保存对象参数至文件。

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // 文件句柄
   )

参数

file_handle

[输入]  已由 FileOpen(...) 函数打开的文件句柄。

返回值

true 如果成功, 否则 false。

例如:

//--- 例程 CChartObjectArrow::Save  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   int               file_handle;  
   CChartObjectArrow arrow;  
//--- 设置对象参数  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- 箭头创建错误  
      printf("箭头创建: 错误 %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- 打开文件  
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);  
   if(file_handle>=0)  
     {  
      if(!arrow.Save(file_handle))  
        {  
         //--- 文件保存错误  
         printf("文件保存: 错误 %d!",GetLastError());  
         FileClose(file_handle);  
         //---  
         return;  
        }  
      FileClose(file_handle);  
     }  
  }  