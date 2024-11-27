Aurum AI mt5

全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率

新增扩展交易保护系统

新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统

新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断

全面优化执行速度与系统稳定性

新增安全的 Recovery 回本功能

图表主题升级为高级风格

严格顺势交易，不做猜测行为

无马丁、无网格、无危险资金管理策略

每一笔订单都受到 Stop Loss 与 Take Profit 的双重保护

超简单设置：安装即可运行

完全适用于 Prop Firm 账户与严格风控账户

历经一年真实市场验证，而非仅靠回测数据

交易品种：XAU/USD（黄金）

时间周期：M5

最低入金：$100（适用于 0.01 手）

支持任意可靠经纪商

账户类型：Standard、ECN 及其他

VPS：可选，用于 24 小时稳定运行

Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新：Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。每一笔交易都严格设置止损（Stop Loss），并遵循"一次信号,只开一单"的原则。1. 打开 XAU/USD（黄金）图表。2. 设置时间周期为 M5。3. 选择交易手数方式：— 固定手数；— 或自动风险计算。完成以上步骤后，EA 即可开始正常工作。Aurum 是一款专注于系统化交易与严格风控的专业工具。本项目持续更新与优化：我们始终监控真实交易表现，不断改进逻辑、提升稳定性，并定期发布更新版本。这不是一次性产品，而是一个真正具备长期发展的交易系统。