Nexa BB Revert

MetaTrader 5 için Uzman Danışman (Expert Advisor)

1. Ürün Genel Bakışı

Nexa BB Revert, Bollinger Bantları tabanlı ortalamaya dönüş (Mean Reversion) konsepti üzerine tasarlanmış bir Uzman Danışmandır.

Aşırı fiyat genişlemelerinden sonra oluşabilecek kısa vadeli fiyat geri dönüşlerini analiz eder.

Sistem M15 zaman dilimi için tasarlanmıştır ve Bollinger Bands, RSI, CCI ve ATR göstergelerinin birleşimini kullanarak işlem koşullarını değerlendirir.

Uzman Danışman, tek bir sembol ve her sihirli numara için yalnızca bir pozisyon ile çalışır ve açık işlemleri önceden tanımlanmış kurallara göre otomatik olarak yönetir.

2. İşlem Konsepti

Nexa BB Revert’in temel mantığı aşağıdaki koşullara dayanır:

Fiyat Bollinger Bandı’nın üst veya alt seviyesine ulaşır

Bir sonraki mumda fiyat tekrar bant içine döner

RSI ve CCI göstergeleri aşırı alım veya aşırı satım koşullarını ve yön değişimini gösterir

Tüm bu koşullar aynı anda sağlandığında işlem değerlendirilir.

İsteğe bağlı ATR aralık filtresi ve ADX trend gücü filtresi, yüksek volatilite veya güçlü trend koşullarında işlem yapmaktan kaçınmak için etkinleştirilebilir.

3. İşlem Koşulları Özeti

Ana zaman dilimi: M15

Pozisyon türleri: Alış ve Satış

Eş zamanlı pozisyon sayısı: Sembol ve sihirli numara başına bir

İşlem sıklığı: Sınırlı, sinyal kalitesine odaklı

4. Pozisyon Yönetimi

Bir pozisyon açıldıktan sonra Nexa BB Revert işlemi seçilen yönetim moduna göre otomatik olarak yönetir:

ATR tabanlı zarar durdurma (stop loss) hesaplaması

Aşağıdaki hedef yönetim yöntemlerinden biri: Sabit risk/ödül oranı Ara seviyelerde kısmi kapatma Kısmi kapatma sonrası zarar durdurmanın başa baş seviyesine taşınması ATR tabanlı takip eden zarar durdurma (trailing stop)



Tüm yönetim işlemleri, ayarlanan parametrelere göre otomatik olarak gerçekleştirilir.

5. Risk Yönetimi Özellikleri

Uzman Danışman aşağıdaki risk kontrol mekanizmalarını içerir:

Ardışık kayıp limiti

Günlük kayıp limiti

Haftalık kayıp limiti

İşlem zamanı filtresi

İsteğe bağlı spread filtresi

Bu özellikler, olumsuz piyasa koşullarında işlem faaliyetlerini sınırlamak amacıyla tasarlanmıştır.

6. Giriş Parametrelerinin Yapısı

Giriş parametreleri mantıksal gruplar halinde düzenlenmiştir:

Genel ayarlar (sembol, lot büyüklüğü, sihirli numara)

Gösterge ayarları (BB, RSI, CCI, ATR)

Giriş koşulu eşik değerleri

Zarar durdurma ve hedef ayarları

Kısmi kapatma ve takip eden stop ayarları

Zaman ve ek filtreler

Risk yönetimi ayarları

Her parametre, kullanıcının işlem ortamına göre bağımsız olarak ayarlanabilir.

7. Kullanım Şekli

MetaTrader 5 platformunda bir grafik açın. Zaman dilimini M15 olarak ayarlayın. Nexa BB Revert Uzman Danışmanını grafiğe ekleyin. Giriş parametrelerini kontrol edin ve gerekirse ayarlayın. Otomatik işlemi etkinleştirin.

Uzman Danışman, tanımlanan koşullara göre otomatik olarak çalışacaktır.

8. Önerilen Kullanım Ortamı

MetaTrader 5 platformu

Tek sembol ile kullanım

Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir

Kararlı internet bağlantısı

9. Önemli Uyarılar

Bu Uzman Danışman otomatik bir işlem aracıdır ve işlemler piyasa riski içerir.

Kullanıcı, sistemi kullanmadan önce çalışma mantığını ve parametrelerin etkisini tam olarak anlamalıdır.

Tüm işlem kararları ve sonuçları kullanıcının sorumluluğundadır.

10. Teknik Bilgiler

Teslim formatı: Derlenmiş EX5 dosyası

DLL çağrısı yok

Harici iletişim veya veri toplama yok

Kullanıcıya ait kişisel veriler toplanmaz veya iletilmez

MQL5 Market Uyumluluğu