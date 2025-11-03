Gold Trend 4

Altın Trend - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır.









En iyi gösterge sinyalleri:





- SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku.

- AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku.









Göstergenin faydaları:





1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir.

2. Onaylanmış bir ok sinyali yalnızca trend değiştiğinde yeniden çizilebilir.

3. Herhangi bir komisyoncunun MetaTrader 4 işlem platformunda işlem yapabilirsiniz.

4. Herhangi bir varlıkla (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.)

5. M15-H1 zaman dilimlerinde işlem yapmak daha iyidir (orta vadeli ticaret).

6. Bireysel parametreler (TF, renk vb.) Gösterge ayarlarında değiştirilebilir, böylece her tüccar göstergeyi kendileri için kolayca özelleştirebilir.

7. Gösterge, ticaret sisteminize mükemmel bir ana ek olarak ve bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir.





NOT: Ticaretin giriş doğruluğu ve karlılığı yalnızca tüccarın becerisine bağlıdır. Herhangi bir gösterge yalnızca tüccar için bir yardımcıdır ve bir eylem rehberi değildir. Altın Kural - Trend doğrultusunda emir açın, karınızı alın ve bir sonraki en iyi sinyali bekleyin.













Hepinize ticarette iyi şanslar ve istikrarlı kar diliyorum!



