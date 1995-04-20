Inside Bar and Pin Bar Patterns ms
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Inside Bar & PinBar Patterns“ für MT4 – ohne Neuzeichnung und Verzögerung.
– Der Indikator „Inside Bar & PinBar Patterns“ ist sehr leistungsstark für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt Inside Bar- und PinBar-Muster im Chart:
– Bullisches Muster – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Bärisches Muster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Inside Bar selbst hat ein hohes Risiko-Risiko-Verhältnis.
– Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgeräte und E-Mail.
– Der Indikator „Inside Bar & PinBar Patterns“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.