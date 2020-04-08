Parabolic SAR Higher Time Frame mk

Indicador Crypto_Forex SAR Parabólico com Período Superior para MT4. Sem necessidade de repintura.





- Aprimore seus métodos de negociação com o excelente indicador auxiliar HTF PSAR para MT4. HTF significa período superior.

- O PSAR é usado para determinar a direção da tendência e potenciais reversões no movimento do preço.

- Este indicador é ótimo para uso com Trailing Stop.

- Se o PSAR estiver localizado acima do preço, é uma tendência de baixa.

- Se o PSAR estiver localizado abaixo do preço, é uma tendência de alta.

- Este indicador é excelente para funcionar como um nível S/R dinâmico em vez de uma média móvel padrão.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.