Laastal Gold Recovery









简短说明





一款面向 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 恢复型智能交易系统，具备多条件入场过滤、独立篮子管理、可调网格间距、自动手数计算、可选对冲篮子以及恢复后的自适应手数控制。









完整说明





Laastal Gold Recovery 是一套专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD 开发的自动交易系统。





本 EA 将选择性市场入场模型与结构化篮子恢复引擎结合。开启新篮子前，系统会分析趋势方向、动量、波动率、K线位置、市场结构、突破以及附近的支撑和阻力。其目的不是在每一次小幅波动中入场，而是等待多个条件形成更强的一致性。





本系统适合希望获得完整黄金自动交易引擎的用户，而不是简单均线交叉或基础固定距离网格。





主要功能





- 主要针对 XAUUSD 开发

- 推荐周期：M5

- 内部使用 H1 趋势确认

- 多条件信号过滤

- BUY 与 SELL 篮子独立管理

- 可调整恢复距离

- 可为不同网格层级设置独立距离

- 可调整手数乘数

- 根据账户余额自动计算手数

- 可选硬性最大手数乘数限制

- 默认每个方向最多允许三个独立篮子

- 可选反向对冲篮子逻辑

- 篮子目标可按余额或净值计算

- 高浮亏恢复识别

- 达到条件的篮子恢复并正收益关闭后，可对后续篮子启用可调手数增强

- GMT 交易时段过滤

- 点差过滤

- 终端或 VPS 重启后恢复篮子状态

- 更快的策略测试器模式

- 不使用 DLL

- 不使用 WebRequest

- 不依赖外部自定义指标





策略工作方式





EA 同时评估当前图表与 H1 市场方向。入场模型使用多项技术条件，而不是依赖单一指标。





只有完整信号过滤器允许时，系统才开启新篮子。BUY 和 SELL 篮子相互独立管理。当价格向不利方向移动达到设定距离时，EA 可以添加下一笔恢复仓位。





每个仓位都被分配到特定篮子和网格层级，因此多个篮子可以分别管理，而不会把所有仓位混合成一个全局恢复序列。





篮子目标





所有篮子使用统一的篮子盈利目标模型。





目标根据 InpGridTargetBase 设置，按账户余额或账户净值的百分比计算。默认目标为余额的 1%。





只有一个仓位的篮子与包含多个恢复仓位的篮子使用相同目标规则。





EA 在内部管理平仓。篮子不会放置标准的经纪商端 Stop Loss 或 Take Profit。为了让虚拟篮子管理正常工作，MetaTrader 5 必须保持运行并连接。





恢复引擎





默认恢复距离为 1,000 个 EA 点，默认手数乘数为 1.5。





用户可以选择：





- 所有层级使用统一恢复距离，或

- 每个恢复阶段使用独立距离





最大层级数量和最大手数乘数均可配置，也可启用硬性手数上限。





默认设置允许多个独立篮子，每个方向最多三个。





反向对冲管理





当普通篮子进入较深恢复阶段时，EA 可以在相反方向创建一个单独识别的篮子。





对冲篮子与母篮子独立管理。其身份保存在仓位注释中，并可在终端重启后恢复，避免已有对冲篮子被错误识别为普通篮子。





高浮亏恢复增强





EA 可以监控篮子是否达到指定的浮动亏损百分比。





当该篮子之后以正结果关闭时，EA 可以对之后指定数量的新篮子应用可调的起始手数乘数。





默认值：





- 触发条件：篮子浮动亏损达到余额的 30%

- 增强乘数：1.5

- 增强篮子数量：10





该模块可关闭，也可在输入参数中完整调整。





自动手数计算





默认设置为：





每 5,000 账户余额使用 0.01 手。





计算会自动跟随余额增加或减少。关闭 InpUseAutoLot 后可使用手动起始手数。





推荐设置





交易品种：XAUUSD

周期：M5

平台：MetaTrader 5

账户模式：Hedging

推荐运行方式：VPS

交易时段时间基准：GMT





不要使用相同 Magic Number 运行多个实例。另一套设置应使用不同 Magic Number。





经纪商的黄金品种名称、点差、合约大小、杠杆、跳动价值和执行条件都会显著影响结果。





安装步骤





1. 在 Market 的“我的购买”中安装产品。

2. 打开 XAUUSD M5 图表。

3. 确认账户为 hedging 模式。

4. 将 Laastal Gold Recovery 加载到图表。

5. 在 EA 属性中允许算法交易。

6. 在 MetaTrader 5 中开启 Algo Trading。

7. 加载提供的默认设置文件或自行配置。

8. 保持 MetaTrader 5 在线，或使用 VPS。





重要信息





Laastal Gold Recovery 使用网格恢复和递增仓位手数。在强烈单边行情中，系统可能持有较大的浮动回撤。





EA 不为篮子使用固定的经纪商端止损。使用前，用户必须理解恢复距离、手数乘数、起始手数、杠杆和可用保证金的影响。





请先在 MetaTrader 5 策略测试器中使用免费 Market 试用版，并采用您自己经纪商的 XAUUSD 数据与规格进行测试。





历史测试不能保证未来结果。









版本 2.41





- 删除第一笔仓位独立止盈模块

- 删除篮子盈利追踪模块

- 删除剥头皮模块

- 所有仓位统一使用篮子目标模型

- 改进手数标准化

- 新订单前增加可用保证金检查

- 改进篮子编号持久化

- 改进终端重启后的对冲篮子恢复

- 改进对经纪商支持的成交模式兼容性

- 增加内部仓位跟踪容量

- 增加 hedging 账户与关键参数初始化检查



