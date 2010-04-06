Inside Bar and Pin Bar Patterns ms

Indicateur Crypto_Forex « Inside Bar & PinBar Patterns » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Inside Bar & PinBar Patterns » est très performant pour le trading basé sur les prix.

- L'indicateur détecte les figures de barres intérieures et de barres intérieures sur le graphique :

- Figure haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Figure baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- La barre intérieure présente un ratio risque/rendement élevé.

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Inside Bar & PinBar Patterns » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.