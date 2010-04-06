Force Index with Dynamic OSB zones mw

Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки.





- Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение.

- Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности.

- Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда.

- Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии.

- Динамическая зона перепроданности - ниже синей линии.

- Сам индекс силы - мощный осциллятор, который измеряет количество энергии, используемой для перемещения цены.

- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.