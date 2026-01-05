Akali

概述

Akali EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 设计的高精度剥头皮专家顾问 (Expert Advisor)。它利用极其紧密的移动止损算法，在高波动期间立即锁定利润。 该系统专为准确性而打造，旨在通过利用快速的市场波动并在市场回调前锁定利润来实现高胜率。

设置要求

  • 交易品种: XAUUSD (黄金)

  • 时间周期: M1 (1 分钟)

  • 账户类型: 必须使用 Raw ECN / 低点差账户。

  • 推荐经纪商: 请参阅指南

  • 注意: 此 EA 依赖于紧密的移动止损。高点差账户将对性能产生负面影响。有关服务器时间和经纪商选择的详细信息，请参阅指南。

为什么选择 Akali EA？

  • 高胜率逻辑: 旨在精确捕捉快速波动。

  • 智能恢复: 该策略旨在维持长期的连胜纪录。

  • 灵活模式: 包括特定的“更紧密跟踪 (Tighter Trailing)”和“更宽跟踪 (Wider Trailing)”模式。

定价政策

价格将根据需求进行更新。 为了保持策略的质量并防止过度拥挤，价格将随着销量的增加而逐步上涨。

风险警告: 外汇和差价合约交易具有高风险。过去的表现并不预示未来的结果。请负责任地交易，并先在模拟账户上进行测试。


