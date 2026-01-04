Nexa BB Revert

Nexa BB Revert

MetaTrader 5 için Uzman Danışman (Expert Advisor)

1. Ürün Genel Bakışı

Nexa BB Revert, Bollinger Bantları tabanlı ortalamaya dönüş (Mean Reversion) konsepti üzerine tasarlanmış bir Uzman Danışmandır.
Aşırı fiyat genişlemelerinden sonra oluşabilecek kısa vadeli fiyat geri dönüşlerini analiz eder.

Sistem M15 zaman dilimi için tasarlanmıştır ve Bollinger Bands, RSI, CCI ve ATR göstergelerinin birleşimini kullanarak işlem koşullarını değerlendirir.

Uzman Danışman, tek bir sembol ve her sihirli numara için yalnızca bir pozisyon ile çalışır ve açık işlemleri önceden tanımlanmış kurallara göre otomatik olarak yönetir.

2. İşlem Konsepti

Nexa BB Revert’in temel mantığı aşağıdaki koşullara dayanır:

  • Fiyat Bollinger Bandı’nın üst veya alt seviyesine ulaşır

  • Bir sonraki mumda fiyat tekrar bant içine döner

  • RSI ve CCI göstergeleri aşırı alım veya aşırı satım koşullarını ve yön değişimini gösterir

Tüm bu koşullar aynı anda sağlandığında işlem değerlendirilir.

İsteğe bağlı ATR aralık filtresi ve ADX trend gücü filtresi, yüksek volatilite veya güçlü trend koşullarında işlem yapmaktan kaçınmak için etkinleştirilebilir.

3. İşlem Koşulları Özeti

  • Ana zaman dilimi: M15

  • Pozisyon türleri: Alış ve Satış

  • Eş zamanlı pozisyon sayısı: Sembol ve sihirli numara başına bir

  • İşlem sıklığı: Sınırlı, sinyal kalitesine odaklı

4. Pozisyon Yönetimi

Bir pozisyon açıldıktan sonra Nexa BB Revert işlemi seçilen yönetim moduna göre otomatik olarak yönetir:

  • ATR tabanlı zarar durdurma (stop loss) hesaplaması

  • Aşağıdaki hedef yönetim yöntemlerinden biri:

    • Sabit risk/ödül oranı

    • Ara seviyelerde kısmi kapatma

    • Kısmi kapatma sonrası zarar durdurmanın başa baş seviyesine taşınması

    • ATR tabanlı takip eden zarar durdurma (trailing stop)

Tüm yönetim işlemleri, ayarlanan parametrelere göre otomatik olarak gerçekleştirilir.

5. Risk Yönetimi Özellikleri

Uzman Danışman aşağıdaki risk kontrol mekanizmalarını içerir:

  • Ardışık kayıp limiti

  • Günlük kayıp limiti

  • Haftalık kayıp limiti

  • İşlem zamanı filtresi

  • İsteğe bağlı spread filtresi

Bu özellikler, olumsuz piyasa koşullarında işlem faaliyetlerini sınırlamak amacıyla tasarlanmıştır.

6. Giriş Parametrelerinin Yapısı

Giriş parametreleri mantıksal gruplar halinde düzenlenmiştir:

  • Genel ayarlar (sembol, lot büyüklüğü, sihirli numara)

  • Gösterge ayarları (BB, RSI, CCI, ATR)

  • Giriş koşulu eşik değerleri

  • Zarar durdurma ve hedef ayarları

  • Kısmi kapatma ve takip eden stop ayarları

  • Zaman ve ek filtreler

  • Risk yönetimi ayarları

Her parametre, kullanıcının işlem ortamına göre bağımsız olarak ayarlanabilir.

7. Kullanım Şekli

  1. MetaTrader 5 platformunda bir grafik açın.

  2. Zaman dilimini M15 olarak ayarlayın.

  3. Nexa BB Revert Uzman Danışmanını grafiğe ekleyin.

  4. Giriş parametrelerini kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.

  5. Otomatik işlemi etkinleştirin.

Uzman Danışman, tanımlanan koşullara göre otomatik olarak çalışacaktır.

8. Önerilen Kullanım Ortamı

  • MetaTrader 5 platformu

  • Tek sembol ile kullanım

  • Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir

  • Kararlı internet bağlantısı

9. Önemli Uyarılar

Bu Uzman Danışman otomatik bir işlem aracıdır ve işlemler piyasa riski içerir.
Kullanıcı, sistemi kullanmadan önce çalışma mantığını ve parametrelerin etkisini tam olarak anlamalıdır.

Tüm işlem kararları ve sonuçları kullanıcının sorumluluğundadır.

10. Teknik Bilgiler

  • Teslim formatı: Derlenmiş EX5 dosyası

  • DLL çağrısı yok

  • Harici iletişim veya veri toplama yok

  • Kullanıcıya ait kişisel veriler toplanmaz veya iletilmez

MQL5 Market Uyumluluğu

  • Kâr garantisi veya kazanç vaadi içermez

  • Geriye dönük test sonuçları gerçek performans olarak sunulmaz

  • Harici bağlantılar içermez

  • Tarafsız ve teknik açıklama dili kullanılır


Yazarın diğer ürünleri
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Gold Pullback System v2.0 H1 Trend ve M15 Pullback Yapısına Dayalı GOLD Swing Trading EA Resmi Kullanıcı Kılavuzu (Nihai Sürüm) 1. Genel Bakış NEXA Gold Pullback System v2.0, yalnızca GOLD (XAUUSD) piyasası için geliştirilmiş bir swing trading Expert Advisor’dır. EA, orta ve uzun vadeli trend yönünü H1 zaman diliminde analiz eder ve M15 zaman diliminde, altın piyasasında sıkça gözlemlenen pullback (geri çekilme) yapıları üzerinden işlemler gerçekleştirir. Sistem tek bir gösterge sinyaline d
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Türkçe Versiyon — EA Satışına Uygun Premium Açıklama NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD (M15 + M5) zaman dilimlerine dayalı 1:3 otomatik işlem sistemi (Makro Filtre + Dalga Yönetim Sistemi ile birlikte) 1. EA Genel Tanıtım NEXA Gold Macro Strategy02 EA , Altın (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Yön belirleme M15 zaman diliminde yapılır, kesin giriş sinyalleri ise M5 ile oluşturulur. Ayrıca US100, US500 ve OIL temelli makro filtre, global piy
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Kullanım Kılavuzu (Türkçe) Genel Bakış NEXA EMA-RSI Swing v1 , trend takibi ile geri çekilme (pullback) swing stratejisini birleştiren tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır. EA, ana trendi H1 zaman diliminde ana
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Trend Swing Pro v3 Kullanıcı Kılavuzu – Türkçe Sürüm (Final Versiyon) EMA Trend + RSI + Momentum + Hacim Filtresi + Çoklu Skor Sistemi Tabanlı Swing Trading EA 1. EA Genel Tanıtım NEXA Trend Swing Pro v3 , GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış trend takipli bir swing trading algoritmasıdır ve: H1 trend filtresi M30 giriş tetikleyicisi kombinasyonunu kullanır. Bu strateji basit bir EMA kesişim sistemi değildir. Aşağıdaki beş gelişmiş filtre bir arada çalışır: Trend gücü (EMA mesafesi) RSI yap
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA ADX-EMA Trend Ride GOLD için Mikro-Trend Takip EA Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe) 1️⃣ Genel Bakış NEXA ADX-EMA Trend Ride , yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. H1/H4 gibi yüksek zaman dilimlerine dayalı klasik trend sistemlerinin aksine, bu EA halihazırda oluşmuş bir trendin içinde meydana gelen mikro hızlanmaları hassas biçimde yakalamaya odaklanır. Temel Konsept Küçük ve kontrollü kayıplar + nadiren oluşan güçlü trend kazançları (“Fat Ta
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch GOLD için Momentum Trend Expert Advisor Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe Sürüm) 1️⃣ Genel Bakış NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch , düşük işlem sıklığına sahip ve yüksek risk/ödül oranı (High RR) sunan, yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş bir otomatik işlem sistemidir. Bu EA scalping veya yüksek frekanslı işlem amacıyla tasarlanmamıştır . İşlemler üst zaman dilimindeki trend ile alt zaman dilimindeki momentum kırılımı yalnızca kapanmış mumlarda aynı a
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Swing Zone Trader Resmi Kullanım Kılavuzu (Türkçe) 1. Genel Bakış NEXA Swing Zone Trader , düşük frekanslı ve yüksek hassasiyetli bir swing trading Expert Advisor’ıdır . Yalnızca trend, momentum ve piyasa yapısı aynı anda uyum sağladığında işlem açar. Bu EA sık işlem yapmayı hedeflemez. Amaç işlem kalitesi, istikrar ve gerçek hesapta sürdürülebilir performanstır . 2. Stratejinin Temel Mantığı Trend Bölgesi Tespiti EMA (Periyot 150) – H1 zaman dilimi Fiyat EMA’nın üzerinde → Yükseliş Bö
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Dynamic Swing Türkçe Kullanım Kılavuzu 1. Genel Bakış NEXA Dynamic Swing , özellikle GOLD (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş ileri seviye swing trading Expert Advisor (EA) ’dır. Bu EA; Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AMA) , RSI, Stochastic ve OBV hacim onayı göstergelerini birleştirerek yalnızca yüksek kaliteli piyasa koşullarında işlem açar ve yatay piyasaları ile gürültüyü etkili şekilde filtreler. Temel tasarım prensipleri: Daha az ama daha kaliteli işlemler Sıkı drawdown kontrol
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Multi MA Swing Master GOLD (XAUUSD) için erken trend yakalamaya yönelik Multi-EMA Pre-Stack stratejisi Ürün genel bakışı NEXA Multi MA Swing Master , GOLD (XAUUSD) üzerinde erken trend aşamalarını yakalamak amacıyla geliştirilmiş, Multi-EMA Pre-Stack yapısını momentum ve volatilite filtreleriyle birleştiren bir swing trading Expert Advisor (EA)’dır. Bu EA her piyasa koşulunda işlem yapmaz . İşlemler yalnızca trend yapısı, momentum ve volatilite aynı anda uyumlu olduğunda açılır. Strat
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt