Force Index with Dynamic OSB zones mw

Crypto_Forex-Indikator „Force Index mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen" für MT4, kein Neuzeichnen.





- Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert.

- Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen.

- Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung.

- Dynamische Überkauft-Zone – über der gelben Linie.

- Dynamische Überverkauft-Zone – unter der blauen Linie.

- Force Index selbst ist ein leistungsstarker Oszillator – der die Menge an Energie misst, die zur Bewegung des Preises verwendet wird.

- Mit PC- und Mobilwarnungen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.