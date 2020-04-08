Parabolic SAR Higher Time Frame mk

Indicador Crypto_Forex SAR Parabólico con Marco Temporal Superior para MT4. Sin necesidad de repintado.

- Mejora tus métodos de trading con el excelente indicador auxiliar HTF PSAR para MT4. HTF significa marco temporal superior.
- El PSAR se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y posibles reversiones en el movimiento del precio.
- Este indicador es ideal para el Trailing Stop.
- Si el PSAR se encuentra por encima del precio, la tendencia es bajista.
- Si el PSAR se encuentra por debajo del precio, la tendencia es alcista.
- Este indicador también es excelente para funcionar como un nivel dinámico de S/R en lugar de una media móvil estándar.

