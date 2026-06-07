WeekAnchor Eight





价格公告

当前价格为 99 USD。随着实盘信号记录的积累和销量的增长，价格将分阶段向上调整——您购买时的价格，就是本产品对您而言的最低价格。衷心感谢以此前价格购买的各位用户。





我们的定价方针是：随着实盘记录的积累和用户数量的增长，分阶段上调价格。购买后，v1.x 系列的所有更新（v1.3 新增的 Crisis Guard 亦属于此系列）均免费提供，无需额外付费。如果您正在考虑购买 WeekAnchor Eight，请先查看下方的实盘信号，了解其实际运行情况。





实盘监控

本EA的实盘运行已作为我们的MQL5信号公开发布。您可以在以下信号页面（本产品页面的“信号”栏目中亦有链接）查看其真实的实时运行情况和交易历史：









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WeekAnchor Eight 是一款用于 MetaTrader 5 的组合型智能交易系统（EA），可通过单一图表管理最多8个外汇货币对。每个货币对均独立管理，拥有各自的魔术编号、手数设置、最大点差过滤器和风险配置。您只需将EA挂载到一个流动性充足的外汇图表上（推荐H1）；标准预设在 GBPJPY H1 图表上最易于查看，但EA内部会独立监控每一个已启用的货币对。





本产品不是马丁格尔、网格或套利系统。其设计结合了周初开盘价格锚点、基于D1 ATR的保护性价位，以及多货币对的分散化管理。入场时机判断为内部固定——您无需自行配置星期、时刻或任何细节逻辑。





1.8 版的主题是让 EA 主动告诉您它正在做什么。面板现在会标明净值止损所参照的峰值，用一行说明当前为何没有动作，并记录周一入场窗口期间观察到的最大点差。出入金不再被误读为回撤。此外，如果您的经纪商发布了两套品种名称，EA 会告诉您账户实际可以交易的是哪一套，而不是默默地不下任何订单。在默认设置下交易逻辑未作改动——1.8 版可逐笔复现 1.7 版的交易结果——同时危机防护获得了一项经过实测的改进，见下文。





1.7 版是一次完全源自客户建议的易用性改进：订单注释前缀现在是一项可设置的参数，仪表盘的点差列标明了单位，并且当点差正在阻止入场时会显示为红色。交易逻辑未作任何改动——在默认设置下，1.7 版可逐笔复现 1.6 版的交易结果。





1.6 版将图表内仪表盘变为半透明（面板后面的K线依然可见），并新增了可选的Prop Firm Mode（自营交易商模式）——针对自营交易商账户的每日亏损限额和总亏损下限，违规时可选择仅警报或关闭本EA。1.5 版新增的仪表盘、1.3 版的 Crisis Guard（危机防护），以及 1.2 版引入的组合安全控制（Portfolio Safety）和周末跳空调节器（Weekend-Gap Conditioner），均继续内置提供。所有这些可选交易功能默认均为关闭状态。除非您明确启用，否则EA的行为与之前版本完全一致，不会影响您现有的设置和运行。（仪表盘默认开启，但仅用于显示——它只描绘读取到的状态，无法开仓、修改或平仓。）





规格

- 平台：MetaTrader 5

- 类型：智能交易系统（Expert Advisor）

- 形式：覆盖最多8个外汇货币对的组合型EA

- 推荐验证环境：策略测试和模拟账户

- 挂载图表：H1外汇图表

- 标准示例：GBPJPY H1

- 时间周期无关：交易决策逻辑设计为在M5、H1或H4上运行时实质相同（由计时器驱动，不依赖图表的K线周期；实盘运行推荐H1）

- 默认手数方式：FixedLot（固定手数）

- RiskPercent：可按货币对单独选择（按单个货币对指定；同时持有多个货币对时，合计敞口会相应增加）

- 发布系列：1.0 → 1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.5 → 1.6 → 1.7 → 1.8

- 支持货币对：GBPJPY, USDJPY, AUDJPY, EURJPY, AUDCHF, GBPCHF, CHFJPY, GBPUSD





v1.8 新功能





净值止损现在会显示它的参照点

触发行的显示形如：Equity stop 15.0%: peak since load 1331.00, stop 1131.35 (head 8.2%)。这个参照点是 EA 上次加载以来的最高净值，而不是账户的历史最高值。重新加载会把它重设为当前净值，从而降低止损触发的水平；更换时间周期或重启终端同样算作重新加载。1.8 版会在启动时把这一点写入日志，而不再保持沉默。这几行文字的措辞由一位遇到过旧版显示的客户撰写。





出入金不再被读作回撤

您自己的资金进出会在没有任何交易的情况下改变账户净值，而出金过去看起来与亏损完全一样——金额足够大时会锁定停止。现在 EA 会按照资金操作的金额平移参照峰值，因此无论入金还是出金，距离止损的空间都保持不变。





用一行说明为何没有动作

面板最下一行会说明当前没有入场的原因：不在周一窗口内、已有持仓、点差过宽、已停止等等。这是我被问得最多的问题，现在面板直接回答，无需打开日志。





周一窗口期间观察到的最大点差

除当前点差外，面板还会记录入场窗口开启期间观察到的最大点差，并以插入符号标记。点差恰恰在本 EA 想要交易的那一刻最宽；您在周三下午看到的平静数值，说明不了周初开盘时发生了什么。





关于发布两套品种名称的经纪商

有些经纪商会同时列出 GBPJPY 和 GBPJPYr（或类似的一对名称），而您的账户类型只能交易其中一套。另一套依然报价、依然有图表、依然有历史数据，并且依然自称完全可交易——但发送到它的每一笔订单都会被拒绝。请把 EA 挂载到您账户可交易的那个名称的图表上，该后缀会自动应用到全部 8 个货币对。如果挂错了，1.8 版会在仪表盘和日志中指出正确的品种名称，而不是坐在那里什么都不下单。





危机防护现在会直接放弃当天入场，而不是开出注定被平掉的单子

当两个或更多货币对同时处于危机状态——即防护随时会平掉所有持仓的状态——EA 也不再在其余平静的货币对上开新仓，直到危机解除。此前它可能开出一笔一小时内就会被防护平掉的交易。采用前已在 2019–2026 年区间测量，并在真实报价数据上确认：所有结果指标持平或略有改善。仅在启用危机防护时生效。 仪表盘还会在周一之前显示预览判定，周一当天则显示实际生效的判定，并列出处于危机状态的货币对。





实盘账户上的订单会拉开间隔

周一开盘的 8 笔订单会以不到一秒的间隔依次发送，而不是一次性发出——这是经纪商更希望看到的方式。回测不受影响。





没有新增输入参数。在默认设置下，1.8 版可逐笔复现 1.7 版的交易结果，已在 5,109 条成交记录上验证。危机防护的改进仅在启用防护时生效。





v1.7 新功能





订单注释前缀（input = InpCommentPrefix，默认 WAE8_）

本EA写入自身交易的订单注释，现在是一项可设置的参数，而不再是固定字符串。注释末尾会附加货币对名称，因此保持默认时仍会生成 WAE8_GBPJPY、WAE8_USDJPY 等。如果您在同一账户上运行多个EA，并希望按自己的方式标记交易记录，可以修改它。请注意，本EA始终通过魔术数字（magic number）识别自己的持仓，从不通过注释识别，因此这纯粹是一个标记方式的选择。此外，部分经纪商会截断甚至完全清除订单注释，所以请勿将注释作为识别手段。





仪表盘：点差列现已标明单位

该列的标题为 Spread(pip)。此列以及所有 InpMaxSpread 设置的单位都是点（pips），而市场报价窗口（Market Watch）显示的点差单位是最小价位（points）——在3位或5位小数的品种上，1 pip 等于 10 points。面板与您的设置一向是彼此一致的；不一致的是「缺少单位标注」这件事本身。现在已经标明。





仪表盘：当点差正在阻止入场时显示为红色

当某个货币对的点差超过该货币对的 InpMaxSpread 时——也就是点差过滤器会跳过其入场的期间——该点差将以红色显示。颜色的判定使用与过滤器本身完全相同的条件式，因此不可能与实际的过滤结果产生分歧。仅用于显示，对交易没有任何影响。





以上三项均来自同一位客户的建议。如果您觉得本EA的某个方面换一种方式会更好用，欢迎在评论区告诉我——这些改进大多正是这样产生的。





v1.6 新功能





Prop Firm Mode（自营交易商模式）（input = InpPropMode，默认OFF）

面向自营交易商（Prop Firm）账户的可选防护功能。您输入所属机构的规则，EA便会按此规则自我监督：

- 每日亏损限额 — 以日初锚点起算的账户净值跌幅百分比来衡量（重置时间可配置；在IC Markets上默认对应全年纽约时间17:00）。触发每日停止后会在次日自动恢复。

- 总亏损下限 — 以您输入的起始余额为基准衡量。触发下限停止后将持续生效，直至您重新加载EA。

- 违规时的处置方式由您选择 — CLOSE THIS EA（平掉本EA自身的仓位并停止其新入场）或 ALERT ONLY（弹出终端警报、将仪表盘对应行标红并记录日志——它绝不会平仓或阻止任何操作）。可通过仪表盘上的按钮在运行中实时切换。





在依赖此功能之前请务必阅读本段。 限额的衡量基于您整个账户的净值，因为自营交易商正是这样衡量的——但处置动作始终仅针对通过魔术编号识别的本EA自身仓位。其他EA或手动持有的仓位绝不会被平仓。它降低了违反机构规则的概率，但并不能消除该概率（跳空和滑点可能使净值直接穿过限额），也不保证您能通过任何考核。





一键式 Risk Profile 下拉菜单

在风险设置最上方新增 Risk Profile 输入项：选择 Fixed 0.01（与实盘信号一致） / Conservative 1% / Standard 2% / Aggressive 3%，即可一次性应用于全部8个货币对——标准阶梯无需再借助设置文件。默认值 Manual 不改变任何设置（仍按原有的逐货币对设置生效）。每个下拉选项标签都标明该风险档位实测的实用最低账户规模；若您的净值低于所选档位，EA 会在启动时发出警告——同时写入日志、弹出警报并显示在仪表盘上——而不是悄无声息地跳过交易。这项功能直接来自客户的建议。





半透明仪表盘＋净值行

面板现在实现了真正的半透明效果（可通过InpDashboardOpacity调整），使您的K线保持可见。它显示各货币对的浮动盈亏、已实现盈亏、已平仓交易数、该货币对使用的手数模式、当前点差、保护功能状态，以及合计数据。新增的净值行显示 Balance / Credit / Equity（余额/信用金/净值），并在存在经纪商赠金（信用金）时发出提示——因为按风险百分比计算手数以及净值止损功能读取的都是MT5的净值数值，而该数值包含信用金。该面板仅用于显示：它读取状态并绘制出来，无法开仓、修改或平仓。在非可视化的策略测试运行中它不会绘制任何内容，因此不会拖慢您的回测速度。





Crisis Guard（v1.3新增；可选，默认关闭）

本EA是一个只做多（long-only）的组合，8个支持货币对中有6个是日元交叉盘。因此其最大的尾部风险是：干预级别的急剧、单边日元升值冲击，或套息交易（carry trade）平仓潮，导致所有日元交叉盘同时暴跌。Crisis Guard（input = InpUseCrisisGuard，默认OFF）正是针对这种局面的可选保险型保护功能。它分阶段生效：检测到危机迹象时，首先跳过新入场，并将已盈利仓位的止损上移至保本位；如果危机扩散至多个日元交叉盘，则以市价一次性平掉本EA的全部仓位。危机解除后自动恢复正常运行。检测方式为内部固定，不予公开；用户可操作的仅为ON/OFF。





坦诚说明（请务必阅读）。

Crisis Guard 是保险，而非利润放大器。启用后可以降低尾部（暴跌）行情中的回撤，但代价是让渡平时的部分利润。这仅为过去/模拟层面的参考信息，不承诺任何具体数值或未来表现。这是一项供您根据自身风险承受能力自行选择的功能。





安全性。

包括批量平仓在内，本功能管理和平仓的对象仅限于本EA自身开立、并通过魔术编号识别的仓位。绝不会触碰其他EA或手动交易的仓位。Crisis Guard 是对尾部风险的缓解，而非消除——在剧烈波动中，价格可能跳过止损位。





设置文件（.set）

按风险水平的设置文件（例如风险 1% / 2% / 3%），以及与实盘信号一致的固定手数文件，已发布在本产品页面的评论区。请下载适合您账户规模和风险承受能力的文件，并在策略测试和模拟账户中验证。如果找不到您需要的配置，欢迎在评论区提出。





请务必根据账户余额选择合适的文件——这一点比看起来更重要。 止损为日线ATR的3倍（刻意设置为较宽的止损），因此在小账户上，按风险百分比计算出的手数可能会低于经纪商的最小手数（0.01），此时EA会直接跳过该笔交易，而不是向上取整。系统不会报错，您只是会发现实际成交的交易比预期少。根据3.5年的回测测量，各风险百分比文件要执行全部交易所需的账户余额为：1% → 约 $10,000（$1,000 时一笔都不会成交）、2% → 约 $5,000（$1,000 时仅约41%的交易会成交）、3% → 约 $1,500。账户余额在约 $1,000 或更低时，请改用固定手数文件——0.01 永远不变，因此在任何余额下都能正常工作。另外，RiskPercent 是按单个货币对而非整个组合指定的——请注意同时持有多个货币对时总风险不要过大。完整数据表和各配置的回撤数值请参见手册。





参数概览

- Broker/Execution：InpDeviationPoints, InpUseSpreadFilter, InpTimerSeconds, InpAutoResolveSymbols, InpSymbolPrefix, InpSymbolSuffix, InpCommentPrefix

- 重要提示：请保持 InpUseSpreadFilter 为开启状态。 它不是装饰性的保护功能，而是策略的组成部分。在关闭所有可选保护功能的11.5年实测中，开启该过滤器为 +219%、盈利因子1.38；同一期间关闭后则为 -28%、盈利因子0.96、净值回撤87%。如果您的经纪商点差导致部分货币对被跳过，请调高各自的 InpMaxSpread 数值或改用Raw/ECN账户——请勿关闭此过滤器。

- Risk/Exit：InpRiskProfile（一键阶梯，默认Manual）, InpEmergencySL_ATR, InpTakeProfit_ATR, InpRiskBelowMinLotPolicy

- Portfolio Safety（可选，默认关闭）：InpMaxConcurrentPositions, InpEquityStopPct

- Gap-Direction Conditioner（可选，默认关闭）：InpGapFilterMode, InpGapMinPips, InpUpGapSizeFactor, InpGapMagX1, InpGapMagX2, InpGapMagX3

- Crisis Guard（可选，默认关闭）：仅 InpUseCrisisGuard（检测阈值为内部固定，不予公开）

- News Filter（可选，默认关闭）：InpUseNewsFilter, InpNewsFilterFomc, InpNewsFilterNfp, InpNewsFilterFix, InpServerGmtWinter, InpServerUsesUsDst — 坦诚说明：在3.5年的回测中，该过滤器从未真正阻止过任何一次入场（本EA的每一次入场都发生在周一，而FOMC在周三、NFP在周五，交易窗口与新闻日历并不重叠）。它之所以被加入是为了功能的完整性，并不是您购买本EA的理由。

- Dashboard（仅显示，默认开启）：InpShowDashboard, InpDashboardX, InpDashboardY, InpDashboardFontSize, InpDashboardTextColor, InpDashboardBgColor, InpDashboardBorderColor, InpDashboardOpacity

- Prop Firm Mode（可选，默认关闭）：InpPropMode, InpPropDailyLossPct, InpPropTotalLossPct, InpPropInitialBalance, InpPropDayResetHourServer, InpPropBreachAction

- Pair Presets：InpUse..., InpSymbol..., InpSizing..., InpLot..., InpRiskPct..., InpMagic..., InpMaxSpread...





使用前的确认

请勿在同一账户上重复挂载本EA。请确认各品种在“市场报价”中可用。历史数据不足的货币对将在日志中输出 WAE8_PAIR_DISABLED 后，自动从本次运行中排除。此时请注意，结果将不包含全部8个货币对。





支持与常见问题

大多数设置类问题——例如“没有交易”、VPS、最低账户余额、经纪商品种代码、服务器时间——都已经在下方置顶的“Setup & FAQ”评论（英文）以及手册中作了解答。其中最常见的问题是“没有交易”：本EA仅在每周一早段的一个短暂窗口内入场，此后一周内不持有任何仓位，这属于正常现象。为避免错过这个短暂窗口，请在VPS（或全天候在线的终端）上运行本EA，并根据您的账户余额匹配合适的设置文件（Fixed 0.01 在任何余额下都能正常工作）。如需反馈问题，请将“工具箱”（Toolbox）中“专家”（Experts）标签页里以“WAE8_”开头的几行日志复制粘贴给我，以便我能快速定位原因。





风险披露

本产品是自动交易工具，不构成投资建议，不保证盈利，也不保证规避亏损。本页面的说明、配置示例、策略测试结果、截图和手册均为参考信息，不保证未来的利润、胜率、回撤或交易次数。截图是未启用 Crisis Guard（默认OFF状态）时的 MetaTrader 5 策略测试（建模质量100%）历史模拟结果；“Conservative／Aggressive”标签仅表示单个货币对 RiskPercent 设置的差异，并非预期收益大小的标签。





外汇和CFD交易伴随各种亏损风险，包括市场波动、流动性、点差扩大、滑点、成交延迟、系统故障、通信故障以及经纪商环境差异等。日元交叉盘尤其可能因日元买入干预或套息交易平仓潮而出现急剧的单边波动。根据账户条件，亏损可能超过入金本金。是否提供负余额保护（zero-cut）取决于各经纪商的账户条件，请确认您计划使用的经纪商的相关规定。投入实盘前，请务必先在您计划使用的经纪商环境中进行策略测试验证，然后在模拟账户或以最小手数进行前向验证。使用本产品的一切行为均由用户自行负责和判断。





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实盘信号





以上链接的产品与信号均为我们自己的。请根据各自的具体内容进行判断；过去或实盘的业绩不保证未来表现。





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当前价格为 99 USD。随着实盘信号记录和销量的增长，价格将适时向上调整。感谢以此前价格购买的各位用户。请通过上方链接查看实盘信号并考虑购买。如有任何疑问，欢迎在本页面的评论区随时提问。我会亲自回复。我在日本独自开发与维护本产品，由于时差，回复可能需要一到两天，但我一定会回答您的每一个问题。



