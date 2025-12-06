Kullanıcı Kılavuzu – Türkçe Sürüm (Final Versiyon)

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

EMA Trend + RSI + Momentum + Hacim Filtresi + Çoklu Skor Sistemi Tabanlı Swing Trading EA

📌 1. EA Genel Tanıtım

NEXA Trend Swing Pro v3, GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış trend takipli bir swing trading algoritmasıdır ve:

H1 trend filtresi

M30 giriş tetikleyicisi

kombinasyonunu kullanır.

Bu strateji basit bir EMA kesişim sistemi değildir.

Aşağıdaki beş gelişmiş filtre bir arada çalışır:

Trend gücü (EMA mesafesi)

RSI yapısı

Momentum yönü

Hacim artışı

Piyasa rejimi sınıflandırması (Trend / Range / Spike)

Bu yapı, çok katmanlı ve yüksek doğrulukta bir swing trading sistemi oluşturur.

Bu sürüm, 7 yıllık tarihsel veri (2018–2024) ile optimize edilmiştir;

son derece stabil ve güvenilir parametreler içerir.

✔ ① H1 EMA Trend Filtresi

EMA Hızlı (24) > EMA Yavaş (130) → Yükseliş trendi → Sadece BUY

EMA Hızlı < EMA Yavaş → Düşüş trendi → Sadece SELL

📌 2. Strateji Yapısı (Sistem Akışı)

EMA mesafesi düşük olduğunda (zayıf trend) işlem açılmaz.

Mesafe büyüdükçe TrendScore artar ve sinyal kalitesi yükselir.

✔ ② M30 RSI + Momentum Giriş Sinyali

Girişler yalnızca H1 trend yönüyle aynı yönde olduğunda izin verilir.

🔸 BUY Şartları

RSI 54 seviyesini aşağıdan yukarı kırar

Momentum > 0

🔸 SELL Şartları

RSI 51 seviyesini yukarıdan aşağı kırar

Momentum < 0

✔ ③ Hacim Filtresi (Volume Filter)

Giriş sadece şu durumda yapılır:

Güncel hacim > Son 10 mumun ortalama hacmi × 1.30

Bu, yalnızca piyasada yeterli katılım olduğunda işlem yapılmasını sağlar

ve düşük kaliteli sinyalleri filtreler.

✔ ④ Piyasa Rejimi Filtresi

EA, piyasayı üç rejime ayırır:

Rejim Açıklama İşlem TREND Güçlü ADX + EMA genişlemesi Açık RANGE Zayıf ADX Kapalı SPIKE ATR sıçraması (yüksek volatilite) Kapalı

➡️ Sistem yalnızca sağlam trend koşullarında işlem yapar;

yatay piyasalar ve aşırı volatil dönemler tamamen engellenir.

✔ ⑤ Çoklu Skor Sistemi (0.0 – 1.0)

Toplam skor aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

TrendScore (0.30)

RSIScore (0.25)

StochScore Proxy (0.20)

ADXScore (0.15)

VolumeScore (0.10)

📍 Minimum giriş skoru = 0.70

< 0.70 → Giriş yok

Güçlü sinyal → RR 1:4 + normal lot

Zayıf sinyal → RR düşer + lot otomatik azalır

➡️ Drawdown azalır, uzun vadeli stabilite artar.

Stop Loss = ATR(18) × 4.0

Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

📌 3. SL / TP Yapısı

Zayıf sinyaller için:

RR otomatik olarak 1:2 veya 1:1.5 seviyesine ayarlanır

→ Piyasa koşullarına göre dinamik risk/ödül optimizasyonu yapılır.

İşlem saatleri: 08:00 ~ 23:00 (sunucu saati)

Maksimum spread: ≤ 250 puan

Her sembolde aynı anda yalnızca 1 pozisyon açılabilir

✔ 1) Gürültü Azaltma Performansı

📌 4. İşlem Saatleri & Spread Filtresi📌 5. Başlıca Avantajlar

Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score

→ Gereksiz işlemleri %60–80 oranında azaltır

✔ 2) Üstün Risk-Getiri Performansı

Düşük drawdown

Yüksek stabilite

Uzun vadede düzgün ve istikrarlı getiri eğrisi

✔ 3) Tam Otomatik Risk Yönetimi

Güçlü sinyal → RR 1:4 korunur

Orta sinyal → RR azaltılır

Zayıf sinyal → Lot küçülür

➡️ Olumsuz piyasa koşullarında sistem kendini otomatik koruma moduna alır.

Hesap Büyüklüğü Stabil Mod Agresif Mod $300 0.01 0.03 $500 0.01 0.05 $1,000 0.01–0.03 0.05–0.10 $3,000+ 0.03 0.10+

📌 6. Önerilen Lot Büyüklükleri

Varsayılan değer: InpLots = 0.05 (agresif)

Önerilen enstrüman: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

Minimum sermaye: $300+

Kaldıraç: 1:100 ~ 1:500

Kullanılan zaman dilimleri: H1 (trend) / M30 (giriş)

EA dosyasını MT5 / Experts klasörüne kopyalayın MT5’i yeniden başlatın GOLD (H1) grafiğini açın EA’yı uygulayın ve parametreleri kontrol edin Algo Trading özelliğini aktif edin

📌 7. Minimum Gereksinimler📌 8. Kurulum & Kullanım📌 9. Risk Uyarısı

EA, uzun dönemli tarihsel verilerle optimize edilmiştir;

yine de önemli haberler, ani fiyat hareketleri ve aşırı volatilite dönemlerinde

kayıplar yaşanabilir.

Bu EA bir scalping sistemi değildir;

orta–uzun vadeli swing trading amacıyla geliştirilmiştir

ve istikrarlı performans sunmayı hedefler.