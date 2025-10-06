Bitcoin Sniper — Bitcoin için Expert Advisor

Canlı sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2335201

Bitcoin Sniper, Bitcoin için geliştirilmiş otomatik bir Expert Advisor’dır. İşlemleri mesafe ve adım değerlerine göre yönetir, günlük sınırlamalar uygular ve sepet yönetimini destekler. Gün filtresi ve opsiyonel haber filtresi sayesinde belirli zamanlarda veya ekonomik olaylar sırasında işlemler engellenebilir.

Önemli işlem koşulları

Hafta sonu (Cumartesi, Pazar) Bitcoin işlemine izin veren broker kullanmanız tavsiye edilir.

Düşük spreadli ECN hesapları daha uygundur.

Lot Size : 0.01 for each 500$ safe

Kesintisiz çalıştırma için VPS veya 24/7 sabit terminal önerilir.

Temel özellikler

Sembol: Bitcoin (BTC).

PROP-FIRM için hazır; Büyük fonlanmış hesaplar için maksimum günlük düşüşle birlikte düşük lot büyüklüğü kullanın.

Bakiye yüzdesine dayalı pozisyon boyutu ve maksimum lot sınırı.

Mesafe ve adım ile giriş kontrolü.

Gün filtresi (haftanın günlerine göre aç/kapat).

Maksimum pozisyon ve günlük işlem sınırı.

Bakiye yüzdesine göre sepet TP ve SL.

Olay öncesi/sonrası ayarlanabilir canlı haber filtresi.

Parametreler

RISK & SIZING

% of balance – Pozisyon boyutunu belirlemek için bakiye yüzdesi.

Max Lot Size – İşlem başına maksimum lot.

SL in $ (0 = off) – İşlem başına dolar cinsinden stop loss.

TP in $ (0 = off) – İşlem başına dolar cinsinden take profit.

LEVELING

Distance in pips – Girişler arası minimum mesafe.

Steps in pips – Ek girişler için adım boyutu.

DAY FILTER

EnableMonday … EnableSunday – Gün bazında işlem açma/kapama.

LIMITS & FREQUENCY

Max open positions – Maksimum açık pozisyon sayısı (sembol+magic).

Max trades per day – Günlük işlem limiti.

Min bars between trades – İşlemler arası minimum bar sayısı.

BASKET CONTROL

Basket TakeProfit (% of balance) – Kâr ≥ % olduğunda tüm pozisyonları kapatır.

Basket StopLoss (% of balance) – Zarar ≥ % olduğunda tüm pozisyonları kapatır.

Daily equity loss (% of day start equity) – Günlük zarar koruması.

NEWS FILTER (LIVE)

UseNewsFilter – Haber filtresini aç/kapat.

PrimaryNewsUrl / BackupNewsUrl – JSON haber kaynakları.

Refresh interval – Güncelleme aralığı (dakika).

FilterHigh / Medium / Low – Engellenecek haber seviyeleri.

Do_Not_Trade_Before / Start_Trade_After (dakika) – Olay öncesi/sonrası pencere.

Kurulum ve test

EA’yı broker’ın Bitcoin grafiğine ekleyin. Haber filtresini kullanıyorsanız, Araçlar → Seçenekler → Expert Advisors bölümünden WebRequest’i etkinleştirin ve verilen URL’leri ekleyin. Daha doğru sonuçlar için, broker verilerinizde hafta sonu mumları varsa bunları kullanarak test yapın.

Destek

Sorularınız veya yardım için benimle doğrudan MQL5 mesajları üzerinden iletişime geçebilirsiniz.