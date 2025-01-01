|
//--- 例程 CChartObjectArrow::Save
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
int file_handle;
CChartObjectArrow arrow;
//--- 设置对象参数
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))
{
//--- 箭头创建错误
printf("箭头创建: 错误 %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- 打开文件
file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!arrow.Save(file_handle))
{
//--- 文件保存错误
printf("文件保存: 错误 %d!",GetLastError());
FileClose(file_handle);
//---
return;
}
FileClose(file_handle);
}
}