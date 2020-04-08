Parabolic SAR Higher Time Frame mk

Indicateur Crypto_Forex SAR Parabolique pour MT4. Sans modification.





- Améliorez vos méthodes de trading grâce à l'excellent indicateur auxiliaire HTF PSAR pour MT4. HTF signifie « période supérieure ».

- Le PSAR permet de déterminer la direction des tendances et les retournements de cours potentiels.

- Cet indicateur est idéal pour les stop suiveurs.

- Si le PSAR est supérieur au prix, il s'agit d'une tendance baissière.

- Si le PSAR est inférieur au prix, il s'agit d'une tendance haussière.

- Cet indicateur est également idéal pour utiliser un niveau S/R dynamique plutôt qu'une moyenne mobile standard.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.