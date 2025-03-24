Bitcoin Advanced Hedging System

5

Son Teknoloji Hedging EA'mızı Tanıtıyoruz

Bitcoin (BTCUSD) ve Altın (XAUUSD) gibi volatil piyasalar için gelişmiş risk yönetimi, hedging stratejileri ve optimize edilmiş performansla daha akıllı ticaret yapın.

💡 Bonus: Bir yorum bırakın ve BTCUSD ve XAUUSD için optimize edilmiş ayar dosyaları alın

Sağlam Risk Yönetimi ve Hedging Stratejisi

✔ Dinamik Stop-Loss ve Takip Koruması – Akıllı stop-loss, kârları güvence altına almak ve kayıpları en aza indirmek için uyum sağlar. ✔ Drawdown Korumaları – Önceden ayarlanmış bir drawdown eşiğinde pozisyonları kapatarak riski otomatik olarak sınırlar. ✔ Piyasa Dönüşleri için Hedging – Çift modlu bir kırılma/aralık stratejisiyle dönüşler sırasında pozisyonları dengeler. ✔ Kurtarma Mantığı ve Pozisyon Ölçeklendirme – Riski yönetirken verimli bir şekilde kurtarmak için lot boyutlarını dinamik olarak ayarlar.

Yüksek Etkili Piyasalar için Optimize Edildi

✔ BTC ve Altın – Sıkı risk kontrolü ile kârlı hareketler sağlayan volatil ortamlar için üretilmiştir. ✔ Çoklu Koşul Giriş Sinyalleri – Trend/aralık piyasalarında hassas girişler için Stokastik ve Bollinger Bantlarını kullanır.

Titiz risk kontrolü ile en son teknolojiyi deneyimleyin—ticaret yaparken size gönül rahatlığı sağlar!


