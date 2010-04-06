Force Index with Dynamic OSB zones mw
Crypto_Forex Göstergesi "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgeleriyle Güç Endeksi" MT4 için Yeniden Boyama Yok.
- Güç endeksi, fiyat ve hacim verilerini tek bir değerde birleştiren en iyi göstergelerden biridir.
- Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesinden Satış işlemlerini ve dinamik Aşırı Satış bölgesinden Satın Alma işlemlerini almak harikadır.
- Bu gösterge, Momentum ticareti için trend yönünde mükemmeldir.
- Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesi - sarı çizginin üstünde.
- Dinamik Aşırı Satış bölgesi - mavi çizginin altında.
- Güç endeksi kendi başına güçlü bir osilatördür - fiyatı hareket ettirmek için kullanılan güç miktarını ölçer.
- PC ve Mobil Uyarılarla.
