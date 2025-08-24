VectorPrime EA MT5

VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar.

VectorPrime’ın ana modülleri:

Vector Dynamics Engine — baskın yön akışlarını belirler ve kısa vadeli gürültüyü filtreler.

Prime Momentum Layer — mikro impulsların gücünü ve sürekliliğini değerlendirir, girişleri volatilite evrelerine uyarlar.

Matrix Vector Module — fiyat davranışını matris temelli olarak yorumlayarak çok boyutlu bir piyasa modeli oluşturur.

Adaptive Risk Protocol — yapılandırılmış geri çekilme eşikleri ve pozisyon yönetimi aracılığıyla riski kontrol eder.

Yürütme önceden tanımlanmış yapısal koşullara dayanır ve martingale, grid sistemleri veya harici tahmin modelleri kullanılmaz. Her işlem, volatilite değişimleri, yönsel kümelenmeler ve yapısal kırılmalar gibi bağlamsal faktörlerle tetiklenir; sabit Stop Loss ve Take Profit seviyeleri ile kontrollü bir işlem döngüsü oluşturur.

VectorPrime, haber olaylarına veya olasılıksal tahminlere dayanmaz. Yöntemolojisi, yerelleştirilmiş volatilite bölgeleri ve yönsel kümeler üzerine odaklanır ve bunları uygulanabilir vektör yollarına dönüştürür. Bu yaklaşım, sistemin likidite değişimlerine karşı sağlam kalmasını ve fiyat davranışındaki gün içi asimetrilere uyum sağlamasını mümkün kılar.

Canlı Sinyal

VectorPrime’ın gerçek işlem aktivitelerini resmi takip üzerinden izleyebilirsiniz:

VectorPrime Sinyali Sınırlı Sayıda Sunum

Uzun vadeli istikrarı korumak ve sistem performansını güvence altına almak için VectorPrime, sıkı şekilde sınırlı sayıda kopya ile sunulmaktadır. Kota dolduğunda ürün artık satın alınamayacaktır.

Temel Özellikler

• Dinamik, momentum ve matris yapısını birleştiren çok katmanlı vektör mantığı

• Her işlem için sabit Stop Loss ve Take Profit seviyeleri

• Volatilite bağlamına uyarlanmış senaryo bazlı girişler

• Martingale yok, grid yok, hedge yok, pozisyon büyütme yok

• Haber akışlarından ve harici sinyallerden bağımsız

• Prop firm gereklilikleriyle uyumlu risk protokolü

• Tamamen yeniden tasarıma gerek kalmadan iyileştirme imkânı sunan modüler mimari

Kullanım Kılavuzu

• Önerilen zaman dilimi: H1

• Minimum sermaye: 500 USD veya eşdeğeri (kaldıraç oranına göre ayarlanmış)

• En uygun koşullar: ECN/Raw spread brokerlar ve düşük gecikmeli yürütme

• Çoklu sembol bağımlılığı olmadan tek bir enstrümanda bağımsız olarak çalışır

Yasal Uyarı

Bu sistem profesyonel bir ticaret aracı olarak sunulmaktadır. Tüm sonuçlar, backtestler ve modelleme örnekleri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve gelecekteki performansın garantisi değildir. Kullanıcı, canlı uygulamadan önce risk ayarlarının ve broker koşullarının uygunluğunu doğrulamalıdır.



