Ronin EA
- Uzman Danışmanlar
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 16 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Martingale Yok. Grid Yok. Ortalama Düşürme Yok. Yapay Zeka Yok. Boş Laf Yok. Ronin, uzun vadeli tutarlılık isteyen yatırımcılar için yapılmış profesyonel bir işlem aracıdır. Belirli, zamana dayalı bir stratejiyi disiplinle uygulamak için tasarlanmıştır. Bu, uzman bir EA'dır. Dahili mantığı yalnızca iki enstrüman için geliştirilmiş ve ince ayar yapılmıştır: Altın (XAUUSD) ve USDJPY. Karmaşık ayar dosyalarına veya sürekli optimizasyona ihtiyacınız yoktur.
Girdiler ve Nasıl Kullanılır:
-
Yalnızca XAUUSD M1 grafiğinde çalıştırın (Hem XAUUSD hem de USDJPY'de işlem yapacaktır).
-
Broker'ın GMT Ofseti: Zamanları senkronize etmek için broker'ınızın GMT ofsetini buraya girmelisiniz. Çoğu broker GMT+3'tür, bu yüzden 3'te bırakın. Emin değilseniz bana özel mesaj gönderebilirsiniz. Örnek: GMT+0 bir broker (Exness gibi) kullanıyorsanız, 0 girmelisiniz.
-
Sembol ayarları: Broker'ınız Altın veya USDJPY için standart dışı bir isim kullanıyorsa bu alanları kullanın. Örnek: Broker'ınızın Altın sembolü XAUUSDm ise, Altın sembolü alanına XAUUSDm yazmalısınız. Aksi takdirde, varsayılan olarak bırakın.
-
XAUUSD için Risk: Altın işlemleri için % riskini ayarlayın.
-
USDJPY için Risk: USDJPY işlemleri için % riskini ayarlayın.
-
Gecikme (Delay): İz süren SL'nin her güncellemesi arasında bir zaman gecikmesi (dakika cinsinden) ayarlar. (Broker sunucusunu isteklerle aşırı yüklemekten kaçınmak için).
-
İz süren SL'yi tetikle: İz süren stop'un aktif hale gelmeden önce fiyatın lehinize ne kadar hareket etmesi gerektiğini (giriş fiyatının yüzdesi olarak) tanımlar.
-
Mevcut fiyatın bu %'si ile izleme: Zarar durdurma seviyesinin mevcut fiyattan ne kadar uzakta olacağını belirler. Örneğin, bu %0.1 olarak ayarlanırsa, fiyat yükseldikçe zarar durdurma (Mevcut Fiyat - %0.1) olarak ayarlanacaktır.
Tavsiyeler:
-
En iyi sonuçlar için düşük spread'li bir ECN broker'ında çalıştırın.
-
EA'nın kesintisiz olarak 7/24 çalışmasını sağlamak için bir VPS kesinlikle tavsiye edilir.
-
Canlı ticarete geçmeden önce bir demo hesapta test edin.
Ana Özellikler:
-
Hesabı patlatma riski yok: Grid veya martingale gibi yüksek riskli stratejileri asla görmezsiniz.
-
Gelişmiş Risk Kontrolü: Her işlem için lot büyüklüğü, belirlediğiniz hesap bakiyesinin sabit risk yüzdesine göre otomatik olarak hesaplanır. Pozisyonunuz üzerinde tam kontrole sahipsiniz.
-
Swap ücreti yok: EA, tüm emirleri ve pozisyonları günlük bir pencere içinde otomatik olarak yönetir ve kontrolden çıkan işlemleri önler.
-
Hafif ve Verimli: Grafikte dağınıklık yok. Gecikmeli göstergeler yok. Sadece temiz ve hızlı işlem.
-
Botu yalnızca XAUUSD 1 dakikalık grafikte çalıştırın.
-
The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.