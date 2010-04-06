Inside Bar and Pin Bar Patterns ms
Indicateur Crypto_Forex « Inside Bar & PinBar Patterns » pour MT4, sans modification, sans délai.
- L'indicateur « Inside Bar & PinBar Patterns » est très performant pour le trading basé sur les prix.
- L'indicateur détecte les figures de barres intérieures et de barres intérieures sur le graphique :
- Figure haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).
- Figure baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).
- La barre intérieure présente un ratio risque/rendement élevé.
- Alertes PC, mobile et e-mail.
- L'indicateur « Inside Bar & PinBar Patterns » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.
