Inside Bar and Pin Bar Patterns ms
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Внутренние бары и пин-бары" для MT4, без перерисовки и задержек.
- Индикатор "Внутренние бары и пин-бары" очень эффективен для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт внутренние бары и пин-бары на графике:
- Бычий паттерн - сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий паттерн - сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- Внутренний бар имеет высокий коэффициент R/R (прибыль/риск).
- С оповещениями на ПК, мобильном устройстве и электронной почте.
- Индикатор "Внутренние бары и пин-бары" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.