Quantum Nexus MT5
- 专家
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Farell Edson MazarinWe offer high-quality products from leading MQL5 developers with over 10 years of industry experience. Our Expert Advisors are based on quantum approach: we combine classical quantitative analysis, mathematical market models, along with AI and neural networks for certain programs.
- 版本: 1.1
- 更新: 22 七月 2026
- 激活: 10
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。
为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。
定价政策
首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。
每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。
最终价格：30 000 USD。
结果
在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。
在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。
在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。
有效性证明
Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。
策略搜索分为两个阶段：
- 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据的类，例如日涨幅、交易量、偏离均值等，并通过模拟真实条件计算数据，以避免未来数据泄漏。
- 生成的数据会被加载到MetaTrader生态系统之外的独立程序中，并使用我们专有的滚动窗口技术进行分析。其原理是将窗口从过去逐步移动到现在，仅检查在OOS样本上取得的结果。如果策略搜索方法产生正向优势，所发现的策略就会被加入Quantum Nexus算法。
该架构100%保证测试条件与真实交易条件一致。
核心交易规则
该Expert Advisor始终顺应趋势，并在动态有效的时间区间内，当出现被认定有利于多头或空头持仓的特定交易条件和价格特征时，在重要价位附近开仓。
每次进入市场前，系统都会进行风险评估，并结合波动率及该交易品种的其他特征，评估在特定价格和时间执行交易的风险。
所有持仓控制和关闭操作均由独立模块分别处理。因此，可以在使用Quantum Nexus的同时进行手动交易并运行其他MetaTrader程序。
要求
- 交易品种 - XAUUSD / Gold
- 时间周期 - 任意；Quantum Nexus会自动管理时间周期
- 最低入金 - 500 USD
- 杠杆 - 1:100或更高
- 账户模式 - Hedging
- 经纪商 - Quantum Nexus可用于任何经纪商
- 账户类型 - ECN、Raw Spread或任何低点差、低佣金的账户类型
- VPS - 推荐
设置
- Model - 决定所使用策略数量的交易模型
- MEDIUM - 稳定性最高的主要策略
- High - 使用附加策略的扩展模式
- Ultra - 使用全部稳定策略的模式
- Risk Mode - 用于计算每个持仓交易量的方法
- Automatic Lot Size - 自动计算单个持仓交易量时使用的风险
- Fixed Lot Size - 使用固定交易量方法时每个持仓的大小
- Magic Number - Quantum Nexus使用的唯一数字标识符
- Comment Tag - Quantum Nexus用于某些交易的文本说明
保证金交易具有高风险，可能不适合部分投资者。请考虑定期提取利润，以保护累计收益免受未来潜在损失的影响。请勿投入您无法承受损失的资金。