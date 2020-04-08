Parabolic SAR Higher Time Frame mk

Indicador Crypto_Forex SAR Parabólico com Período Superior para MT4. Sem necessidade de repintura.

- Aprimore seus métodos de negociação com o excelente indicador auxiliar HTF PSAR para MT4. HTF significa período superior.
- O PSAR é usado para determinar a direção da tendência e potenciais reversões no movimento do preço.
- Este indicador é ótimo para uso com Trailing Stop.
- Se o PSAR estiver localizado acima do preço, é uma tendência de baixa.
- Se o PSAR estiver localizado abaixo do preço, é uma tendência de alta.
- Este indicador é excelente para funcionar como um nível S/R dinâmico em vez de uma média móvel padrão.

Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade!
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Produtos recomendados
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicadores
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicadores
Um indicador técnico que calcula suas leituras nos volumes de negociação. Na forma de histograma, mostra o acúmulo da força do movimento do instrumento de negociação. Possui sistemas de cálculo independentes para direções de alta e baixa. Funciona em quaisquer instrumentos de negociação e prazos. Pode complementar qualquer sistema de negociação. O indicador não redesenha seus valores, os sinais aparecem na vela atual. É fácil de usar e não carrega o gráfico, não requer cálculos de parâmetros adi
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indicadores
Trend Arrow Reaper   é um indicador de tendência que exibe sinais de entrada através de setas. Ele analisa o preço e identifica potenciais reversões. Principais características: Sinais de seta: Seta azul para cima   – Sinal de compra (long). Seta amarela para baixo   – Sinal de venda (short). Menos falsos sinais   – Filtro interno para maior precisão. Funciona em todos os timeframes   – De M1 a MN. Fácil de usar   – Sem configurações complexas. Como usar? Aguarde uma seta (azul=long, amarela=sho
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
Profile Map
Dmitriy Sapegin
5 (12)
Indicadores
Market Profile helps the trader to identify the behavior if major market players and define zones of their interest. The key feature is the clear graphical display of the range of price action, in which 70% of the trades were performed. Understanding of the location of volume accumulation areas can help traders increase the probability of success. The tool can be used as an independent system as well as in combination with other indicators and trading systems. this indicator is designed to suit
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indicadores
Indicador para determinar o plano e a tendência. Se o preço estiver abaixo de qualquer um dos dois histogramas e duas linhas (vermelha e azul), esta é uma zona de venda. Ao adquirir esta versão do indicador, versão MT4 para uma conta real e uma demo - como um presente (para receber, escreva-me uma mensagem privada)! Se o preço estiver acima de qualquer um dos dois histogramas e duas linhas (vermelha e azul), esta é uma zona de compra. Versão MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 S
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
Indicadores
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
HTF Moving Averages Cross mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Cruzamento de Médias Móveis HTF" para MT4. - Aprimore seus métodos de negociação com o poderoso indicador Cruzamento de Médias Móveis HTF para MT4. HTF significa - período de tempo mais longo. - Este indicador é excelente para traders de tendências com entradas de Ação de Preço. - Ele permite anexar Médias Móveis Rápidas e Lentas de períodos de tempo mais longos ao seu gráfico atual --> este é um método profissional. - O Cruzamento de Médias Móveis HTF possui alertas in
HeikenAshi
Vasile Verdes
Indicadores
Heiken Ashi Pro – Ferramenta Personalizável de Visualização de Tendência Heiken Ashi Pro é um indicador para MetaTrader 4 que permite criar velas Heiken Ashi modificadas, com ampla customização de médias móveis e métodos de cálculo de preços. Ideal para quem precisa de maior controle visual sobre os movimentos do mercado. Principais recursos: 34 tipos de médias móveis disponíveis: SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussiana, Laguerre, FRAMA e mais. 34 métodos de cál
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários tipos de estratégias e alert
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicadores
Tendência do ouro   - este é um bom indicador técnico de acções. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflecte a volatilidade e as potenciais zonas de entrada. Os melhores sinais do indicador: - Para VENDER = histograma vermelho + ponteiro SHORT vermelho + seta de sinal amarelo na mesma direção + seta vermelha de direção da tendência. - Para COMPRAR = histograma azul + ponteiro LONGO azul + seta de sinal aqua na mesma direção + seta azul de direção da tendência
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indicadores
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
Currency Strength Dashboard
Jermaine Wedderburn
Indicadores
Currency Strength Currency Strength Dashboard When it comes to currency strengths there are two standard methods to use the currency strength tool: As a trend-following tool. As a trend reversal tool. When using the currency strength meter, we analyze each currency individually rather than as currency pairs. The basic idea is to identify the strongest currency and the weakest currency so one can be able to choose the right currency pair to trade. Some traders use it as a tool to buy strength an
Momentum Higher Time Frame mz
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "HTF Momentum" para MT4. - O HTF Momentum é um dos principais indicadores que medem a taxa de variação de preço. HTF significa - período de tempo superior. - Este indicador mostra a direção da tendência e mede o ritmo da variação de preço comparando valores atuais e passados. - O indicador HTF Momentum é excelente para sistemas de negociação multi-período com entradas de scalping ou em combinação com outros indicadores. - Este indicador permite anexar Momentum de período
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Indicadores
Uma das sequências numéricas é chamada de "Forest Fire Sequence". Foi reconhecida como uma das mais belas novas sequências. Sua principal característica é que essa sequência evita tendências lineares, mesmo as mais curtas. É esta propriedade que formou a base deste indicador. Ao analisar uma série temporal financeira, este indicador tenta rejeitar todas as opções de tendência possíveis. E somente se ele falhar, ele reconhece a presença de uma tendência e dá o sinal apropriado. Esta abordagem pe
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Indicadores
The BarsOldTimeFrame indicator is designed to analyze bar formation on a higher timeframe, projecting bars from it onto the current timeframe. The indicator draws higher timeframe bars on the current chart as rectangles with filled candlestick bodies and transparent shadows. The higher timeframe and fill colors for bullish and bearish bar bodies are selected in the settings.
SmartSignal Sniper
Ahmed Ismail Muhammad Ismail Al Talhat
Indicadores
SmartSignal Sniper: Seu Companheiro de Trading Definitivo Descubra o poder do trading preciso com o SmartSignal Sniper. Projetado para fornecer sinais de compra e venda precisos, esta ferramenta avançada permite que traders de todos os níveis naveguem pelos mercados financeiros com confiança e clareza. Recursos Principais: Precisão Milimétrica: O SmartSignal Sniper utiliza algoritmos avançados para fornecer sinais precisos de compra e venda, ajudando os traders a identificar oportunidades lucrat
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicadores
O indicador TMA AI Bands é baseado na Média Móvel Triangular (TMA) com bandas superior e inferior dinâmicas e setas claras de compra/venda plotadas diretamente no gráfico. Ele possui IA integrada para otimização adaptativa e garante sem repintura, fornecendo sinais precisos de reversão quando o preço toca as bandas. * Pares: funciona com todos os pares de moedas * Timeframes recomendados: D1 / W1 / MN * Variáveis externas configuráveis:   * TimeFrame – período de cálculo   * HalfLength – s
PipFinite EA Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.43 (28)
Experts
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
SupplyDemandZoneLines
Ning Liu
Indicadores
Indicadores-chave de preços da zona de oferta e demanda fundo O sistema busca automaticamente áreas de oferta e demanda na linha K e desenha linhas de preços-chave em tempo real. Os comerciantes podem negociar com base nas linhas de negociação de preços. Principais Características O sistema busca automaticamente as áreas de oferta e demanda na linha K. O sistema também desenhará linhas de preços-chave em tempo real, e os traders poderão negociar com base nas linhas de negociação de preços. Port
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Market profile market profile
Amyr Shryf Mhmd Salh
Indicadores
The Market Profile Indicator for MT4 displays the price levels and zones where increased trading activity happens. These zones with substantial forex trading activity provide the forex traders with the best entry levels, support, and resistance levels. Moreover, price levels indicate the best reversal zones. As a result, forex traders can identify BULLISH and BEARISH market trends and BUY and SELL entry points as well as the best reversal points. The indicator works well in all intraday timefram
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicadores
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Ferramenta 100% Não Repintável para Forex e Opções Binárias Baseada no Quadrado de Nove de Gann Este vídeo apresenta o Indicador Miraculous , uma ferramenta de negociação altamente precisa e poderosa, desenvolvida especificamente para traders de Forex e Opções Binárias . O que torna este indicador único é a sua base no lendário Quadrado de Nove de Gann e na Lei da Vibração de Gann , tornando-o uma das ferramentas de previsão mais precisas disponíveis na negociação moderna.
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indicadores
Este indicador foca-se em dois níveis de take profit e um stoploss muito apertado; a ideia é escalpar o mercado em períodos de tempo mais altos a partir do m15, pois esses períodos não são muito afetados pelo spread e pela comissão do corretor; o indicador dá sinais de compra/venda baseados na estratégia de divergência de preço, onde traça uma seta de compra com níveis de tp/sl quando as condições de divergência de alta são totalmente cumpridas. O mesmo se aplica às setas de venda, a seta imprim
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicadores
Detalhamento dos níveis de preços, estatísticas avançadas, cálculo de TakeProfit e 3 tipos de notificações. Benefícios: Não redesenhe seus resultados Sinal estritamente no final da vela Algoritmo de filtragem de falha falsa Vai bem com qualquer estratégia de tendências. Funciona em todas as ferramentas e séries temporais Manual e instruções ->   AQUI   / Resolução de problemas ->   AQUI   / versão MT5 ->   AQUI Como negociar com o indicador Negociar com o AW Breakout Catcher em apenas três etap
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicadores
Este painel mostra os últimos padrões harmónicos disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente / versão MT5 . Indicador gratuito: Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol : aparecem os símbolos seleccionados Trend : de alta ou de baixa Pattern : tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry : preço de entrada SL: preço de paragem de perda TP1: preço do 1º take profit TP2: preço do 2º take profit TP3:
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicadores
Versão MT5 disponível aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canal e grupo do Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acesso ao grupo V.I.P: Envie o comprovante de pagamento de qualquer um dos nossos produtos pagos para a nossa caixa de entrada Corretora recomendada: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Sistema poderoso para detecção de reversões e rompimentos no MT4 Sistema tudo-em-um e sem repintura para identificar mudanças na estrutura do mercado,
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Apresentamos o Indicador de Avião F-16, uma ferramenta de ponta para o MT4 projetada para revolucionar sua experiência de negociação. Inspirado na velocidade e precisão incomparáveis do caça F-16, este indicador combina algoritmos avançados e tecnologia de última geração para oferecer um desempenho sem igual nos mercados financeiros. Com o Indicador de Avião F-16, você vai decolar acima da concorrência, pois ele fornece análises em tempo real e gera sinais de negociação altamente precisos. Suas
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Mais do autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
RVI Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Oscilador HTF RVI para MT5, sem repintura. - Atualize os seus métodos de negociação com o Oscilador HTF RVI profissional para MT5. HTF significa - Prazo Superior. - O RVI é um dos melhores osciladores para a deteção de mudanças de tendência e entrada em áreas de sobrevenda/sobrecompra. - Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action das áreas OverSold/Bought. - O indicador HTF RVI permite-lhe anexar o RVI de um perío
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de correção de tendência" para MT5. - O histograma de correção de tendências pode ter 2 cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta. - 7 colunas consecutivas do histograma da mesma cor significam o início de uma nova tendência. - Indicador Histograma de Correção de Tendências desenhado com o objetivo principal - minimizar as perdas e maximizar os lucros. - Possui um parâmetro - “Período”, responsável pela sensibilidade do indicador.
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sem repintura. - Heiken_Ashi_Candles tem uma ótima combinação com o indicador Trend Line MA como está na imagem. - O indicador Heiken_Ashi_Candles é um indicador auxiliar muito útil para tornar a tendência mais visível. - É
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator Spread Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador Spread Display mostra o spread atual do par forex onde está anexado. - É possível localizar o valor de visualização do Spread em qualquer canto do gráfico: 0 - para o canto super
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Linhas de Tendência Fractal" para MT4. - Este indicador é excelente para os traders que utilizam a Análise Gráfica com breakouts!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linhas gráficas de tendência ascendente (cor violeta) e tendência descendente (cor vermelha). - As linhas de tendência de alta e de tendência de baixa são construídas em 2 fractais correspondentes mais próximos. - O indicador tem poucos parâmetros responsáveis ​​pela cor e largura das linhas de tendência. - O
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Além disso, agradeço imenso os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator SWAP Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador SWAP Display mostra os SWAPs atuais para negociações longas e curtas do par forex onde está anexado. - É possível localizar os valores do SWAP Display em qualquer canto do g
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - Indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" é uma ferramenta auxiliar de negociação muito útil. - Mostra os níveis mais prováveis ​​diários, semanais e mensais, que podem ser alcançados por preço (níveis de gama de preços). - A gama diária é útil para os traders intradiários. - As faixas semanais e mensais são para traders de swing e de longo prazo. - O indicador é excelente para planear os seus objetivos de Take Profit ou organizar Stop Loss.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Oscilador HTF RVI para MT4, sem repintura. - Atualize os seus métodos de negociação com o Oscilador HTF RVI profissional para MT4. HTF significa - Prazo Superior. - O RVI é um dos melhores osciladores para a deteção de mudanças de tendência e entrada em áreas de sobrevenda/sobrecompra. - Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action das áreas OverSold/Bought. - O indicador HTF RVI permite-lhe anexar o RVI de um perío
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador Dinâmico - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado - ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de Osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-lo. - O Oscilador Dinâmico possui zonas de sobrevenda/sobrecompra adaptativas. - Oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos nas áreas OverSold/OverBought. - Valores sobrevendidos: abaixo da linha Verde; Valores de sobrecompra: acima da linha vermelha. - É muito mais preci
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sem repintura. - O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação. - É ótimo receber entradas de venda de uma zona de sobrecompra forte (acima de 70) e entradas de compra de uma zona de sobrevenda forte (abaixo de 30). - O RSI é muito útil para a detecção de divergências. - "RSI para 8 símbolos" dá a oportunidade de controlar valores RSI de até 8 símbolos diferentes em apenas um gráfico. - Este indicador é também excelente para combinar
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - O Scalping Channel tem limites de volatilidade baseados em ATR. - Ótimo para utilizar em negociações de scalping: - Entrar em negociações via acordo com ordem de limite pendente na linha intermédia. - Considere entradas de alta quando ocorre um canal ascendente constante verde e pelo menos 1 vela foi fechada acima do bordo superior (ver fotos). - Considere entradas de baixa quando ocorre um canal descendente vermelho estável e pelo menos 1
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, ferramenta de negociação eficiente! - Indicador amigável oferece oportunidades para escalar na direção da tendência principal. - Oscilador suave e ajustável com parte histórica do sinal. - Cor verde do oscilador para tendências ascendentes, Cor castanha - para tendências descendentes. - Valores sobrevendidos: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 10 Set_files disponíveis! Use Set_files v25.11 da seção "Comentários" para usar/testar o EA. - O EA se adapta às condições de mercado automaticamente por meio de métodos de IA. - O sistema é seguro e NÃO usa métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL para
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de correção de tendência" para MT4. - O histograma de correção de tendências pode ter 2 cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta. - 7 colunas consecutivas do histograma da mesma cor significam o início de uma nova tendência. - Indicador Histograma de Correção de Tendências desenhado com o objetivo principal - minimizar as perdas e maximizar os lucros. - Possui um parâmetro - “Período”, responsável pela sensibilidade do indicador.
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
O EA MULTI SNIPER é um sistema de negociação automático preciso com cerca de 90% de precisão para a plataforma MT4. Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementação do método de juros compostos e técnicas de scalping. - O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatil
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD com Trend ZigZag" para MT4. - O próprio indicador MACD é uma das ferramentas mais populares para a negociação de tendências. - "MACD com Trend ZigZag" é excelente para utilizar com entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores. - Utilize este indicador para selecionar sinais de entrada mais precisos: _ Se o MACD estiver acima de 0 (cor verde) e a linha ZigZag estiver para cima - pesquise apenas os padrões Buy Price Action. _ Se o MACD estiver aba
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping Histogram" para MT4, sem repintura. - O indicador Scalping Histogram pode ser utilizado para procurar sinais de entrada na direção principal da dinâmica do preço após uma pequena correção de preço. - O histograma de Scalping pode ter 2 cores: laranja para impulso de baixa e verde para impulso de alta. - Depois de ver pelo menos 10 barras consecutivas do histograma da mesma cor, significa que ocorre um forte impulso. - O sinal de entrada é uma coluna com cor opo
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sem sistema de negociação repintado. Scalping Sniper - é um sistema avançado (indicador) que mostra a dinâmica precisa dos preços! - Atualize os seus métodos de negociação com o Indicador Scalping Sniper profissional para MT4. - Este sistema fornece sinais de sniping muito precisos, mas raros, com uma taxa de vitória de até 90%. - O sistema supõe utilizar muitos pares para procurar sinais para compensar o baixo número de sinais por par. - Scalpi
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrões de barra interna e barra externa" para MT4. - O indicador "Padrões de barra interna e de barra externa" é muito poderoso para a negociação de Price Action. Sem repintura; Sem atraso; - O indicador deteta padrões de barras internas e externas no gráfico: - Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - O próprio Inside Bar apresenta uma elevada relação R/R (recompensa/risco). - Com
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4! A elevada taxa de vitórias é de cerca de 85-90%! O sistema está a utilizar a gestão de risco de juros compostos! É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Use o arquivo Set_file para testes e negociação: baixe o arquivo Set_file do EA. - As negociações são muito precisas: cerca de 85-90%. - O sistema NÃO está a utilizar métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem SL próp
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro e fiável! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 10 Set_files disponíveis para 10 pares! Utilize Set_files (v25.11) da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. Este EA é uma versão avançada do Adaptive Scalper EA. Características adicionais do Advanced Adaptive Scalper EA em comparação com o Adaptive Scal
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares! Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Características do
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sem repintura. VELOCIDADE da Média Móvel - é um indicador de tendência único. - O cálculo deste indicador baseia-se em equações da física. - A velocidade é a primeira derivada da média móvel. - O indicador MA Speed ​​​​mostra a rapidez com que o próprio MA muda de direção. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com o MA Speed. Adequado para SMA, EMA, SMMA e LWMA. - Recomenda-se a utilização do MA Speed ​​​​em e
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA é um sistema de negociação automático preciso com alta precisão para a plataforma MT4. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. O SF Multi Sniper EA é um Expert Advisor do tipo "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação por si! Utilize Set_files da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. - Sem influência do Rollover. - Não há trocas
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Padrão de barra de consolidação do indicador Crypto_Forex para MT4. - O indicador "Barra de Consolidação" é um indicador muito poderoso, focado em breakouts, para a negociação de Price Action. - O indicador deteta a consolidação de preços numa área estreita durante 1 barra e mostra: direção do rompimento, localização da ordem pendente e localização do SL. - Barra de consolidação de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Barra de consolidação de baixa - Sinal de seta vermelha no gr
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - O indicador Ichimoku é um dos indicadores de tendência mais poderosos. HTF significa Higher Time Frame (Quadro de Tempo Superior). - Este indicador é excelente para os traders de tendências, bem como em combinação com entradas de ação de preço. - O indicador HTF Ichimoku permite-lhe anexar Ichimoku de um período de tempo mais longo ao seu gráfico atual. - Tendência de alta - linha vermelha acima da azul (e ambas as linhas estão acima da nuvem) /
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador OSB - é um indicador personalizado avançado, uma ferramenta auxiliar eficiente de ação de preço. - É utilizado um novo método de cálculo avançado. - Nova geração de osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-los. - O oscilador OSB é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos para sinais de ação de preço, divergência e sobrevenda/sobrecompra. - Valores de sobrevenda: abaixo de 30. - Valores de sobrecompra: acima de 70. - Existem muitas oportunidades p
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrão Homem Enforcado e Martelo Invertido" para MT4. - O indicador "Padrão Homem Enforcado e Martelo Invertido" é um indicador muito poderoso para a negociação de Acção de Preço: sem repintura, sem atraso. - O indicador deteta padrões de alta Inverted_Hammer e baixa Hanging_Man no gráfico: - Martelo Invertido de Alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver imagens). - Hanging_Man de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver imagens). - Com alertas para PC, telemóvel
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário