MetaTrader 5 高级智能金钱概念 (SMC) 自动交易系统

系统概述

INSTITUTIONAL SMC ROBOT 1.0

Institutional SMC Robot 1.0 是一款专为现代金融市场打造的高级自动化交易解决方案。该算法基于机构级 Smart Money Concepts (SMC) 架构构建，通过分析机构订单流、市场结构转变和流动性动态，精准识别并执行高概率交易。

与传统的散户技术指标不同，Institutional SMC Robot 1.0 紧密追踪真实的机构交易足迹：结构突破 (BOS)、性质改变 (CHoCH)、订单块 (OB)、合理价值失衡区 (FVG) 以及准西莫多水平 (QML)。

无论您是要通过自营交易公司 (Prop Firm) 的严格考核规则，还是扩展个人交易资本，本 EA 都能在统一的框架内提供专业级执行、高级风险控制和多资产适用性。





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重要提示：设置文件 (.set)、用户指南与回测

XAUUSD、US100 (Nasdaq)、BTCUSD 及更多：我们将直接向用户提供更多经过优化的 .set 文件。购买后请在 EA 页面留言，以获取 US100、BTCUSD 和后续货币对的最新 .set 文件！ 重要提示：如何在图表上启用面板 (Dashboard) 和视觉效果 为确保所有 SMC 视觉元素（Order Blocks、Fair Value Gaps、BOS/CHoCH 线）和实时表现面板在您的图表上正确显示，请检查 EA 输入参数中的以下设置： InpEnableVisuals -> 设置为 true（启用图表绘制和自定义背景样式）

InpShowDashboard -> 设置为 true（显示实时状态和每日盈亏面板） 注意：如果您正在进行回测并希望获得最高执行速度，可以临时将 InpEnableVisuals 设置为 false。

核心运行机制

本算法基于系统化的多步骤分析框架运行：

市场结构评估：采用可调节的分形敏感度，持续扫描价格行为，精准识别动态波段高点与低点 (Swing High / Swing Low)。 结构确认：实时捕捉 BOS 和 CHoCH 事件，确保交易严格顺应当前的机构趋势。 流动性与失衡识别：通过定位未被弥补的订单块 (Order Blocks) 和价格缺口 (Fair Value Gaps) 来过滤交易信号。 精准入场与执行：在结构确认后自动开仓，并基于局部波段结构或风险回报比 (RRR) 自动计算动态止损与止盈。 动态风险控制：集成移动止损管理、点差保护以及内置的自营考核回撤限制，全力保护账户净值。

技术规格与参数表

系统参数 规格与功能说明 交易平台 MetaTrader 5 (MT5) 策略核心 智能金钱概念 (SMC)、价格行为 (Price Action)、流动性扫荡 (Liquidity Sweep) 关键形态 BOS、CHoCH、订单块 (OB)、合理价值失衡区 (FVG)、QML 账户类型 Cent (美分账户)、Micro、Standard、ECN、Raw Spread、Hedge (对冲) 最低资金要求 $100 / €100 (建议：$200+ 用于标准手数执行) 支持品种 黄金 (XAUUSD)、股指 (NASDAQ, US30)、比特币 (BTCUSD)、加密货币、外汇 策略优化 参数完全可调，支持针对任何资产类别或时间周期进行优化 Prop Firm Guard 内置每日最大亏损限制与总净值回撤保护

资产通用性与优化能力

Institutional SMC Robot 1.0 采用模块化算法设计。从波段敏感度到缺口过滤参数，所有设置均可在 MetaTrader 5 策略测试器中进行深度自定义与优化。

预设支持资产 ：黄金 (XAUUSD)、主要及次要外汇货币对、股指 (US100, US30, GER40)、比特币及主流加密货币。

广泛适用性：灵活的优化选项允许交易者针对任何资产类别、股票、商品或自定义时间周期生成专属的优化配置文件 (.set)。

内置自营公司 (Prop Firm) 风控引擎

专为满足 Funded Account 考核（FTMO、FundedNext、MFF、Apex 及类似自营交易公司）的严格回撤规则而设计：

保护机制 运行逻辑说明 Max Daily Loss Guard 当每日净值亏损达到设定百分比 (%) 时，自动平仓所有头寸并暂停交易。 Max Total Drawdown Guard 当总回撤接近自营公司规定的极限红线时，永久停止 EA 运行。 时间过滤模块 在高影响线新闻发布窗口或市场休市前自动暂停交易信号。

风险与仓位管理模式

Fixed Lot Mode (固定手数) ：标准静态手数分配。

Risk Percentage Mode (风险百分比) ：根据账户净值及至止损点的精准点数自动计算手数。

Auto Risk Level (自动风险等级)：预设机构级风险层级，涵盖极低风险 (Very Low) 至极高风险 (Extreme Risk)。

限时发售优惠与价格调整计划

Institutional SMC Robot 1.0 目前正在进行新品发布限时优惠活动。

当前首发价格 ：限时折扣发售价。

价格调整提示 ：首批授权名额分配完毕后，授权价格将大幅上调。

实盘信号监控：官方 MQL5 Signals 与 Myfxbook 的实盘交易监控链接将于近期公布。

搜索关键词索引 (SEO)

以下词条完整反映了本 EA 的核心架构与功能特性：

核心 EA 标识 ：Institutional SMC Robot, Institutional SMC Robot 1.0, SMC EA, Smart Money Concepts EA, MQL5 Robot, MT5 Expert Advisor, Automated Trading Bot, AI Trading Robot, Artificial Intelligence EA, Quantum Trading Bot.

Prop Firm 常用词 ：FTMO Robot, Prop Firm EA, Funded Account Trading, FTMO Challenge Pass, Prop Firm Guard, Drawdown Protection, FundedNext EA, MyForexFunds EA, Prop Trading Automation.

交易策略术语 ：BOS, CHoCH, Order Block, OB, Fair Value Gap, FVG, Quasimodo Level, QML, Liquidity Sweep, Price Action EA, Institutional Order Flow, ICT Strategy Bot, High Probability Trading.

支持品种 ：XAUUSD EA, Gold Trading Robot, Forex Bot, Bitcoin Robot, BTCUSD Trading, Crypto EA, Indices Bot, NASDAQ EA, US30 Bot, Dow Jones Robot.

账户配置：Cent Account EA, Micro Account Robot, Hedge Account EA, ECN Trading Bot, Low Deposit EA, Multi-Asset Trading System.

官方免责声明

外汇、大宗商品、加密货币及金融衍生品交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。高杠杆既可能扩大收益，也可能扩大亏损。在决定使用自动化软件进行交易或投资之前，您应仔细考虑自己的投资目标、经验水平及风险承受能力。历史回测数据或过往业绩表现并不代表或保证未来的结果。系统不保证任何账户能够获得与展示相似的盈利或亏损。您需对自己的资金管理与风险设置承担全部责任。