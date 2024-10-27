Lamarius AI

这个剥头皮交易机器人专为高精度和高效交易而设计，利用人工智能精准识别市场中最有利的入场点。该机器人采用先进的自学习策略，使其能够适应不断变化的市场条件，并实时优化交易方式。每笔交易都设置了严格的止损，以尽量减少潜在损失，实现低风险交易。机器人不使用马丁格尔或网格策略，从而避免了仓位递增或大幅回撤的风险。

它适用于各个级别的交易者，从初学者到专业人士，无需持续监控市场。

机器人优势

高精度 ：基于人工智能的分析，选择最佳入场点，最大化交易机会。

：基于人工智能的分析，选择最佳入场点，最大化交易机会。 自学习策略 ：机器人可根据市场变化进行自我优化，提高长期交易效果。

：机器人可根据市场变化进行自我优化，提高长期交易效果。 低风险 ：每笔订单都配备独立的止损，保护资金免受重大损失。

：每笔订单都配备独立的止损，保护资金免受重大损失。 无马丁格尔 ：机器人不会增加仓位，确保风险可控。

：机器人不会增加仓位，确保风险可控。 无网格交易 ：避免网格策略，降低大幅回撤的可能性。

：避免网格策略，降低大幅回撤的可能性。 持续市场监控：始终处于活跃状态，能够及时响应市场变化，确保交易执行。

交易要求

交易品种 ：XAUUSD、US100、US500

：XAUUSD、US100、US500 时间周期 ：5分钟、1小时

：5分钟、1小时 最低入金 ：$200

：$200 杠杆 ：1:200

：1:200 经纪商：低点差账户



