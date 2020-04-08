Parabolic SAR Higher Time Frame mk

MT4 için Kripto_Forex Göstergesi Parabolik SAR Yüksek Zaman Dilimi. Yeniden boyama yok.





- MT4 için harika bir yardımcı HTF PSAR göstergesi ile işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir.

- PSAR, trend yönünü ve fiyat hareketindeki olası geri dönüşleri belirlemek için kullanılır.

- Bu gösterge, Trailing Stop amacıyla kullanmak için harikadır.

- PSAR fiyatın üzerindeyse, düşüş trendidir.

- PSAR fiyatın altındaysa, yükseliş trendidir.

- Bu gösterge, standart hareketli ortalama yerine dinamik bir S/R seviyesi olarak çalışmak için de mükemmeldir.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.