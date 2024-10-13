Gold Trend Scalping MT5

4.5


Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz

LANS MANİPÜLASYONU:

  • Sonraki fiyat: 899 $
  • Son fiyat: 1999 $  

Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir.

EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır.

Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar.

EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır.

Ayrıca karı güvence altına almak için bir trailing stop içerir.

EA, martingale veya grid gibi riskli stratejiler kullanmaz.

US30 Scalper, Quantum Algo ve Diamond Titan gibi öncülerinin başarısını devam ettirmeyi hedeflerken, her zaman güvenliği ve uzun vadeli hedefleri öncelikli kılar.


Not

EA, ChatGPT kullanmaz ve birçok yazarın açıklamalarına kasıtlı olarak dahil ettiği yapay zeka veya diğer kurgusal unsurları kullanmaz. Dikkatli olun; bu tuzağa düşmeyin.

EA, ayrıca doğrudan kazanç sağlamaz veya %100 kazanma oranına sahip değildir. Dünyada bunu yapabilen hiçbir sistem yoktur; bu tür tüm iddialar manipüle edilmiştir.

Ben her zaman gerçek hesaplarla ve gerçek sistemlerle işlem yapan bir geliştiriciyim, bu nedenle belirli dönemlerde kayıplar yaşamak normaldir. Müşterilerimi kandırmaya çalışmıyorum. EA'nın kalitesini değerlendirmek istiyorsanız, lütfen performansını görmek için en az 3-6 ay bekleyin.


Kurulum:

- Para Birimi Çifti: XAU 

- Zaman Dilimi: M15 or M12

- Minimum Para Yatırma: Herhangi bir (brokerinizin gereksinimlerine bağlı) 

- Hesap Türü: Herhangi biri; canlı sinyal standart bir hesap kullanıyor, spread = 5-15 (2 haneli)


Özellikler:

- XAU üzerinde işlem yapar. 

- Grid, hedge veya birden fazla açık işlem kullanmaz. 

- Her işlem bir stop loss ile korunur. 

- Otomatik lot boyutu ayarlama fonksiyonu dahildir. 

- Kurulumu çok kolaydır; ayarları değiştirmeye gerek yoktur; varsayılan ayarlar çoğu broker için uygundur. 

- EA'nın 24/7 çalışmasını sağlamak için bir VPS kullanılması şiddetle önerilir.


Risk Uyarısı:

- EA'yı satın almadan önce ilgili risklerin farkında olun. 

- Geçmiş performans gelecekteki karlılığı garanti etmez (EA da kayıplar yaşayabilir). 

- Gösterilen geri testler (örneğin, ekran görüntülerinde) yüksek oranda optimize edilmiştir ve sonuçlar canlı ticarete doğrudan uygulanamaz.



acen60
21
acen60 2025.06.30 09:53 
 

THIS IS WHAT I WAS LOOKING FOR. PERFECT EA. PERFECT FOR PROP FIRM. SELLER GIVES ME RIGHT INSTRUCTIONS TO WORK WITH IT. THANK SDO MUCH

Michail Pavlakis
415
Michail Pavlakis 2025.03.06 02:09 
 

Robust EA. Good results until now

salman abuzamzam
23
salman abuzamzam 2025.03.04 07:20 
 

After using it on a real account, the loss-to-profit margin is extremely high—one loss wipes out the profit from ten trades. I’ve decided to cancel it despite having purchased it. Don’t waste your money on this.

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2025.03.04 07:30
Hello, May I ask how long you have been using the EA? My live signal has been running for over 6 months with a 50% profit. There have been losing trades in the past, not none at all. However, the EA is generating a lot of profit for customers. Please use it and leave an honest review. If you don’t know how to use it, feel free to message me for guidance, as I have never received any messages from you. But if you are a competitor, please stop this immediately.
hassanbenmat
40
hassanbenmat 2025.02.22 01:22 
 

I'm pleased to say that your EA is performing very well. It's very rare to find an EA that is accurate and yet safe. I can go to bed and sleep soundly knowing that this EA will not burn my account down. Great Job.

vcolon23
40
vcolon23 2025.02.12 17:08 
 

I want to thank Lo for an excellent product. Thanks to the Gold Trend, I have made a 10% profit in my account in just 2 weeks, something I thought was impossible. Follow the instructions, and it will work wonderfully for you. I highly recommend it.

Lee Wai Chong
2303
Lee Wai Chong 2025.01.09 13:42 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Alexander Alekseevi Panchenko
437
Alexander Alekseevi Panchenko 2024.12.04 15:09 
 

Lo Thi Mai Loan is an exceptional developer. This user-friendly product and outstanding customer service make the services highly recommended for anyone wanting to improve their trading success! The EA is in operation for over 3 weeks on live account. The performance is very good and similar to the live signal.

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2024.11.21 13:43 
 

I’ve been testing this on a demo account for a short time, and now I’ve added it to a real-money account with lower risk. The developer is trustworthy, very helpful, and keeps their promises. I also own some of their other EAs. While the end of 2024 hasn’t been the most EA-friendly market, I definitely have faith in this developer’s EAs—they seem to be sustainable for the long term.

stewartfoo1975
110
stewartfoo1975 2024.11.19 10:16 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.11.19 11:24
Thank you for your review. I always strive to deliver the best products to my customers.
Joshua Cohen
378
Joshua Cohen 2024.11.14 04:53 
 

Once again, Lo Thi Mai Loan has put together, created, tested, a truly amazing and reliable EA! Very few developers care so much about their customers and EA's as Los does. Can not recommend it enough!

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.11.14 11:25
Thank you very much for being the first to review my first gold product. I will continue to bring quality products to my customers.
