CRT Model 1 EA, zaman tabanlı aralık analizi, likidite temizliği (liquidity sweeps) ve geri çekilme girişlerine odaklanan CRT Model 1 stratejisini uygulamak için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümüdür.

Bu Uzman Danışman (EA), yüksek ve düşük fiyat referans noktalarını belirlemek için belirli bir zaman aralığı tanımlar. Ardından, bir "Turtle Soup" (Likidite Temizliği) ve sonrasında bir dönüş ve geri çekilme girişi belirlemek için bu aralığın dışındaki fiyat hareketlerini izler.

Strateji Mantığı

EA, aşağıdaki mantık sırasına göre çalışır:

Aralık Hesaplama: Aralık Başlangıç Saati ve Aralık Bitiş Saati arasındaki fiyat hareketinin En Yüksek (High) ve En Düşük (Low) seviyelerini hesaplar.

Model #1 Giriş Formasyonu:

Satış Kurulumu (Sell): EA, bir mumun CRT Yüksek seviyesinin üzerinde kapanmasını bekler. Ardından, sonraki bir mumun tekrar o seviyenin altında kapanmasını bekler. Fiyat o seviyeye geri çekildiğinde bir giriş yapılır. Alış Kurulumu (Buy): EA, bir mumun CRT Düşük seviyesinin altında kapanmasını bekler. Ardından, sonraki bir mumun tekrar o seviyenin üzerinde kapanmasını bekler. Fiyat o seviyeye geri çekildiğinde bir giriş yapılır.

Önemli Not

Sabah 5 (NY Saati) 4 saatlik mum aralığını işlemek için, saati broker sunucu saatinize dönüştürün (örneğin IC Markets'ta 12:00). Ardından mum süresi için 4 saat ekleyin. Ayarlar: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.

Temel Özellikler

Otomatik Zaman Aralığı: CRT kutusunu otomatik olarak çizer ve işlem seansı için Yüksek/Düşük seviyelerini uzatır. Risk Yönetimi: İşlem başına hesap bakiyesinin yüzdesine dayalı yerleşik lot büyüklüğü hesaplaması. Sert Stop Loss: Stop Loss, aralıktan sonra oluşan en yüksek/en düşük noktaya bir tampon eklenerek otomatik olarak yerleştirilir. Esnek Take Profit: Üç Hedef modu arasından seçim yapın: Aralık sınırına dönüş, Aralığın %50'si veya sabit Risk:Ödül oranı. Görsel Panel: Mevcut aralık bilgilerini, belirlenen yönü (bias) ve işlem durumunu grafikte görüntüler. İşlem Son Tarihi: Belirli bir saatten sonra yeni kurulumlar aramayı durdurmak için bir son tarih özelliği içerir.

Giriş Parametreleri

CRT Aralık Zaman Ayarları Range Start Hour: Yüksek/Düşük aralığını hesaplamaya başlamak için başlangıç saati (broker saati). Range End Hour: Aralık hesaplamasının sona erdiği saat (broker saati).

İşlem Zaman Ayarları Deadline Hour/Minute: Yeni işlemlerin açılmayacağı saat.

Zaman Dilimi Ayarları Candle Analysis Timeframe: Turtle soup ve model 1 girişi için mum kapanışlarını belirlemek için kullanılan zaman dilimi.

Risk Yönetimi Ayarları Risk Per Trade (%): Tek bir işlemde riske atılacak hesap bakiyesi yüzdesi. Minimum Risk:Reward: Potansiyel Ödül-Risk oranı bu değerden düşükse EA işlemleri atlar. Min/Max Lot Size: Hesaplanan lot büyüklüğü için sınırlar.

Take Profit Ayarları Take Profit Type: TP at CRT high or Low: CRT kutusunun karşı tarafını hedefler (örneğin, Satış hedefi CRT Düşük seviyesidir). TP at 50% of range: CRT kutusunun orta noktasını (%50) hedefler. TP based on RR: Belirli bir Risk:Ödül katını hedefler. TP Risk:Reward Ratio: RR tabanlı TP modu seçildiğinde kullanılan çarpan.

Görsel Ayarlar Show Visual Elements: Kutuların, çizgilerin ve panel metninin çizimini açar/kapatır. Colors: Aralık kutusu, sinyal seviyeleri, SL ve TP çizgileri için özelleştirilebilir renkler.

Öneriler

Zaman Dilimi: Bu strateji mum kapanışlarına dayanır. Candle Analysis Timeframe ayarının amaçladığınız stratejiyle (genellikle M5 veya M15) eşleştiğinden emin olun. VPS: EA'nın tanımlanan işlem saatlerinde sürekli çalışmasını sağlamak için bir Sanal Özel Sunucu (VPS) önerilir. Test Etme: Mantığı ve giriş tetikleyicilerinin belirli sembolünüzde nasıl çalıştığını anlamak için lütfen EA'yı önce bir demo hesabında test edin.