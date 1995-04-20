Inside Bar and Pin Bar Patterns ms

Indicador Crypto_Forex "Patrones de Barra Interna y PinBar" para MT4, sin repintado ni retraso.





- El indicador "Patrones de Barra Interna y PinBar" es muy potente para operar con Price Action.

- El indicador detecta patrones de Barra Interna y PinBar en el gráfico:

- Patrón alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Patrón bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- La Barra Interna tiene una alta relación riesgo/beneficio (R/R).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- El indicador "Patrones de Barra Interna y PinBar" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





