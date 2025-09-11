ProVolaBot

ProVolaBot, Deriv platformu üzerinden Volatility 100 (1s) endeksinde işlem yapmak üzere tasarlanmış algoritmik bir işlem robotudur. Yapısal kırılma (breakout) tespiti yapan teknik bir stratejiye ve ayarlanabilir bir trend filtresine dayanır. Belirli zamanlarda ve sadece belirli haftanın günlerinde işlem yapar.

ProVolaBot, sorumlu kullanım için geliştirilmiştir. Sonuç garantisi vermez ve kâr vaat etmez. Konfigüre edilebilir bir stratejiyi denemek isteyen deneyimli kullanıcılar için istikrarlı ve esnek otomatik bir yapı sunar.

Temel Özellikler

  • Ana strateji: opsiyonel trend filtresi ile breakout

  • İşlem günleri: sadece Salı’dan Cuma’ya

  • İşlem saatleri: 00:00 – 21:00

  • İşlemlerin otomatik kapanışı: 20:45

  • Günlük maksimum işlem sayısı: 2

  • Dinamik lot büyüklüğü: mevcut sermayeye otomatik uyum sağlar (ayarlar yapılandırılabilir)

  • Sabit Stop Loss ve Take Profit (puan cinsinden)

  • Varsayılan olarak devre dışı bırakılmış Trailing Stop (aktif edilebilir)

Tavsiye Edilen Parametreler

  • Tavsiye edilen minimum sermaye: 100 USD

  • Tavsiye edilen hesap türü: Zero Spread (Deriv)

  • Minimum lot büyüklüğü: hesap türüne göre izin verilen minimum

Önemli Bilgiler

ProVolaBot, finans piyasaları hakkında iyi bilgi sahibi kullanıcılar için teknik bir araçtır.
Sonuç garantisi vermez ve kar sözü vermez.
Gerçek kullanım öncesi mutlaka demo hesapta test edilmeli ve sıkı risk yönetimi uygulanmalıdır.
Kullanıcı, aldığı kararlar ve üstlendiği risklerden tamamen sorumludur.

