NEXA Trend Swing Pro
- Uzman Danışmanlar
- Park Seongcheon
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Kullanıcı Kılavuzu – Türkçe Sürüm (Final Versiyon)
EMA Trend + RSI + Momentum + Hacim Filtresi + Çoklu Skor Sistemi Tabanlı Swing Trading EA📌 1. EA Genel Tanıtım
NEXA Trend Swing Pro v3, GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış trend takipli bir swing trading algoritmasıdır ve:
-
H1 trend filtresi
-
M30 giriş tetikleyicisi
kombinasyonunu kullanır.
Bu strateji basit bir EMA kesişim sistemi değildir.
Aşağıdaki beş gelişmiş filtre bir arada çalışır:
-
Trend gücü (EMA mesafesi)
-
RSI yapısı
-
Momentum yönü
-
Hacim artışı
-
Piyasa rejimi sınıflandırması (Trend / Range / Spike)
Bu yapı, çok katmanlı ve yüksek doğrulukta bir swing trading sistemi oluşturur.
Bu sürüm, 7 yıllık tarihsel veri (2018–2024) ile optimize edilmiştir;
son derece stabil ve güvenilir parametreler içerir.
✔ ① H1 EMA Trend Filtresi
-
EMA Hızlı (24) > EMA Yavaş (130) → Yükseliş trendi → Sadece BUY
-
EMA Hızlı < EMA Yavaş → Düşüş trendi → Sadece SELL
EMA mesafesi düşük olduğunda (zayıf trend) işlem açılmaz.
Mesafe büyüdükçe TrendScore artar ve sinyal kalitesi yükselir.
✔ ② M30 RSI + Momentum Giriş Sinyali
Girişler yalnızca H1 trend yönüyle aynı yönde olduğunda izin verilir.
🔸 BUY Şartları
-
RSI 54 seviyesini aşağıdan yukarı kırar
-
Momentum > 0
🔸 SELL Şartları
-
RSI 51 seviyesini yukarıdan aşağı kırar
-
Momentum < 0
✔ ③ Hacim Filtresi (Volume Filter)
Giriş sadece şu durumda yapılır:
-
Güncel hacim > Son 10 mumun ortalama hacmi × 1.30
Bu, yalnızca piyasada yeterli katılım olduğunda işlem yapılmasını sağlar
ve düşük kaliteli sinyalleri filtreler.
✔ ④ Piyasa Rejimi Filtresi
EA, piyasayı üç rejime ayırır:
|Rejim
|Açıklama
|İşlem
|TREND
|Güçlü ADX + EMA genişlemesi
|Açık
|RANGE
|Zayıf ADX
|Kapalı
|SPIKE
|ATR sıçraması (yüksek volatilite)
|Kapalı
➡️ Sistem yalnızca sağlam trend koşullarında işlem yapar;
yatay piyasalar ve aşırı volatil dönemler tamamen engellenir.
✔ ⑤ Çoklu Skor Sistemi (0.0 – 1.0)
Toplam skor aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
-
TrendScore (0.30)
-
RSIScore (0.25)
-
StochScore Proxy (0.20)
-
ADXScore (0.15)
-
VolumeScore (0.10)
📍 Minimum giriş skoru = 0.70
-
< 0.70 → Giriş yok
-
Güçlü sinyal → RR 1:4 + normal lot
-
Zayıf sinyal → RR düşer + lot otomatik azalır
➡️ Drawdown azalır, uzun vadeli stabilite artar.📌 3. SL / TP Yapısı
-
Stop Loss = ATR(18) × 4.0
-
Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)
Zayıf sinyaller için:
-
RR otomatik olarak 1:2 veya 1:1.5 seviyesine ayarlanır
→ Piyasa koşullarına göre dinamik risk/ödül optimizasyonu yapılır.
-
İşlem saatleri: 08:00 ~ 23:00 (sunucu saati)
-
Maksimum spread: ≤ 250 puan
-
Her sembolde aynı anda yalnızca 1 pozisyon açılabilir
✔ 1) Gürültü Azaltma Performansı
Trend + RSI + Momentum + Volume + ADX + ATR + Score
→ Gereksiz işlemleri %60–80 oranında azaltır
✔ 2) Üstün Risk-Getiri Performansı
-
Düşük drawdown
-
Yüksek stabilite
-
Uzun vadede düzgün ve istikrarlı getiri eğrisi
✔ 3) Tam Otomatik Risk Yönetimi
-
Güçlü sinyal → RR 1:4 korunur
-
Orta sinyal → RR azaltılır
-
Zayıf sinyal → Lot küçülür
➡️ Olumsuz piyasa koşullarında sistem kendini otomatik koruma moduna alır.📌 6. Önerilen Lot Büyüklükleri
|Hesap Büyüklüğü
|Stabil Mod
|Agresif Mod
|$300
|0.01
|0.03
|$500
|0.01
|0.05
|$1,000
|0.01–0.03
|0.05–0.10
|$3,000+
|0.03
|0.10+
Varsayılan değer: InpLots = 0.05 (agresif)📌 7. Minimum Gereksinimler
-
Önerilen enstrüman: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)
-
Minimum sermaye: $300+
-
Kaldıraç: 1:100 ~ 1:500
-
Kullanılan zaman dilimleri: H1 (trend) / M30 (giriş)
-
EA dosyasını MT5 / Experts klasörüne kopyalayın
-
MT5’i yeniden başlatın
-
GOLD (H1) grafiğini açın
-
EA’yı uygulayın ve parametreleri kontrol edin
-
Algo Trading özelliğini aktif edin
EA, uzun dönemli tarihsel verilerle optimize edilmiştir;
yine de önemli haberler, ani fiyat hareketleri ve aşırı volatilite dönemlerinde
kayıplar yaşanabilir.
Bu EA bir scalping sistemi değildir;
orta–uzun vadeli swing trading amacıyla geliştirilmiştir
ve istikrarlı performans sunmayı hedefler.