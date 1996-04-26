Force Index with Dynamic OSB zones mw

Crypto_Forex 지표 "동적 과매도/과매수 구역이 있는 강제 지수" MT4용, 리페인트 없음.





- 강제 지수는 가격과 거래량 데이터를 단일 값으로 결합하는 최고의 지표 중 하나입니다.

- 동적 과매수 구역에서 매도 거래를 하고 동적 과매도 구역에서 매수 거래를 하는 것이 좋습니다.

- 이 지표는 추세 방향으로 모멘텀 거래를 하는 데 매우 좋습니다.

- 동적 과매수 구역 - 노란색 선 위.

- 동적 과매도 구역 - 파란색 선 아래.

- 강제 지수 자체는 강력한 오실레이터로, 가격을 움직이는 데 사용된 전력량을 측정합니다.

- PC 및 모바일 알림이 있습니다.

.............................................................................................................

이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.