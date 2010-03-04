Quantum Nexus MT5

Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。

为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。

定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。





结果

在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。

在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。

在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。





有效性证明

Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。

策略搜索分为两个阶段：

一个独立脚本包含用于收集价格统计数据的类，例如日涨幅、交易量、偏离均值等，并通过模拟真实条件计算数据，以避免未来数据泄漏。 生成的数据会被加载到MetaTrader生态系统之外的独立程序中，并使用我们专有的滚动窗口技术进行分析。其原理是将窗口从过去逐步移动到现在，仅检查在OOS样本上取得的结果。如果策略搜索方法产生正向优势，所发现的策略就会被加入Quantum Nexus算法。

该架构100%保证测试条件与真实交易条件一致。





核心交易规则

该Expert Advisor始终顺应趋势，并在动态有效的时间区间内，当出现被认定有利于多头或空头持仓的特定交易条件和价格特征时，在重要价位附近开仓。

每次进入市场前，系统都会进行风险评估，并结合波动率及该交易品种的其他特征，评估在特定价格和时间执行交易的风险。

所有持仓控制和关闭操作均由独立模块分别处理。因此，可以在使用Quantum Nexus的同时进行手动交易并运行其他MetaTrader程序。





要求

交易品种 - XAUUSD / Gold

时间周期 - 任意；Quantum Nexus会自动管理时间周期

最低入金 - 500 USD

杠杆 - 1:100或更高

账户模式 - Hedging

经纪商 - Quantum Nexus可用于任何经纪商

账户类型 - ECN、Raw Spread或任何低点差、低佣金的账户类型

VPS - 推荐





设置

Model - 决定所使用策略数量的交易模型 MEDIUM - 稳定性最高的主要策略 High - 使用附加策略的扩展模式 Ultra - 使用全部稳定策略的模式

Risk Mode - 用于计算每个持仓交易量的方法

Automatic Lot Size - 自动计算单个持仓交易量时使用的风险

Fixed Lot Size - 使用固定交易量方法时每个持仓的大小

Magic Number - Quantum Nexus使用的唯一数字标识符

Comment Tag - Quantum Nexus用于某些交易的文本说明



