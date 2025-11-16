HeatMap Regression Confluence
- インディケータ
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 24 11月 2025
- アクティベーション: 16
HeatMap Regression Confluence: 機関投資家の流動性レーダー
価格が必ず訪れる水準を特定したいですか？
Heatmap Regression は、チャート上の機関投資家の活動の痕跡を検出する高度なヒートマップです。資本の強力な吸収または分配が発生した重要なゾーンを特定し、市場が修正する傾向にある未解消の不均衡を残します。
このインジケーターは、価格が最も戻る可能性の高いターゲットを明らかにします。
主要ゾーンの分析（価格の不均衡）
インジケーターは、機関投資家の流動性の痕跡を2種類マークします。
-
緑ゾーン（Acumulación/蓄積）：
-
価格が強く下落した時（売りが優勢）に形成され、機関投資家の買い注文（流動性）を置き去りにします。
-
価格には、その水準を均衡させるために高確率で上昇に戻る傾向があります。
-
-
赤ゾーン（Distribución/分配）：
-
価格が強く上昇した時（買いが優勢）に形成され、機関投資家の売り注文（流動性）を置き去りにします。
-
価格には、そのゾーンを埋めるために高確率で下落に戻る傾向があります。
-
本質的に、Heatmap Regression は、市場がその軌道を続ける前に触れなければならない**「空白」または流動性の磁石**をマークします。
最も反応する可能性の高い水準がどこにあるかを示します。
独占的なフィルタリング：高品質ゾーンのみ（スマートマネーボリューム）
システムはデフォルトで検出されたすべてのゾーンを表示するように設定されており、流動性マップの全体像を提供します。
よりクリーンなチャートで機関投資家のボリュームによって確認されたゾーンのみを表示したい場合は、スマートマネーボリューム（Volumen Inteligente）フィルターを有効にすることができます。
これによりシグナルの数は減りますが、実際の吸収または分配の活動があるもののみが表示され、視覚的な過負荷を避け、より高品質なゾーンに焦点を当てることができます。
スナイパーモード：機関投資家レベルの精度
最も厳選され、確認されたゾーンのみで取引したい場合は、スナイパーモード（Modo Sniper）を有効にしてください。
このモードは追加のフィルターを適用し、構造と実際の価格反応によって検証された機関投資家の水準のみを表示します。
シグナルは少なくても、はるかに高品質です — 精度と機関投資家の確認を重視する戦略に理想的です。
理想的なパートナー：MarketCrack - Whale Detector との組み合わせ
機関投資家の情報を最大限に活用するには：
-
Heatmap Regression → 流動性が**どこにあるか（DÓNDE）**を示します。
-
Whale Detector → 「クジラ」が活動的になり、価格をそのゾーンへ押し込んでいる**タイミング（CUÁNDO）**を確認します。
まとめ：
価格が流れを均衡させる必要のあるゾーンを視覚化し、 「クジラ」と同期して取引し、 市場に実際に資金がどこに動いているかを示させましょう。
これは予測ではありません。高度な機関投資家のフローの読み取りです。
"HeatMap Regression C." は、Andrés Carvajal によって作成された MetaTrader 5 用のオリジナルの開発製品です。このインジケーターはゼロから設計されており、他のいかなる製品、ブランド、または外部コミュニティとも関係ありません。