险披露
本产品是一款用于自动下单执行的软件工具。它不是投资建议,也不管理您的资金。没有任何交易系统能保证盈利,过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。趋势跟踪系统本质上胜率较低,在震荡行情中可能承受长时间回撤;以太坊波动性极高,且可能跳空。Ultra 默认档是刻意激进的(在本 EA 上等同于 Aggressive);请先在模拟账户上开始,若回撤超出您的意愿,请下调至 Standard 或 Defensive。只用您能承受损失的资金进行交易。
适合人群
ETHEREUM TREND 适合希望以有纪律、带止损保护的方式跟踪中期以太坊趋势的交易者,他们理解趋势跟踪者依靠少数能大幅奔跑的交易取胜,同时将亏损保持在小额。请在 ETHUSD(或 ETHUSDm)H4 图表上使用。请先在模拟账户上开始,用您经纪商的点差确认其行为,然后再考虑用您能承受风险的资金进行实盘。
支持
如有疑问,请使用内置聊天 / 产品评论。更新与改进将通过 Market 发布并自动交付给您。
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes. In an equal-weight composite backtest, adding ETHEREUM TREND as the fourth engine to ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET raised the composite's return/drawdown ratio from 8.9 to 10.6 and cut the max daily-resolution equity drawdown from 6.7% to 5.0% (same-window comparison) - it was the only EA in our lineup that improved the trio rather than diluting it. Composite of independent backtests, not a guarantee.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831