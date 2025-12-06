NEXA Trend Swing Pro

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

Kullanıcı Kılavuzu – Türkçe Sürüm (Final Versiyon)

EMA Trend + RSI + Momentum + Hacim Filtresi + Çoklu Skor Sistemi Tabanlı Swing Trading EA

📌 1. EA Genel Tanıtım

NEXA Trend Swing Pro v3, GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış trend takipli bir swing trading algoritmasıdır ve:

  • H1 trend filtresi

  • M30 giriş tetikleyicisi

kombinasyonunu kullanır.

Bu strateji basit bir EMA kesişim sistemi değildir.
Aşağıdaki beş gelişmiş filtre bir arada çalışır:

  • Trend gücü (EMA mesafesi)

  • RSI yapısı

  • Momentum yönü

  • Hacim artışı

  • Piyasa rejimi sınıflandırması (Trend / Range / Spike)

Bu yapı, çok katmanlı ve yüksek doğrulukta bir swing trading sistemi oluşturur.

Bu sürüm, 7 yıllık tarihsel veri (2018–2024) ile optimize edilmiştir;
son derece stabil ve güvenilir parametreler içerir.

📌 2. Strateji Yapısı (Sistem Akışı)

✔ ① H1 EMA Trend Filtresi

  • EMA Hızlı (24) > EMA Yavaş (130) → Yükseliş trendi → Sadece BUY

  • EMA Hızlı < EMA Yavaş → Düşüş trendi → Sadece SELL

EMA mesafesi düşük olduğunda (zayıf trend) işlem açılmaz.
Mesafe büyüdükçe TrendScore artar ve sinyal kalitesi yükselir.

✔ ② M30 RSI + Momentum Giriş Sinyali

Girişler yalnızca H1 trend yönüyle aynı yönde olduğunda izin verilir.

🔸 BUY Şartları

  • RSI 54 seviyesini aşağıdan yukarı kırar

  • Momentum > 0

🔸 SELL Şartları

  • RSI 51 seviyesini yukarıdan aşağı kırar

  • Momentum < 0

✔ ③ Hacim Filtresi (Volume Filter)

Giriş sadece şu durumda yapılır:

  • Güncel hacim > Son 10 mumun ortalama hacmi × 1.30

Bu, yalnızca piyasada yeterli katılım olduğunda işlem yapılmasını sağlar
ve düşük kaliteli sinyalleri filtreler.

✔ ④ Piyasa Rejimi Filtresi

EA, piyasayı üç rejime ayırır:

Rejim Açıklama İşlem
TREND Güçlü ADX + EMA genişlemesi Açık
RANGE Zayıf ADX Kapalı
SPIKE ATR sıçraması (yüksek volatilite) Kapalı

➡️ Sistem yalnızca sağlam trend koşullarında işlem yapar;
yatay piyasalar ve aşırı volatil dönemler tamamen engellenir.

✔ ⑤ Çoklu Skor Sistemi (0.0 – 1.0)

Toplam skor aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

  • TrendScore (0.30)

  • RSIScore (0.25)

  • StochScore Proxy (0.20)

  • ADXScore (0.15)

  • VolumeScore (0.10)

📍 Minimum giriş skoru = 0.70

  • < 0.70 → Giriş yok

  • Güçlü sinyal → RR 1:4 + normal lot

  • Zayıf sinyal → RR düşer + lot otomatik azalır

➡️ Drawdown azalır, uzun vadeli stabilite artar.

📌 3. SL / TP Yapısı

  • Stop Loss = ATR(18) × 4.0

  • Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

Zayıf sinyaller için:

  • RR otomatik olarak 1:2 veya 1:1.5 seviyesine ayarlanır
    → Piyasa koşullarına göre dinamik risk/ödül optimizasyonu yapılır.

📌 4. İşlem Saatleri & Spread Filtresi

  • İşlem saatleri: 08:00 ~ 23:00 (sunucu saati)

  • Maksimum spread: ≤ 250 puan

  • Her sembolde aynı anda yalnızca 1 pozisyon açılabilir

📌 5. Başlıca Avantajlar

✔ 1) Gürültü Azaltma Performansı

Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score
→ Gereksiz işlemleri %60–80 oranında azaltır

✔ 2) Üstün Risk-Getiri Performansı

  • Düşük drawdown

  • Yüksek stabilite

  • Uzun vadede düzgün ve istikrarlı getiri eğrisi

✔ 3) Tam Otomatik Risk Yönetimi

  • Güçlü sinyal → RR 1:4 korunur

  • Orta sinyal → RR azaltılır

  • Zayıf sinyal → Lot küçülür

➡️ Olumsuz piyasa koşullarında sistem kendini otomatik koruma moduna alır.

📌 6. Önerilen Lot Büyüklükleri
Hesap Büyüklüğü Stabil Mod Agresif Mod
$300 0.01 0.03
$500 0.01 0.05
$1,000 0.01–0.03 0.05–0.10
$3,000+ 0.03 0.10+

Varsayılan değer: InpLots = 0.05 (agresif)

📌 7. Minimum Gereksinimler

  • Önerilen enstrüman: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

  • Minimum sermaye: $300+

  • Kaldıraç: 1:100 ~ 1:500

  • Kullanılan zaman dilimleri: H1 (trend) / M30 (giriş)

📌 8. Kurulum & Kullanım

  1. EA dosyasını MT5 / Experts klasörüne kopyalayın

  2. MT5’i yeniden başlatın

  3. GOLD (H1) grafiğini açın

  4. EA’yı uygulayın ve parametreleri kontrol edin

  5. Algo Trading özelliğini aktif edin

📌 9. Risk Uyarısı

EA, uzun dönemli tarihsel verilerle optimize edilmiştir;
yine de önemli haberler, ani fiyat hareketleri ve aşırı volatilite dönemlerinde
kayıplar yaşanabilir.

Bu EA bir scalping sistemi değildir;
orta–uzun vadeli swing trading amacıyla geliştirilmiştir
ve istikrarlı performans sunmayı hedefler.

