Parabolic SAR Higher Time Frame mk

Индикатор Crypto_Forex Parabolic SAR для MT4 на более высоком таймфрейме. Не перерисовывается.

- Улучшите свои методы торговли с помощью отличного вспомогательного индикатора HTF PSAR для MT4. HTF означает «более высокий таймфрейм».
- PSAR используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов движения цены.
- Этот индикатор отлично подходит для использования в качестве трейлинг-стопа.
- Если PSAR находится выше цены, это нисходящий тренд.
- Если PSAR находится ниже цены, это восходящий тренд.
- Этот индикатор также отлично подходит для работы в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления вместо стандартной скользящей средней.

