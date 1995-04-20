Inside Bar and Pin Bar Patterns ms

Indicador Crypto_Forex "Padrões de Barras Internas e PinBar" para MT4, sem repintura, sem atraso.





- O indicador "Padrões de Barras Internas e PinBar" é muito poderoso para negociação de Price Action.

- O indicador detecta Padrões de Barras Internas e PinBar no gráfico:

- Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).

- Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).

- A própria Barra Interna possui alta relação R/R (recompensa/risco).

- Com alertas para PC, celular e e-mail.

- O indicador "Padrões de Barras Internas e PinBar" é excelente para combinar com Níveis de Suporte/Resistência.





