Inside Bar and Pin Bar Patterns ms
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Patrones de Barra Interna y PinBar" para MT4, sin repintado ni retraso.
- El indicador "Patrones de Barra Interna y PinBar" es muy potente para operar con Price Action.
- El indicador detecta patrones de Barra Interna y PinBar en el gráfico:
- Patrón alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Patrón bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- La Barra Interna tiene una alta relación riesgo/beneficio (R/R).
- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.
- El indicador "Patrones de Barra Interna y PinBar" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.