Parabolic SAR Higher Time Frame mk

MT4 için Kripto_Forex Göstergesi Parabolik SAR Yüksek Zaman Dilimi. Yeniden boyama yok.

- MT4 için harika bir yardımcı HTF PSAR göstergesi ile işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir.
- PSAR, trend yönünü ve fiyat hareketindeki olası geri dönüşleri belirlemek için kullanılır.
- Bu gösterge, Trailing Stop amacıyla kullanmak için harikadır.
- PSAR fiyatın üzerindeyse, düşüş trendidir.
- PSAR fiyatın altındaysa, yükseliş trendidir.
- Bu gösterge, standart hareketli ortalama yerine dinamik bir S/R seviyesi olarak çalışmak için de mükemmeldir.

