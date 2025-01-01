//--- 例程 CChartObjectArrow::Save

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

//---

void OnStart()

{

int file_handle;

CChartObjectArrow arrow;

//--- 设置对象参数

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))

{

//--- 箭头创建错误

printf("箭头创建: 错误 %d!",GetLastError());

//---

return;

}

//--- 打开文件

file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!arrow.Save(file_handle))

{

//--- 文件保存错误

printf("文件保存: 错误 %d!",GetLastError());

FileClose(file_handle);

//---

return;

}

FileClose(file_handle);

}

}