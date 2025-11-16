HeatMap Regression Confluence: Kurumsal Likidite Radarınız

Fiyatın ziyaret etmek zorunda olduğu seviyeleri belirlemek ister misiniz?

Heatmap Regression, grafikteki kurumsal aktivitenin ayak izlerini tespit eden gelişmiş bir ısı haritasıdır. Güçlü sermaye emilimi veya dağıtımının gerçekleştiği anahtar bölgeleri tanımlar ve piyasanın düzeltmeye meyilli olduğu bekleyen dengesizlikleri geride bırakır.

Bu gösterge size fiyatın en olası geri dönüş hedeflerini gösterir.

Anahtar Bölge Analizi (Fiyat Dengesizlikleri)

Gösterge, iki tür kurumsal likidite ayak izini işaretler:

Yeşil Bölge (Birikim/Acumulación): Fiyat güçlü bir şekilde düşerken (baskın satış) oluşur ve kurumsal alım emirlerini (likidite) geride bırakır. Fiyatın, bu seviyeyi dengelemek için yukarı doğru geri dönme olasılığı yüksektir.

Kırmızı Bölge (Dağıtım/Distribución): Fiyat güçlü bir şekilde yükselirken (baskın alım) oluşur ve kurumsal satış emirlerini (likidite) geride bırakır. Fiyatın, bu bölgeyi kapatmak için aşağı doğru geri çekilme olasılığı yüksektir.



Özünde, Heatmap Regression, piyasanın yörüngesine devam etmeden önce dokunması gereken "boşlukları" veya likidite mıknatıslarını işaretler.

Reaksiyon olasılığının en yüksek olduğu seviyelerin nerede olduğunu size gösterir.

Özel Filtreleme: Yalnızca Kaliteli Bölgeler (Akıllı Para Hacmi)

Sistem, likidite haritasının tam bir görünümünü sağlayarak tespit edilen tüm bölgeleri gösterecek şekilde varsayılan olarak yapılandırılmıştır.

Daha temiz bir grafik ve yalnızca kurumsal hacimle onaylanmış bölgeleri görmek isterseniz, Akıllı Para Hacmi (Volumen Inteligente) filtresini etkinleştirebilirsiniz.

Bu, sinyal sayısını azaltacak, ancak yalnızca gerçek emilim veya dağıtım aktivitesi olanları gösterecek, görsel doygunluğu önleyecek ve en yüksek kaliteli bölgelere odaklanmanızı sağlayacaktır.

Keskin Nişancı Modu (Modo Sniper): Kurumsal Hassasiyet

Yalnızca en seçici ve onaylanmış bölgelerle işlem yapmak istediğinizde Keskin Nişancı Modunu etkinleştirin.

Bu mod, yalnızca yapı ve gerçek fiyat reaksiyonu ile doğrulanmış kurumsal seviyeleri göstermek için ek filtreler uygular.

Daha az sinyal, ancak çok daha yüksek kalite sunar — kurumsal hassasiyet ve onay stratejileri için idealdir.

İdeal Ortak: MarketCrack - Whale Detector ile Kombine Edin

Kurumsal bilgiden en iyi şekilde yararlanmak için:

Heatmap Regression → likiditenin NEREDE olduğunu gösterir.

Whale Detector → balinaların aktif olduğu ve fiyatı bu bölgelere doğru ittiği ZAMANI onaylar.

Özetle:

Fiyatın akışını dengelemesi gereken bölgeleri görselleştirin, balinalarla senkronize olarak işlem yapın, ve piyasanın size paranın gerçekten nereye gittiğini göstermesine izin verin.

Bu bir tahmin değildir. Gelişmiş kurumsal akış okumasıdır.

"HeatMap Regression C.", Andrés Carvajal tarafından MetaTrader 5 için oluşturulmuş orijinal bir geliştirmedir. Bu gösterge sıfırdan tasarlanmıştır ve herhangi bir başka ürün, marka veya harici topluluk ile hiçbir ilişkisi yoktur.