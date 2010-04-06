Force Index with Dynamic OSB zones mw
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки.
- Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение.
- Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности.
- Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда.
- Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии.
- Динамическая зона перепроданности - ниже синей линии.
- Сам индекс силы - мощный осциллятор, который измеряет количество энергии, используемой для перемещения цены.
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
