Bitcoin Advanced Hedging System

Son Teknoloji Hedging EA'mızı Tanıtıyoruz

Bitcoin (BTCUSD) ve Altın (XAUUSD) gibi volatil piyasalar için gelişmiş risk yönetimi, hedging stratejileri ve optimize edilmiş performansla daha akıllı ticaret yapın.

💡 Bonus: Bir yorum bırakın ve BTCUSD ve XAUUSD için optimize edilmiş ayar dosyaları alın

Sağlam Risk Yönetimi ve Hedging Stratejisi

✔ Dinamik Stop-Loss ve Takip Koruması – Akıllı stop-loss, kârları güvence altına almak ve kayıpları en aza indirmek için uyum sağlar. ✔ Drawdown Korumaları – Önceden ayarlanmış bir drawdown eşiğinde pozisyonları kapatarak riski otomatik olarak sınırlar. ✔ Piyasa Dönüşleri için Hedging – Çift modlu bir kırılma/aralık stratejisiyle dönüşler sırasında pozisyonları dengeler. ✔ Kurtarma Mantığı ve Pozisyon Ölçeklendirme – Riski yönetirken verimli bir şekilde kurtarmak için lot boyutlarını dinamik olarak ayarlar.

Yüksek Etkili Piyasalar için Optimize Edildi

✔ BTC ve Altın – Sıkı risk kontrolü ile kârlı hareketler sağlayan volatil ortamlar için üretilmiştir. ✔ Çoklu Koşul Giriş Sinyalleri – Trend/aralık piyasalarında hassas girişler için Stokastik ve Bollinger Bantlarını kullanır.

Titiz risk kontrolü ile en son teknolojiyi deneyimleyin—ticaret yaparken size gönül rahatlığı sağlar!



