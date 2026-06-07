WeekAnchor Eight

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WeekAnchor Eight

价格公告
当前价格为 99 USD。随着实盘信号记录的积累和销量的增长，价格将分阶段向上调整——您购买时的价格，就是本产品对您而言的最低价格。衷心感谢以此前价格购买的各位用户。

我们的定价方针是：随着实盘记录的积累和用户数量的增长，分阶段上调价格。购买后，v1.x 系列的所有更新（v1.3 新增的 Crisis Guard 亦属于此系列）均免费提供，无需额外付费。如果您正在考虑购买 WeekAnchor Eight，请先查看下方的实盘信号，了解其实际运行情况。

实盘监控
本EA的实盘运行已作为我们的MQL5信号公开发布。您可以在以下信号页面（本产品页面的“信号”栏目中亦有链接）查看其真实的实时运行情况和交易历史：


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WeekAnchor Eight 是一款用于 MetaTrader 5 的组合型智能交易系统（EA），可通过单一图表管理最多8个外汇货币对。每个货币对均独立管理，拥有各自的魔术编号、手数设置、最大点差过滤器和风险配置。您只需将EA挂载到一个流动性充足的外汇图表上（推荐H1）；标准预设在 GBPJPY H1 图表上最易于查看，但EA内部会独立监控每一个已启用的货币对。

本产品不是马丁格尔、网格或套利系统。其设计结合了周初开盘价格锚点、基于D1 ATR的保护性价位，以及多货币对的分散化管理。入场时机判断为内部固定——您无需自行配置星期、时刻或任何细节逻辑。

1.8 版的主题是让 EA 主动告诉您它正在做什么。面板现在会标明净值止损所参照的峰值，用一行说明当前为何没有动作，并记录周一入场窗口期间观察到的最大点差。出入金不再被误读为回撤。此外，如果您的经纪商发布了两套品种名称，EA 会告诉您账户实际可以交易的是哪一套，而不是默默地不下任何订单。在默认设置下交易逻辑未作改动——1.8 版可逐笔复现 1.7 版的交易结果——同时危机防护获得了一项经过实测的改进，见下文。

1.7 版是一次完全源自客户建议的易用性改进：订单注释前缀现在是一项可设置的参数，仪表盘的点差列标明了单位，并且当点差正在阻止入场时会显示为红色。交易逻辑未作任何改动——在默认设置下，1.7 版可逐笔复现 1.6 版的交易结果。

1.6 版将图表内仪表盘变为半透明（面板后面的K线依然可见），并新增了可选的Prop Firm Mode（自营交易商模式）——针对自营交易商账户的每日亏损限额和总亏损下限，违规时可选择仅警报或关闭本EA。1.5 版新增的仪表盘、1.3 版的 Crisis Guard（危机防护），以及 1.2 版引入的组合安全控制（Portfolio Safety）和周末跳空调节器（Weekend-Gap Conditioner），均继续内置提供。所有这些可选交易功能默认均为关闭状态。除非您明确启用，否则EA的行为与之前版本完全一致，不会影响您现有的设置和运行。（仪表盘默认开启，但仅用于显示——它只描绘读取到的状态，无法开仓、修改或平仓。）

规格
- 平台：MetaTrader 5
- 类型：智能交易系统（Expert Advisor）
- 形式：覆盖最多8个外汇货币对的组合型EA
- 推荐验证环境：策略测试和模拟账户
- 挂载图表：H1外汇图表
- 标准示例：GBPJPY H1
- 时间周期无关：交易决策逻辑设计为在M5、H1或H4上运行时实质相同（由计时器驱动，不依赖图表的K线周期；实盘运行推荐H1）
- 默认手数方式：FixedLot（固定手数）
- RiskPercent：可按货币对单独选择（按单个货币对指定；同时持有多个货币对时，合计敞口会相应增加）
- 发布系列：1.0 → 1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.5 → 1.6 → 1.7 → 1.8
- 支持货币对：GBPJPY, USDJPY, AUDJPY, EURJPY, AUDCHF, GBPCHF, CHFJPY, GBPUSD

v1.8 新功能

净值止损现在会显示它的参照点
触发行的显示形如：Equity stop 15.0%: peak since load 1331.00, stop 1131.35 (head 8.2%)。这个参照点是 EA 上次加载以来的最高净值，而不是账户的历史最高值。重新加载会把它重设为当前净值，从而降低止损触发的水平；更换时间周期或重启终端同样算作重新加载。1.8 版会在启动时把这一点写入日志，而不再保持沉默。这几行文字的措辞由一位遇到过旧版显示的客户撰写。

出入金不再被读作回撤
您自己的资金进出会在没有任何交易的情况下改变账户净值，而出金过去看起来与亏损完全一样——金额足够大时会锁定停止。现在 EA 会按照资金操作的金额平移参照峰值，因此无论入金还是出金，距离止损的空间都保持不变。

用一行说明为何没有动作
面板最下一行会说明当前没有入场的原因：不在周一窗口内、已有持仓、点差过宽、已停止等等。这是我被问得最多的问题，现在面板直接回答，无需打开日志。

周一窗口期间观察到的最大点差
除当前点差外，面板还会记录入场窗口开启期间观察到的最大点差，并以插入符号标记。点差恰恰在本 EA 想要交易的那一刻最宽；您在周三下午看到的平静数值，说明不了周初开盘时发生了什么。

关于发布两套品种名称的经纪商
有些经纪商会同时列出 GBPJPY 和 GBPJPYr（或类似的一对名称），而您的账户类型只能交易其中一套。另一套依然报价、依然有图表、依然有历史数据，并且依然自称完全可交易——但发送到它的每一笔订单都会被拒绝。请把 EA 挂载到您账户可交易的那个名称的图表上，该后缀会自动应用到全部 8 个货币对。如果挂错了，1.8 版会在仪表盘和日志中指出正确的品种名称，而不是坐在那里什么都不下单。

危机防护现在会直接放弃当天入场，而不是开出注定被平掉的单子
当两个或更多货币对同时处于危机状态——即防护随时会平掉所有持仓的状态——EA 也不再在其余平静的货币对上开新仓，直到危机解除。此前它可能开出一笔一小时内就会被防护平掉的交易。采用前已在 2019–2026 年区间测量，并在真实报价数据上确认：所有结果指标持平或略有改善。仅在启用危机防护时生效。 仪表盘还会在周一之前显示预览判定，周一当天则显示实际生效的判定，并列出处于危机状态的货币对。

实盘账户上的订单会拉开间隔
周一开盘的 8 笔订单会以不到一秒的间隔依次发送，而不是一次性发出——这是经纪商更希望看到的方式。回测不受影响。

没有新增输入参数。在默认设置下，1.8 版可逐笔复现 1.7 版的交易结果，已在 5,109 条成交记录上验证。危机防护的改进仅在启用防护时生效。

v1.7 新功能

订单注释前缀（input = InpCommentPrefix，默认 WAE8_）
本EA写入自身交易的订单注释，现在是一项可设置的参数，而不再是固定字符串。注释末尾会附加货币对名称，因此保持默认时仍会生成 WAE8_GBPJPY、WAE8_USDJPY 等。如果您在同一账户上运行多个EA，并希望按自己的方式标记交易记录，可以修改它。请注意，本EA始终通过魔术数字（magic number）识别自己的持仓，从不通过注释识别，因此这纯粹是一个标记方式的选择。此外，部分经纪商会截断甚至完全清除订单注释，所以请勿将注释作为识别手段。

仪表盘：点差列现已标明单位
该列的标题为 Spread(pip)。此列以及所有 InpMaxSpread 设置的单位都是点（pips），而市场报价窗口（Market Watch）显示的点差单位是最小价位（points）——在3位或5位小数的品种上，1 pip 等于 10 points。面板与您的设置一向是彼此一致的；不一致的是「缺少单位标注」这件事本身。现在已经标明。

仪表盘：当点差正在阻止入场时显示为红色
当某个货币对的点差超过该货币对的 InpMaxSpread 时——也就是点差过滤器会跳过其入场的期间——该点差将以红色显示。颜色的判定使用与过滤器本身完全相同的条件式，因此不可能与实际的过滤结果产生分歧。仅用于显示，对交易没有任何影响。

以上三项均来自同一位客户的建议。如果您觉得本EA的某个方面换一种方式会更好用，欢迎在评论区告诉我——这些改进大多正是这样产生的。

v1.6 新功能

Prop Firm Mode（自营交易商模式）（input = InpPropMode，默认OFF）
面向自营交易商（Prop Firm）账户的可选防护功能。您输入所属机构的规则，EA便会按此规则自我监督：
- 每日亏损限额 — 以日初锚点起算的账户净值跌幅百分比来衡量（重置时间可配置；在IC Markets上默认对应全年纽约时间17:00）。触发每日停止后会在次日自动恢复。
- 总亏损下限 — 以您输入的起始余额为基准衡量。触发下限停止后将持续生效，直至您重新加载EA。
- 违规时的处置方式由您选择 — CLOSE THIS EA（平掉本EA自身的仓位并停止其新入场）或 ALERT ONLY（弹出终端警报、将仪表盘对应行标红并记录日志——它绝不会平仓或阻止任何操作）。可通过仪表盘上的按钮在运行中实时切换。

在依赖此功能之前请务必阅读本段。 限额的衡量基于您整个账户的净值，因为自营交易商正是这样衡量的——但处置动作始终仅针对通过魔术编号识别的本EA自身仓位。其他EA或手动持有的仓位绝不会被平仓。它降低了违反机构规则的概率，但并不能消除该概率（跳空和滑点可能使净值直接穿过限额），也不保证您能通过任何考核。

一键式 Risk Profile 下拉菜单
在风险设置最上方新增 Risk Profile 输入项：选择 Fixed 0.01（与实盘信号一致） / Conservative 1% / Standard 2% / Aggressive 3%，即可一次性应用于全部8个货币对——标准阶梯无需再借助设置文件。默认值 Manual 不改变任何设置（仍按原有的逐货币对设置生效）。每个下拉选项标签都标明该风险档位实测的实用最低账户规模；若您的净值低于所选档位，EA 会在启动时发出警告——同时写入日志、弹出警报并显示在仪表盘上——而不是悄无声息地跳过交易。这项功能直接来自客户的建议。

半透明仪表盘＋净值行
面板现在实现了真正的半透明效果（可通过InpDashboardOpacity调整），使您的K线保持可见。它显示各货币对的浮动盈亏、已实现盈亏、已平仓交易数、该货币对使用的手数模式、当前点差、保护功能状态，以及合计数据。新增的净值行显示 Balance / Credit / Equity（余额/信用金/净值），并在存在经纪商赠金（信用金）时发出提示——因为按风险百分比计算手数以及净值止损功能读取的都是MT5的净值数值，而该数值包含信用金。该面板仅用于显示：它读取状态并绘制出来，无法开仓、修改或平仓。在非可视化的策略测试运行中它不会绘制任何内容，因此不会拖慢您的回测速度。

Crisis Guard（v1.3新增；可选，默认关闭）
本EA是一个只做多（long-only）的组合，8个支持货币对中有6个是日元交叉盘。因此其最大的尾部风险是：干预级别的急剧、单边日元升值冲击，或套息交易（carry trade）平仓潮，导致所有日元交叉盘同时暴跌。Crisis Guard（input = InpUseCrisisGuard，默认OFF）正是针对这种局面的可选保险型保护功能。它分阶段生效：检测到危机迹象时，首先跳过新入场，并将已盈利仓位的止损上移至保本位；如果危机扩散至多个日元交叉盘，则以市价一次性平掉本EA的全部仓位。危机解除后自动恢复正常运行。检测方式为内部固定，不予公开；用户可操作的仅为ON/OFF。

坦诚说明（请务必阅读）。
Crisis Guard 是保险，而非利润放大器。启用后可以降低尾部（暴跌）行情中的回撤，但代价是让渡平时的部分利润。这仅为过去/模拟层面的参考信息，不承诺任何具体数值或未来表现。这是一项供您根据自身风险承受能力自行选择的功能。

安全性。
包括批量平仓在内，本功能管理和平仓的对象仅限于本EA自身开立、并通过魔术编号识别的仓位。绝不会触碰其他EA或手动交易的仓位。Crisis Guard 是对尾部风险的缓解，而非消除——在剧烈波动中，价格可能跳过止损位。

设置文件（.set）
按风险水平的设置文件（例如风险 1% / 2% / 3%），以及与实盘信号一致的固定手数文件，已发布在本产品页面的评论区。请下载适合您账户规模和风险承受能力的文件，并在策略测试和模拟账户中验证。如果找不到您需要的配置，欢迎在评论区提出。

请务必根据账户余额选择合适的文件——这一点比看起来更重要。 止损为日线ATR的3倍（刻意设置为较宽的止损），因此在小账户上，按风险百分比计算出的手数可能会低于经纪商的最小手数（0.01），此时EA会直接跳过该笔交易，而不是向上取整。系统不会报错，您只是会发现实际成交的交易比预期少。根据3.5年的回测测量，各风险百分比文件要执行全部交易所需的账户余额为：1% → 约 $10,000（$1,000 时一笔都不会成交）、2% → 约 $5,000（$1,000 时仅约41%的交易会成交）、3% → 约 $1,500。账户余额在约 $1,000 或更低时，请改用固定手数文件——0.01 永远不变，因此在任何余额下都能正常工作。另外，RiskPercent 是按单个货币对而非整个组合指定的——请注意同时持有多个货币对时总风险不要过大。完整数据表和各配置的回撤数值请参见手册。

参数概览
- Broker/Execution：InpDeviationPoints, InpUseSpreadFilter, InpTimerSeconds, InpAutoResolveSymbols, InpSymbolPrefix, InpSymbolSuffix, InpCommentPrefix
- 重要提示：请保持 InpUseSpreadFilter 为开启状态。 它不是装饰性的保护功能，而是策略的组成部分。在关闭所有可选保护功能的11.5年实测中，开启该过滤器为 +219%、盈利因子1.38；同一期间关闭后则为 -28%、盈利因子0.96、净值回撤87%。如果您的经纪商点差导致部分货币对被跳过，请调高各自的 InpMaxSpread 数值或改用Raw/ECN账户——请勿关闭此过滤器。
- Risk/Exit：InpRiskProfile（一键阶梯，默认Manual）, InpEmergencySL_ATR, InpTakeProfit_ATR, InpRiskBelowMinLotPolicy
- Portfolio Safety（可选，默认关闭）：InpMaxConcurrentPositions, InpEquityStopPct
- Gap-Direction Conditioner（可选，默认关闭）：InpGapFilterMode, InpGapMinPips, InpUpGapSizeFactor, InpGapMagX1, InpGapMagX2, InpGapMagX3
- Crisis Guard（可选，默认关闭）：仅 InpUseCrisisGuard（检测阈值为内部固定，不予公开）
- News Filter（可选，默认关闭）：InpUseNewsFilter, InpNewsFilterFomc, InpNewsFilterNfp, InpNewsFilterFix, InpServerGmtWinter, InpServerUsesUsDst — 坦诚说明：在3.5年的回测中，该过滤器从未真正阻止过任何一次入场（本EA的每一次入场都发生在周一，而FOMC在周三、NFP在周五，交易窗口与新闻日历并不重叠）。它之所以被加入是为了功能的完整性，并不是您购买本EA的理由。
- Dashboard（仅显示，默认开启）：InpShowDashboard, InpDashboardX, InpDashboardY, InpDashboardFontSize, InpDashboardTextColor, InpDashboardBgColor, InpDashboardBorderColor, InpDashboardOpacity
- Prop Firm Mode（可选，默认关闭）：InpPropMode, InpPropDailyLossPct, InpPropTotalLossPct, InpPropInitialBalance, InpPropDayResetHourServer, InpPropBreachAction
- Pair Presets：InpUse..., InpSymbol..., InpSizing..., InpLot..., InpRiskPct..., InpMagic..., InpMaxSpread...

使用前的确认
请勿在同一账户上重复挂载本EA。请确认各品种在“市场报价”中可用。历史数据不足的货币对将在日志中输出 WAE8_PAIR_DISABLED 后，自动从本次运行中排除。此时请注意，结果将不包含全部8个货币对。

支持与常见问题
大多数设置类问题——例如“没有交易”、VPS、最低账户余额、经纪商品种代码、服务器时间——都已经在下方置顶的“Setup & FAQ”评论（英文）以及手册中作了解答。其中最常见的问题是“没有交易”：本EA仅在每周一早段的一个短暂窗口内入场，此后一周内不持有任何仓位，这属于正常现象。为避免错过这个短暂窗口，请在VPS（或全天候在线的终端）上运行本EA，并根据您的账户余额匹配合适的设置文件（Fixed 0.01 在任何余额下都能正常工作）。如需反馈问题，请将“工具箱”（Toolbox）中“专家”（Experts）标签页里以“WAE8_”开头的几行日志复制粘贴给我，以便我能快速定位原因。

风险披露
本产品是自动交易工具，不构成投资建议，不保证盈利，也不保证规避亏损。本页面的说明、配置示例、策略测试结果、截图和手册均为参考信息，不保证未来的利润、胜率、回撤或交易次数。截图是未启用 Crisis Guard（默认OFF状态）时的 MetaTrader 5 策略测试（建模质量100%）历史模拟结果；“Conservative／Aggressive”标签仅表示单个货币对 RiskPercent 设置的差异，并非预期收益大小的标签。

外汇和CFD交易伴随各种亏损风险，包括市场波动、流动性、点差扩大、滑点、成交延迟、系统故障、通信故障以及经纪商环境差异等。日元交叉盘尤其可能因日元买入干预或套息交易平仓潮而出现急剧的单边波动。根据账户条件，亏损可能超过入金本金。是否提供负余额保护（zero-cut）取决于各经纪商的账户条件，请确认您计划使用的经纪商的相关规定。投入实盘前，请务必先在您计划使用的经纪商环境中进行策略测试验证，然后在模拟账户或以最小手数进行前向验证。使用本产品的一切行为均由用户自行负责和判断。

开发者的其他产品与信号
我们已发布的所有EA和实盘信号，均汇总在卖家页面：

其他智能交易系统（EA）
- KairosGold — XAUUSD — https://www.mql5.com/zh/market/product/183200
- BullionForgeEA — XAUUSD — https://www.mql5.com/zh/market/product/182722
- AurumQuartet — XAUUSD — https://www.mql5.com/zh/market/product/187293
- NightAnchor — 20个货币对 — https://www.mql5.com/zh/market/product/185922
- YenAnchorGBPJPY — GBPJPY（免费）— https://www.mql5.com/zh/market/product/182789
- PhaseFlow Fusion — XAUUSD + BTCUSD（免费）— https://www.mql5.com/zh/market/product/183202

实盘信号
- WeekAnchor Eight（本EA）— https://www.mql5.com/zh/signals/2378669

以上链接的产品与信号均为我们自己的。请根据各自的具体内容进行判断；过去或实盘的业绩不保证未来表现。

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当前价格为 99 USD。随着实盘信号记录和销量的增长，价格将适时向上调整。感谢以此前价格购买的各位用户。请通过上方链接查看实盘信号并考虑购买。如有任何疑问，欢迎在本页面的评论区随时提问。我会亲自回复。我在日本独自开发与维护本产品，由于时差，回复可能需要一到两天，但我一定会回答您的每一个问题。

评分 1
Autumn
116
Autumn 2026.07.21 04:22 
 

After using this EA for two weeks, I find this EA is profitable for long term and I believe if this EA able to trade everyday would be great! Developer is friendly, good at developing long term profitable Expert Advisors and also listen to client's needs and expectations. Highly recommend everyone to get this EA!

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Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.29 (7)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
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Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
OB 200 edge x
Domantas Juodenis
专家
OB200 Edge X A 200 EMA channel + Order Block expert advisor with a built-in signal-indicator mode, strong/weak block filtering, and a live on-chart dashboard. Overview OB200 Edge X reads market structure through a dual 200 EMA channel — one EMA plotted on the highs and one on the lows — and locates institutional order blocks inside that channel. It then trades or signals from those zones according to the channel's direction, with full control over risk, stops, and execution style. The same produ
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
Huu Loi Ly
专家
Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
Ussr Fris
Yriy Doronin
专家
Greetings to all friends! I present to you an advisor and an indicator in one project. The advisor settings are displayed on the screens presented in the market. You choose the basic design principle yourself. The first thing you should do is set a specific price at which the advisor will start calculating and drawing the trading zone, the range is also set by you. The advisor trades on the principle of breaking out the previous or future zone.
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
专家
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
VHV Trend U
Hadi Sadek
专家
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Supertrend Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
专家
介绍 SuperTrend Strategy Multicurrency EA MT5，这是一款专为 MetaTrader 5 设计的尖端交易工具。该专家顾问利用超级趋势指标的力量，在多个货币对上自动化交易，满足初学者和经验丰富的交易者的需求，帮助他们最大化市场潜力。 凭借其复杂的交易策略，包括先进的信号逻辑，这款 EA 通过提供网格恢复、对冲选项和可配置的风险管理策略等功能而脱颖而出。交易者可以从精确的进出点中受益，使他们能够高效地应对 forex 市场的复杂性。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 指标设置 | 回测和设置文件 主要特点 核心交易策略：利用超级趋势指标进行有效的趋势检测和交易信号生成。 多货币支持：在所有主要货币对上执行交易，满足多样化的交易偏好。 强大的风险管理：提供可自定义的止损和止盈设置，以保护资本。 先进的进场过滤器：结合 spread 和时间会话过滤器，以优化交易条件。 头寸管理：支持包括马丁格尔和网格交易在内的多种策略，默认情况下禁用某些选项以确保安全。 经纪商兼容性：与
GRV Grid MT5
Roman Gergert
专家
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
Haven JPY Miner
Maksim Tarutin
专家
Haven JPY Miner - USDJPY 专用算法 隆重介绍 Haven JPY Miner – 一款专为 USDJPY 货币对设计和调整的专业自动交易程序（EA）。这是一个为需要现成系统化方法且无需长时间参数调整的交易者提供的解决方案。 该 EA 配备了 Smart Time Sync 技术。您不再需要计算经纪商服务器的时间偏移量 (GMT Offset)。EA 会通过 API 自动与世界时间同步，确定正确的交易时段。 我的其他产品 -> 点击这里 || EA 信号监控 -> 查看 主要特点 专注于 USDJPY: 算法充分考虑了该货币对的具体运动特征。 即插即用 (Plug & Play): 设置最少。策略已“内置”其中。您只需选择风险。 智能时间同步 (Smart Time Sync): 自动检测服务器时间。无论是冬令时还是夏令时，无需用户干预即可正常工作。 安全性: 无马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或加仓摊平。每笔交易都有止损 (Stop Loss) 保护。 恢复功能: 如果终端重启，EA 将获取当前市场状态并继续工作。 主要设置 Auto_G
Platinum Trend Protected EA XPTusd
Oscar Moyano Rodriguez
专家
注意，白金交易者！ XPTUSD 趋势保护型 EA 不会随意开仓。 它只在趋势明确且市场确认时才入场。 避免噪音和过度交易，保护账户不被破坏。 智能风险管理：连续亏损后降低仓位，连胜时增加盈利机会。 每笔交易独立——无马丁格尔、网格或对冲。 渐进式止损保护利润，同时不阻碍趋势发展。 适应伦敦、纽约及中间交易时段。 可控回撤，长期稳定。 为追求稳健而非侥幸的交易者设计。 XPTUSD 趋势保护型 EA 是一个完全自动化的专家顾问，专为 白金 (XPTUSD) 设计，运行于 M15 时间框架。 详细说明 系统基于 多时间框架趋势跟随逻辑 ，只有在市场结构、趋势强度和波动性确认时才执行交易，显著减少低质量操作。 核心特性是 自适应风险管理 ：仓位大小根据账户余额、ATR 计算的止损距离以及对近期交易表现敏感的风险系数动态调整。连续亏损后，EA 会自动降低风险并启动冷却期，以优先保护资本。 渐进式止损 会随着价格向有利方向移动而调整，遵循 非线性保护曲线 ，逐步锁定利润，同时不限制趋势的完全发展。 EA 还会根据 伦敦、纽约及中间时段 调整操作参数，提高低质量时段的选择性，并在流动性和
Exotics Adv
Ivan Simonika
专家
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.33 (9)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
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该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
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最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
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专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
KairosGold
Masahiro Takashima
5 (1)
专家
Kairos Gold Kairos（卡俄洛斯）是古希腊语中"恰当时机"之意。Kairos Gold 只在经统计筛选的时段，以及优势经过验证的市场状态下交易 XAUUSD（黄金），其余时间保持空仓。它不会在行情不明朗时交易。 实时信号 Kairos Gold 运行在真实的实盘账户上。您可以在公开信号上关注或跟随它的每一笔交易： https://www.mql5.com/zh/signals/2380655 策略 Kairos Gold 使用十个相互独立的策略模块。每个模块由入场时段、方向和市场状态组合而成，因此系统能够适应上涨、震荡与回调等不同的黄金行情。执行由两个引擎完成。网格引擎在买方运作，在强劲上升趋势中以相同手数加仓，并通过快速止盈与篮子净额结算平仓。没有马丁格尔，每个网格层级都使用相同手数。剥头皮引擎在买卖双方以单笔持仓运作，每笔都设有服务器端硬止损、保本保护和时间平仓。做空模块在弱势状态下收割回调，因此在黄金横盘或下跌的年份系统同样有效。基于日线图的趋势过滤器决定在任一时刻允许哪些模块交易。当黄金没有明确优势时，系统会等待。 内置保护 风险以结构方式加以限制，
NightAnchor
Masahiro Takashima
5 (1)
专家
NightAnchor NightAnchor 只交易一个清晰的优势：在纽约收盘前后时段，主要及交叉货币对上出现的安静漂移与回抽。这是一套夜间均值回归系统，从单张图表管理最多二十个外汇货币对组成的篮子。获利交易频繁且金额小，每笔仓位都以较宽的止损设定下限。大多数交易在当晚即可平仓，但有少数仓位会在出场阶梯持续生效期间保留更久，详见下方的诚实说明。 实盘信号 NightAnchor 在真实实盘账户上运行。您可以在公开信号上跟踪或复制每一笔交易: https://www.mql5.com/zh/signals/2380654 策略 在纽约收盘前约一小时，NightAnchor 会围绕每个已启用货币对的现价挂出一对挂单：价格下方挂买入限价单，价格上方挂卖出限价单。当清淡的隔夜时段向一侧过度延伸时，该限价单成交，系统收获回归锚点的均值回归行情，目标约为八至十一个点，并由一个随持仓时间递减目标的时间衰减出场阶梯提供辅助。另一侧未成交的挂单会在夜间窗口结束时被取消。整个循环由服务器时间驱动，系统在内部读取所需的价格数据，因此不依赖图表周期或图表品种。 在任何挂单被允许成交之前，系统会
PhaseFlow Fusion
Masahiro Takashima
5 (2)
专家
PhaseFlow Fusion PhaseFlow Fusion 将两套各自独立测试过的策略整合到一个 EA 中：黄金（XAUUSD）趋势策略与比特币（BTCUSD）市场状态（regime）策略。两者在同一张图表上同时运行，各自自动识别经纪商品种，并保留各自的手数、幻数（magic）与注释。可两套同时运行，也可关闭其中一套只交易单一市场。 本 EA 完全免费：没有试用期、没有锁定功能、没有账户限制。目标很简单：把两个低相关、诚实构建的引擎交到您手中，配以切实有效的风险控制与完全透明，让您亲自判断我是如何构建交易系统的。这里没有任何掩盖浮亏的手法。 已验证的回测表现 两个引擎使用相同测试条件：策略测试器、ICMarkets 数据、H1、2021.01.01-2026.05.01、1 分钟 OHLC 模型（2025-01 起的真实 tick 确认结果等同）、每套策略 $2,000、固定 0.01 手、杠杆 1:100。以下数字与"截图"标签页所示一致。 引擎 | 盈利因子 | 胜率 | 平均盈亏比 | 最大净值回撤 | 交易笔数 | 净利润 黄金（XAUUSD，趋势） | 2
FREE
BullionForgeEA
Masahiro Takashima
专家
Bullion Forge 价格说明 — 早期发布价 当前价格 99 USD 为早期发布价。随着实盘业绩的积累和用户数量的增长，未来价格可能会上调。 购买后，所有 1.x 版本的更新均免费提供。如果您正在考虑 Bullion Forge，请先查看下方的实盘信号，并在价格变动之前考虑当前价格。 实盘监控 本 EA 在真实资金账户上运行，并作为我们的 MQL5 信号公开发布。您可以在下方信号页面（本产品页面的“信号”栏也已关联）查看其真实、持续的运行情况与交易历史： https://www.mql5.com/zh/signals/2379035 本页面所示的策略测试器结果为历史模拟。它们不代表信号的业绩，也不保证未来表现。实际交易可能因经纪商、账户条件和参数设置的不同而与本页示例有所差异。 Bullion Forge 是一款面向 MetaTrader 5 的“诚实设计”黄金（XAUUSD）智能交易系统（EA），它在同一品种上结合了趋势跟随引擎与剥头皮收割引擎。每一笔交易都设有真实的止损。没有网格、没有马丁格尔、没有加仓摊平，也没有隐藏的浮动亏损——本设计并不依靠隐藏亏损头寸来
YenAnchorGBPJPY
Masahiro Takashima
专家
YenAnchorGBPJPY 是一款专为 GBPJPY 单一货币对设计的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA）。它不贪多求全，只专注把一件事做好——基于"时间锚定的时段突破"，辅以有纪律的等手数补仓，并为每一笔持仓都设置硬止损。本页面以经过验证的回测数据开篇，同时公开余额回撤与更大的浮动净值回撤，并坦率说明为什么胜率偏高、以及策略在什么情况下会陷入困境。它面向那些重视诚实披露、而非营销夸张的交易者。 本产品免费提供。请先亲自试用，体会我（masa999 / Masahiro Takashima）的设计理念——硬止损、仅等手数、完全披露。基于同一理念开发的其他产品与实盘信号，列于本页底部及我的个人主页。 ============================== 这是什么 ============================== - 用于 MetaTrader 5 的 EA，仅交易 GBPJPY（单一货币对）。 - 一种"时间锚定"突破：框定早盘时段并交易其突破，并以有纪律的等手数补仓层应对不利波动。 - 它不是多品种工具箱，也不会伪装成那样。这是单一专注的设计。
FREE
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Autumn
116
Autumn 2026.07.21 04:22 
 

After using this EA for two weeks, I find this EA is profitable for long term and I believe if this EA able to trade everyday would be great! Developer is friendly, good at developing long term profitable Expert Advisors and also listen to client's needs and expectations. Highly recommend everyone to get this EA!

Masahiro Takashima
1625
来自开发人员的回复 Masahiro Takashima 2026.07.21 10:30
Thank you so much, Autumn - this is WeekAnchor Eight's very first review, and I couldn't have hoped for a kinder one. I'm really glad it's serving you well after two weeks, and I appreciate you taking the time to share your experience. You're right that it trades only about once a week - and that part is intentional. The once-a-week, roughly 24-hour design is exactly what keeps the drawdown low and the account calm over the long run. That said, I completely hear your wish for something that trades more often. I'm working on a separate, higher-frequency strategy meant to run alongside this one on the same account without conflicting, and I'll announce it on my seller page once it has enough live track record to stand on its own. Thank you again for your trust and your recommendation - it genuinely means a lot as the first review. Please don't hesitate to reach out in the comments any time you have a question or an idea. Wishing you steady results ahead!
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