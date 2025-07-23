Simple Trading Manager
- Yardımcı programlar
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Sürüm: 1.0
Görsel İşlem Kolaylaştı:
Giriş, Zarar Durdur ve Kâr Al seviyelerinizi ayarlamak için grafiğinizde yatay çizgileri yerleştirin ve sürükleyin.
Ne görüyorsanız onu alırsınız. Görsel çizgiler, işlem kurulumunuz hakkında size anında netlik sağlar.
Otomatik Lot Büyüklüğü Hesaplama:
Niyet ettiğinizden daha fazlasını riske atmayı bırakın. Riskinizi sabit bir miktar para veya hesap bakiyenizin bir yüzdesi (ör. %1) olarak ayarlayın.
EA, zarar durdurma mesafenize göre doğru lot büyüklüğünü anında hesaplar ve riskinizin her zaman kontrol altında olmasını sağlar.
Tam Emir Tipi Desteği:
Piyasa Emri: Piyasa Al/Sat butonları ile anında piyasaya girin.
Bekleyen Emirler: Kendi stratejiniz için Alış/Satış Limit ve Alış/Satış Stop emirlerini kolayca ayarlayın. Piyasa fiyatı çok yaklaşırsa EA çizgiyi otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gelişmiş Kâr ve İşlem Yönetimi:
Çoklu Kâr Alma Seviyeleri: Yol boyunca kârınızı güvence altına alın. 4 adede kadar kısmi kâr alma seviyesi ayarlayın. Bilgi etiketleri her seviye için Risk/Ödül oranını ve potansiyel kârı gösterir.
Otomatik Başa Baş: Sermayenizi zahmetsizce koruyun. Fiyat belirtilen bir hedefe ulaştığında EA, zarar durdurma seviyenizi otomatik olarak başa baş noktasına taşıyabilir.
Akıllı Yüzde Ayarı: Kâr Alma seviyelerini etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda, kâr yüzdeleri otomatik olarak yeniden dengelenir ve size zaman kazandırır.
Temiz ve Düzenli Arayüz:
Kontrol paneli, ekranınızı bunaltmadan tüm ayarlara erişmenizi sağlar.
Daha fazla grafik alanına mı ihtiyacınız var? Paneli küçük, göze batmayan bir sekmeye küçültmeniz yeterlidir.
Çizgi konumları ve risk tercihleri dahil tüm ayarlar otomatik olarak kaydedilir, böylece grafiği bir sonraki açışınızda kurulumunuz sizin için hazır olur.
Test edip sizin için uygun olduğundan emin olabilmeniz için demo sürümü için DM gönderin.
I tried a lot, this one is the best for me.