Scalper Pal - Nihai Scalping Asistanınız

Scalper Pal, manuel işlemlerinizi yıldırım hızında uygulama, esnek risk yönetimi ve akıllı otomasyon özellikleriyle güçlendirmek için tasarlanmış güçlü bir işlem aracıdır.

Temel Özellikler

🚀 Hızlı İşlem (Fast Execution)

  • Klavye kısayolları ile anında Al/Sat emirleri (B: Buy, S: Sell).

  • Tek tuşla tüm pozisyonları kapatın (C).

  • Rakam tuşlarını (1-9) kullanarak bireysel işlemleri kapatın.

🛡️ Esnek Zarar Durdur (Stop Loss) Seçenekleri

  • OFF - Stop Loss yok.

  • Fixed Points - Girişten sabit mesafede SL.

  • Low/High - Son dip (alış için) veya tepelere (satış için) otomatik SL.

  • ATR Based - Piyasa oynaklığına dayalı dinamik SL.

💰 Gelişmiş Kar Al (Take Profit) Modları

  • Risk:Reward - Risk:Ödül oranına göre otomatik TP hesaplama (örn. 1:2).

  • High/Low - Son tepe/dipleri hedefler.

📉 Akıllı İz süren Stop (Trailing Stop)

  • Auto Trail - Fiyat lehinize hareket ettiğinde stopu otomatik izler.

  • Manual Trail - Tek tuşla (T) aktifleştirin.

⚖️ Başabaş (Breakeven) Koruması

  • Tüm pozisyonları anında başabaş noktasına taşıyın (Kısayol: E).

  • Spread'i hesaba katar.

🎨 Şık Panel

  • Grafiğinizi kapatmayan temiz arayüz. 6 renk teması.

Kullanım İpuçları

  1. Alışana kadar demo hesapta kullanın.

  2. Tutarlı risk yönetimi için Risk:Reward modunu kullanın.


