Scalper Pal MT4
Scalper Pal - Nihai Scalping Asistanınız
Scalper Pal, manuel işlemlerinizi yıldırım hızında uygulama, esnek risk yönetimi ve akıllı otomasyon özellikleriyle güçlendirmek için tasarlanmış güçlü bir işlem aracıdır.
Temel Özellikler
🚀 Hızlı İşlem (Fast Execution)
Klavye kısayolları ile anında Al/Sat emirleri (B: Buy, S: Sell).
Tek tuşla tüm pozisyonları kapatın (C).
Rakam tuşlarını (1-9) kullanarak bireysel işlemleri kapatın.
🛡️ Esnek Zarar Durdur (Stop Loss) Seçenekleri
OFF - Stop Loss yok.
Fixed Points - Girişten sabit mesafede SL.
Low/High - Son dip (alış için) veya tepelere (satış için) otomatik SL.
ATR Based - Piyasa oynaklığına dayalı dinamik SL.
💰 Gelişmiş Kar Al (Take Profit) Modları
Risk:Reward - Risk:Ödül oranına göre otomatik TP hesaplama (örn. 1:2).
-
High/Low - Son tepe/dipleri hedefler.
📉 Akıllı İz süren Stop (Trailing Stop)
Auto Trail - Fiyat lehinize hareket ettiğinde stopu otomatik izler.
-
Manual Trail - Tek tuşla (T) aktifleştirin.
⚖️ Başabaş (Breakeven) Koruması
Tüm pozisyonları anında başabaş noktasına taşıyın (Kısayol: E).
-
Spread'i hesaba katar.
🎨 Şık Panel
Grafiğinizi kapatmayan temiz arayüz. 6 renk teması.
Kullanım İpuçları
Alışana kadar demo hesapta kullanın.
Tutarlı risk yönetimi için Risk:Reward modunu kullanın.