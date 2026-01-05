Akali

Vue d'ensemble

Akali EA est un Expert Advisor de scalping de haute précision conçu spécifiquement pour l'Or (XAUUSD). Il utilise un algorithme de trailing stop extrêmement serré pour sécuriser les profits instantanément pendant les périodes de forte volatilité. Ce système est conçu pour la précision, visant un taux de réussite élevé en capitalisant sur les mouvements rapides du marché et en verrouillant les profits avant que le marché ne retrace.

Exigences de Configuration

  • Symbole : XAUUSD (Or)

  • Unité de temps : M1 (1 Minute)

  • Type de compte : Raw ECN / Spread bas est obligatoire.

  • Courtier recommandé : se référer au guide

  • Note : Cet EA repose sur des trailing stops serrés. Les comptes avec des spreads élevés auront un impact négatif sur la performance. Veuillez vous référer au guide pour les détails sur l'heure du serveur et la sélection du courtier.

Pourquoi Akali EA ?

  • Logique à Haut Taux de Réussite : Conçu pour capturer les mouvements rapides avec précision.

  • Récupération Intelligente : La stratégie est construite pour maintenir de longues séries de victoires.

  • Modes Flexibles : Inclut des modes spécifiques pour "Tighter Trailing" (Trailing Plus Serré) et "Wider Trailing" (Trailing Plus Large).

Politique de Prix

Le prix sera mis à jour en fonction de la demande. Pour maintenir la qualité de la stratégie et éviter la saturation, le prix augmentera progressivement à mesure que de copies seront vendues.

Avertissement sur les Risques : Le trading de devises et de CFD comporte un niveau de risque élevé. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez trader de manière responsable et tester d'abord sur un compte démo.


