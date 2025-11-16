HeatMap Regression Confluence

HeatMap Regression Confluence: 機関投資家の流動性レーダー

価格が必ず訪れる水準を特定したいですか？

Heatmap Regression は、チャート上の機関投資家の活動の痕跡を検出する高度なヒートマップです。資本の強力な吸収または分配が発生した重要なゾーンを特定し、市場が修正する傾向にある未解消の不均衡を残します。

このインジケーターは、価格が最も戻る可能性の高いターゲットを明らかにします。

主要ゾーンの分析（価格の不均衡）

インジケーターは、機関投資家の流動性の痕跡を2種類マークします。

  • 緑ゾーン（Acumulación/蓄積）：

    • 価格が強く下落した時（売りが優勢）に形成され、機関投資家の買い注文（流動性）を置き去りにします。

    • 価格には、その水準を均衡させるために高確率で上昇に戻る傾向があります。

  • 赤ゾーン（Distribución/分配）：

    • 価格が強く上昇した時（買いが優勢）に形成され、機関投資家の売り注文（流動性）を置き去りにします。

    • 価格には、そのゾーンを埋めるために高確率で下落に戻る傾向があります。

本質的に、Heatmap Regression は、市場がその軌道を続ける前に触れなければならない**「空白」または流動性の磁石**をマークします。

最も反応する可能性の高い水準がどこにあるかを示します。

独占的なフィルタリング：高品質ゾーンのみ（スマートマネーボリューム）

システムはデフォルトで検出されたすべてのゾーンを表示するように設定されており、流動性マップの全体像を提供します。

よりクリーンなチャートで機関投資家のボリュームによって確認されたゾーンのみを表示したい場合は、スマートマネーボリューム（Volumen Inteligente）フィルターを有効にすることができます。

これによりシグナルの数は減りますが、実際の吸収または分配の活動があるもののみが表示され、視覚的な過負荷を避け、より高品質なゾーンに焦点を当てることができます。

スナイパーモード：機関投資家レベルの精度

最も厳選され、確認されたゾーンのみで取引したい場合は、スナイパーモード（Modo Sniper）を有効にしてください。

このモードは追加のフィルターを適用し、構造と実際の価格反応によって検証された機関投資家の水準のみを表示します。

シグナルは少なくても、はるかに高品質です — 精度と機関投資家の確認を重視する戦略に理想的です。

理想的なパートナー：MarketCrack - Whale Detector との組み合わせ

機関投資家の情報を最大限に活用するには：

  • Heatmap Regression → 流動性が**どこにあるか（DÓNDE）**を示します。

  • Whale Detector → 「クジラ」が活動的になり、価格をそのゾーンへ押し込んでいる**タイミング（CUÁNDO）**を確認します。

まとめ：

価格が流れを均衡させる必要のあるゾーンを視覚化し、 「クジラ」と同期して取引し、 市場に実際に資金がどこに動いているかを示させましょう。

これは予測ではありません。高度な機関投資家のフローの読み取りです。

"HeatMap Regression C." は、Andrés Carvajal によって作成された MetaTrader 5 用のオリジナルの開発製品です。このインジケーターはゼロから設計されており、他のいかなる製品、ブランド、または外部コミュニティとも関係ありません。


おすすめのプロダクト
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
インディケータ
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Adaptive Trend Tracker
Shi He Xiong
インディケータ
MT5プラットフォームで販売されているインジケーターです。AdaptiveTrendTrackerは環境認識能力を備えた動的フィードバックシステムであり、価格と内部基準線との相対関係を継続的に監視します。有効なブレイクアウトを検出すると即座に高速応答プロトコルを起動し、確認遅延を大幅に短縮します。一方、明確な方向性のない期間にはノイズ耐性モードを有効化し、偽ブレイクによる悪影響を著しく低減します。このインジケーターは青色のベースライン移動平均線と赤／緑にカラー変化するメイン追跡ラインを表示します。前者は短期的な価格重心の目安を提供し、後者はトレンド状態の中核指標として機能します。その色変化は単なる傾きに基づくものではなく、クロスイベントが現在の足からどの程度離れているか、および価格乖離幅などの複数要因を総合的に考慮しており、すべての色変化に実際の取引上の意味を持たせています。内部パラメータはすべて深層最適化済みで、ユーザーは複雑な設定なしにプロフェッショナル級のパフォーマンスを得られます。さらに、最小変動フィルターを内蔵しており、微小な価格変動による無意味なノイズを効果的に遮断し、シグ
LineaMMSuavizado
Cesar Juan Flores Navarro
インディケータ
Se considera la secuencia de la serie Fibonacci (2,3,5,8,13) que sera multiplicado por un periodo (11 o 33 o 70 etc.), de las 5 lineas se sacara una sola que sera contendrá el máximo y mínimo de las 5, a esta linea se le aplicara un suavizador de 3....y a esta linea suavizada se le volverá a aplicar un suavizador de 3. obteniéndose 2 lineas suavizadas. A simple vista se ve las intersecciones que hacen las lineas que pueden ser usadas para comprar o vender. Cambien se puede usar con apoyo de otro
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
インディケータ
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Trader Panel Alpha X
Alvaro Garcia Batelli
エキスパート
Are you tired of the slow, clunky, and uninformative default order panel in MetaTrader 5? Discretionary trading demands speed, precision, and above all, clear information. Clicking through multiple menus, dragging stops one by one, and lacking a consolidated view of your risk are barriers that cost you time and, most importantly, money. Professional trading requires professional tools. Trader Panel Alpha X Pro is the definitive solution. It's not just another "order ticket"; it's a complete trad
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
インディケータ
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Orion Dynamic Keltner
Joao Paulo Botelho Silva
インディケータ
Theoretical Foundation   The Keltner Channels are channels ploted using volatility deviations above and bellow a moving average. The indicator is an excellent tool to help the trader build trend and mean-reversion strategies.   Parameters   The Orion Dynamic Keltner allows the user to select the Volatility Calculation Type, being ATR or Average Range (not considering price gaps). Also, the user can select the Calculation Period, Number of Deviations, Moving Average Mode and the Moving Average Ca
Chart Patterns Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
エキスパート
The Chart Patterns Builder Premium expert advisor is an extension of the freely available Chart Patterns Builder Basic :         it provides 1 new chart pattern: the rectangle breakout (besides the double top & bottom pattern already provided in the basic edition);         in most configurations, backtesting usually shows more than double (2x) average yearly return rate;         the account growth curve is also smoother, due to approximately double number of trades,  compared to the free version
Robo do curso freedom
Renan De Souza Quinelato
エキスパート
CRIANDO OPORTUNIDADE COM ROBÔ INVESTIDOR O curso “Criando Oportunidade com Robô Investidor” é destinado para pessoas que acreditam serem capazes de gerar suas próprias oportunidades no mercado digital , através da programação de sistemas automatizados você será capaz de criar seus próprios robôs e executar suas operações operando seu próprio capital ou de terceiro, além de descobrir onde e como vender seus robôs.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Binary Options Premium V8
Md Meraz Mahmud
インディケータ
Hello My Dear Friend, im introduce about Binary Option Premium V8 it work, all currency pair 1 minute time frame, 1-5 minute expire 100% non repaint, no delay signal Alright. This indicator works on MT5 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. for easy identification of trade signal. Are you okay with that?  W
ZigZag Buy Level
Mehdi Masoudi
インディケータ
The ZigZag Buy Level is a specialized tool for traders who utilize market structure and classic ZigZag patterns to define key support and entry points. It automatically identifies "Main Highs"—significant highs confirmed by the subsequent price action—and then calculates a high-probability "Buy Level" based on a specified percentage pullback from that Main High to the last corrective low. This indicator helps you anticipate deep retracement entries, clearly marking them on the chart with labels
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
エキスパート
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
インディケータ
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
エキスパート
Sonic R Pro Enhanced EA - バージョン 2025 249ドル - 最初の5名様限定！ ライブシグナル Sonic R Pro Enhancedのライブパフォーマンスを確認： トレード戦略 Sonic R Pro Enhancedは、Dragon Band (EMA 34とEMA 89) を基にした自動トレード戦略の改良版であり、先進的なアルゴリズムを搭載しています。 タイムフレーム: M15, M30 対応通貨ペア: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY トレードスタイル: スイングトレード - リトレースメント & 逆張り 最低資金: 500 USD レバレッジ: 1:200 以上 ユーザーガイド Sonic R Pro Enhancedはシンプルさを追求しています。設定するのは1つのパラメータ： RiskAmount のみです。 RiskAmount < 0 の場合：口座残高のパーセンテージでリスクを計算 RiskAmount > 0 の場合：1回のトレードあたりの固定リスク金額 (USD) 例: RiskA
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
インディケータ
インジケーター技術仕様 – Delta Profile for MetaTrader 5 Delta Profile は MetaTrader 5 用に開発されたインジケーターで、指定されたローソク足範囲内の出来高フローを詳細に分析するためのものです。異なる価格レベルにおける正の出来高（上昇に関連）と負の出来高（下降に関連）の不均衡を構造化し、可視化します。その結果、ユーザーは最も多くの取引が集中する価格帯や実際の市場不均衡が形成される領域を明確に把握できます。 以下に、本インジケーターの主要な技術特性と設定パラメータを示します。 基本コンセプト インジケーターは 価格レベル を識別し、それらを正の出来高、負の出来高、および純 Delta（正負の出来高差）に分類します。 各価格レベルは 水平バー としてチャートに表示され、市場の活動ゾーンや不均衡領域を視覚的に確認できます。 ユーザーは 分析対象ローソク足数 、 価格の丸め精度 、 最大表示レベル数 、および 表示スタイル を自由に設定できます。 主要機能 価格レベルのマッピング ：設定された精度に基づき価格を丸め、対応するローソク足の
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
エキスパート
Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática. O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro. Com estratégia de rompimento ( breakout ) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block) , você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar. Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos. Na questão de gerenciamen
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
RastroBot EA
Raquel Costa
エキスパート
RastroBot usa o indicador Donchian Channel para identificar sinais de entrada, inspirados nas famosas estratégias Turtle. Simples e eficaz, é amplamente utilizado por traders profissionais e está integrado ao MT5. Ideal para quem quer usar esses sinais em operações de scalping. Não usa IA, Martingale ou Grid. Não é um "santo graal" do trading, mas uma estratégia honesta para lucrar com rápidas acelerações de tendência. O EA pode ser usado além do scalping, ajustando ou desativando o trailing
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
AIS Important Levels
Aleksej Poljakov
インディケータ
このインジケーターは主に手動取引向けに設計されています。直近の価格変動を分析し、独自のアルゴリズムを用いて処理します。 この分析に基づき、インジケーターは最も重要な価格レベルを計算します。これらのレベルは、価格を「買い」、「売り」、「中立」の3つのゾーンに分割します。価格が対応するゾーンにある場合にのみ、新規ポジションを開設してください。価格が中立ゾーンにある場合は、ポジションをクローズするか、損益分岐点に移動することを検討してください。インジケーターは、ポジション開設に関する独自の推奨事項も提供します。これらのポイントは、チャート上にドットで示されます。 インジケーター設定： Indicator period – インジケーター期間 Type – このパラメータで重み付け係数の種類を選択できます。 Sensitivity – インジケーターの感度（有効値の範囲は0～8です） Color of levels と Line style – インジケーターレベルの色とスタイルを選択できます。 Signal settings – インジケーターシグナル設定 インジケーターの使用：時間枠
XFlow
Maxim Kuznetsov
インディケータ
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
エキスパート
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
エキスパート
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
インディケータ
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
インディケータ
"Blow It Up!" – The Trading Indicator That Questions Your Life Choices Tired of boring indicators? Meet your new market companion that delivers:   "YOLO BUY!" arrows   when you should probably panic   Explosive rectangle confetti   (because why not?)   200+ soul-crushing quotes   like   "Your stop loss is imaginary"   and   "This isn’t trading, it’s donating to whales"   Random alerts that roast your strategy This Indicator is like Therapy   – Because daytrading shouldn’t feel
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
エキスパート
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
インディケータ
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
インディケータ
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
インディケータ
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meco Ultimate Channel
Thapelo Kapwe
5 (1)
インディケータ
This indicator belongs to the family of channel indicators. These channel indicator was created based on the principle that the market will always trade in a swinging like pattern. The swinging like pattern is caused by the existence of both the bulls and bears in a market. This causes a market to trade in a dynamic channel. it is designed to help the buyer to identify the levels at which the bulls are buying and the bear are selling. The bulls are buying when the Market is cheap and the bears a
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
インディケータ
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
インディケータ
MetaForecastは、価格データのハーモニクスに基づいて、どんな市場の未来を予測し視覚化します。市場が常に予測可能ではありませんが、価格にパターンがある場合、MetaForecastは可能な限り正確な未来を予測できます。他の類似製品と比較して、MetaForecastは市場のトレンドを分析することでより正確な結果を生成することができます。 入力パラメータ Past size (過去のサイズ) MetaForecastが将来の予測を生成するために使用するバーの数を指定します。モデルは選択したバー上に描かれた黄色の線で表されます。 Future size (将来のサイズ) 予測すべき将来のバーの数を指定します。予測された将来は、ピンクの線で表示され、その上に青い回帰線が描かれます。 Degree (程度) この入力は、MetaForecastが市場で行う分析のレベルを決定します。 Degree 説明  0 Degree 0の場合、価格の全てのピークや谷、そして詳細をカバーするために、「Past size」の入力に大きな値を使用することが推奨されています。  1 (推奨) Degre
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
インディケータ
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Divergence In Chaos Environment
Arief
インディケータ
無料の AUX インジケーターと EA サポ   直接ダウンロード — ここをクリック [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。 主な特徴 エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。 カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。 マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。 ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。 利点 ダイ
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
インディケータ
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
インディケータ
Orderflow Scalp Pro v2.4   delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, real-time aggressive score monitoring, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Full Documentation: [Download PDF] Four Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap with POC/VAH/VAL Transform your charts into inst
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
インディケータ
The Volume Spread Analysis indicator is based on the original Volume Spread Analysis method. It was designed for quick and easy recognition of VSA patterns. Even though this indicator looks very simple, it is the most sophisticated tool we've ever made. It is a really powerful analytical tool that generates very reliable trading signals. Because it is very user-friendly and understandable, it is suitable for every type of trader, regardless of his experience. What is VSA? VSA - Volume Spread A
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
インディケータ
100PIPSsignals — 金（M1）向け高速EMAクロスオーバーシステム 1分足チャート上の金CFD向けに設計された軽量EMAクロスオーバーインジケーターです。低リスクのエントリーポイントを明確な矢印と金色の円でマークし、設定可能な最小pipターゲットで動きを検証し、アラート/通知を送信できます。 仕組み（シンプル） このインジケーターは、2つの指数移動平均線（高速EMAと中期EMA）を使用します。 高速EMAが中期EMAを上抜けると買いシグナルの矢印が表示され、下抜けると売りシグナルの矢印が表示されます。 次のバーの始値に金色の円が表示され、実際の推奨エントリー価格を示します。 このインジケーターは、エントリー後の価格変動をチェックすることで各シグナルを検証します。有効期間中に設定可能な最小pipターゲットに到達しないシグナルは削除されます。検証された取引は、チャート上にpipゲインとともに注釈が付けられます。 XAU（金）CFDの1分足で使用し、取引を行う前により長い時間足でシグナルを確認してシグナルを確認してください。 主な機能 金（CFD/金属）向けに設計さ
TPTSyncX
Arief
インディケータ
無料のAUXインジケーター、EAサポート、完全ガイドをご利用ください – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 トレンドを見極める。パターンを読む。エントリーのタイミングを掴む。 30秒以内の3ステップ！分析不要で簡単トレード — あなたのスマートアシスタントがワークフローを簡素化します チャートの過剰な情報にもう悩まされない。 スマートバイアス検出で自信を持ってトレード。 すべての通貨、暗号資産、株式、金属、指数、あらゆる時間足に対応。 クリックして実行するだけ — それだけで十分。 スピードと明快さを求める忙しいトレーダーに最適。 TPTSyncXは、 トレンド、パターン、 ローソク足のトリガー 分析を、洗練されたインテリジェントなビジュアルシステムとしてシームレスに統合する、強力なオールインワンMetaTrader 5インジケーターです。明確さ、正確さ、スピードを求めるトレーダー向けに設計されており、プライスアクション、構造的パターン、市場タイミングツールを組み合わせて、高確率のトレードセットアップを特定するのに役立ちます。 主な
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
インディケータ
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
インディケータ
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
インディケータ
説明 ICSM（Impulse-Correction SCOB Mapper）は、価格の動きを分析し、有効なインパルス、修正、およびSCOB（Single Candle Order Block）を識別するインジケーターです。柔軟性があり、情報量が多く、使いやすく、最も流動性の高い関心領域に対するトレーダーの認識を大幅に向上させるため、あらゆるタイプのテクニカル分析で使用できる強力なツールです。 設定 一般 | ビジュアル カラーテーマ — ICSMのカラーテーマを定義します。 SCOB | ビジュアル SCOBを表示 — SCOBを有効/無効にします； SCOBをマークする — SCOB表現のスタイルオプションのリストを表します； SCOB色 — SCOBの色を定義します； ICM | ビジュアル ICMラインを表示 — ICM（Impulse-Correction Mapper）ラインを有効/無効にします； ICトレンドを表示 — チャートの下部にある色付きの仕切りを通じてインパルス-修正トレンドの視覚化を有効/無効にします； ライン色 — ICMラインの色
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
インディケータ
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
インディケータ
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
インディケータ
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
インディケータ
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
インディケータ
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
インディケータ
「 Dynamic Scalper System MT5 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレ
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the   Metatrader 4 Version
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
インディケータ
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
作者のその他のプロダクト
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
インディケータ
トレンドBB MACD ADXフィルターインジケーター トレンドBB MACD ADXフィルター は、 ボリンジャーバンド（BB） 、 MACD 、そして 方向性移動指数（ADX） を組み合わせた高度なテクニカルツールです。今回は、 +DI と**-DI**による完全な方向性分析システムと、MACDとのクロス確認オプションを新たに組み込みました。このツールは、正確でフィルターされたトレードシグナルを提供するために設計されており、 スキャルピング 、 デイトレード 、 スイングトレード に最適化されています。トレンドの方向性だけでなく、その強さと信頼性も特定するのに役立ちます。 主要コンポーネント ボリンジャーバンド（BB） BBミドル（中央線） : 単純移動平均線（SMA）。 BBアッパー / BBロウアー : SMA ± (標準偏差 × 乗数)。 完全なカスタマイズ : 色、線の太さ、スタイルの調整が可能です。 ハイブリッドシグナル（Hybrid Signal） MACDライン（ヒストグラムではない）とBBミドルを組み合わせ、その値をスケーリングしてダイナミックなシグナルを生成します
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Projective SR – リアルタイム予測のサポートとレジスタンス Projective SR は、チャート上の 重要なサポートとレジスタンスのポイント を自動的に検出し、それらを 斜めかつ動的に未来へ投影する 高度なインジケーターであり、価格が反応する可能性のあるゾーンを予測します。 固定レベルのみを表示する従来のインジケーターとは異なり、 Projective SR は価格の幾何学を分析し 、最も関連性の高い ピボット を特定し、市場の動きに適応する 傾斜したライン を描画します。 これらのラインは リアルタイムで更新され 、新しいローソク足が形成されるにつれて価格構造がどのように進化するかを示します。 技術的特徴 (Gijutsu-teki Tokuchō) ローソク足の構造に基づいた ピボット （高値と安値）の 自動検出 。 リアルタイム計算 を使用した 正確な幾何学的投影 （バー数に基づく計算ではない）。 将来の動きを予測する 投影されたサポートおよびレジスタンスライン 。 柔軟な設定： ピボットの感度、投影の長さ、色、太さ、ラベル。 安定モード： 新しい確認済みピボッ
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
このインジケーターは何をしますか？ このインジケーターは、チャートを自動的に分析して エリオット波動のパターン （推進波と修正波）を特定し、リアルタイムで波1、2、3、4、5がどこにあるかを表示します。さらに、 価格予測 、 出来高の検証 、および 三角保ち合いの検出 も含まれています。 この「レーダー」バージョンはどのように改善されましたか？ 目標の予測: 第5波での価格の行方を提案します。 出来高による検証: 出来高が検出されたパターンを支持しているか確認します。 三角保ち合いの検出: 複雑な修正（収縮、拡張、対称）を特定します。 確率分析: 検出されたパターンの信頼性（％）を示します。 複数の代替カウント: 市場が曖昧な場合に、複数の有効な選択肢を提供します。 色と線の見方 波の線： 青: 推進波 （1、3、5）— 主要なトレンド。 赤: 修正波 （2、4）— トレンド内の後退。 黄色い線（推奨される後退） この線は、修正が終了する可能性が最も高い水準を示します。 もし価格が後退し、黄色の線の基部（価格に最も近い点であり、エントリーレベルとして機能します）を破ると、その線が反対側
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
インディケータ
StochW%R モメンタムオシレーター – あなたの賢いハイブリッドモメンタム指標 精度。ノイズフィルタリング。より信頼性の高い。 ボラティリティの高い市場で誤ったシグナルを生成する従来のオシレーターにうんざりしていませんか？ StochW%R モメンタムオシレーター は、モメンタム分析の進化形であり、 ストキャスティクス と ウィリアムズ%R の最高の部分を1つの強力でカスタマイズ可能な指標に組み合わせています。 主な利点： スマートな融合アルゴリズムにより、 市場のノイズを低減 し、 よりクリーンなシグナル を提供します。また、トレンド転換の早期アラートも可能です。 なぜこの指標は優れているのか？ 2つのオシレーターのインテリジェントな融合 ストキャスティクス（平滑化）： ノイズへの感度を低く抑えつつ、買われすぎ/売られすぎの状態を特定します。 ウィリアムズ%R（反転および調整済み）： 急激な価格変動に対して高い反応性を提供します。 結果： 誤ったシグナルをフィルタリングし、信頼性を向上させる より正確なモメンタムライン が得られます。 完璧なタイミングのためのシグナルライン シ
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
ユーティリティ
テーマスイッチャー - 取引ターミナルをカスタマイズ 概要 テーマスイッチャー は、MetaTrader 5 のチャートの配色を素早く変更できるインタラクティブなパネルです。快適でパーソナライズされた視覚環境を求めるトレーダーのために設計されたこのインジケーターは、ブランド、映画、プロフェッショナルなデザインにインスパイアされた様々なテーマスタイルを提供します。 使用方法 パネルを開く : インジケーターをチャートに追加するだけで、異なるテーマのボタンが表示されたウィンドウが現れます。 テーマを選択 : 利用可能なスタイルをクリックすると、チャートが瞬時に変更されます。 閉じて完了 : 好みのテーマを選択したら、 X をクリックしてパネルを閉じ、快適で自分のスタイルに合った視覚環境でテクニカル分析を続けます。 利用可能なスタイル AMD : ゲーマーやテクノロジーの美学にインスパイアされた、鮮やかなコントラスト。 Batman (バットマン) : ダークでエレガントなデザインで、豪華さと洗練された雰囲気が漂います。 Bloomberg Dark (ブルームバーグダーク) : プロのトレ
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
LCDラゲール収束・発散（Laguerre Convergence Divergence）：クラシックMACDの高度な改良版 LCDラゲール収束・発散（Laguerre Convergence Divergence） は、古典的なMACDを改良するために設計された、高度なテクニカル指標です。より速く、より感度が高く、適応性の高いモメンタム検出を提供します。主な利点は、従来の移動平均線よりも価格変化に正確に反応する ラゲールフィルター を使用している点です。 主な利点 高い感度と少ない遅延： ラゲールフィルターは、ボラティリティの高い市場で非常に重要な、より早期の売買シグナルを生成します。 ボラティリティへの適応性： **ATR（Average True Range、平均真の範囲）**に基づいて動的に調整され、低ボラティリティ時にはノイズをフィルタリングし、高ボラティリティ時には素早く反応します。 強化されたノイズフィルタリング： 偽のシグナルを減らすために、**決定ゾーン（Decision Zone）**と追加のスムージング（ヒストグラムのEMA）が含まれています。 オプションの出来高
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
バーチャル・キャンドル・ブロック – 境界のない市場を視覚化 Virtual Candle Blocks は、MetaTrader 5向けの高度なインジケーターで、プラットフォームに本来存在しないカスタム時間足のローソク足を作成し、表示することができます。 主な特徴: カスタム時間足: 基本となるローソク足を、任意の期間（例：5時間、14時間、28時間、72時間など）のブロックにまとめ、新しいバーチャルローソク足を作成します。これにより、TradingViewなどのプレミアムプラットフォームでしか利用できない独自の時間足にアクセスできます。 クリアな表示: バーチャルローソク足を、実体とヒゲ付きでチャート上に直接描画します。色や実体の幅をカスタマイズでき、純粋なプライスアクション分析のためにヒゲを表示するかどうかも選択できます。 完全にカスタマイズ可能: このインジケーターには、選択されたバーチャル時間足を表示するミニマルなパネルが含まれています。MT5のすべての描画ツールと互換性があり、バーチャルローソク足の上にサポートライン、レジスタンスライン、トレンドラインをマークできます。 高
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Pi Cycle Projectionsとは？ Pi Cycle Projectionsは、MetaTrader 5向けの包括的なトレーディングシステムであり、2つの利点を提供します。それは、現在の市場における 高確率なエントリーシグナル （移動平均線のクロス）を識別するだけでなく、 市場の将来のシナリオの視覚的な地図 を描き出します。 これは、2-in-1のシステムとして考えてください。 いつ 行動すべきかを教える インテリジェントなシグナルジェネレーター （Pi移動平均線のクロス）。 価格が どこへ 向かう可能性があるかを示す 戦略的なサイクルプロジェクター 。 両方の機能は、強力な「Pi」サイクルの概念に基づいていますが、ノイズを減らすための複数の オプションフィルター によって強化されています。（フィルターを有効にすると、いずれかの条件を満たさない場合、予測線は消えます。） コンポーネント1：Pi移動平均線クロスによるシグナル生成（「今」） 通常、Piシグナルは移動平均線のクロスで生成されます。しかし、このインジケーターは、 厳格な4層の検証プロセス に従うため、 買いや売りの
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Advanced ADX Pro: ADX分析を次のレベルへ  Advanced ADX Pro は、従来の 平均方向性指数（ADX） インジケーターの使用体験を変革するために設計された、高度なトレーディングツールです。より優れた 利便性、コントロール、視覚的・聴覚的な明確さ を提供するために作成されたこのインジケーターは、MetaTrader 5（MT5）ネイティブADXの機能をはるかに超えています。 ADXとは何か、そしてなぜそれが重要なのか？ ADXは、市場の トレンドの強さ を測定する重要なテクニカルインジケーターです。主に3本の線で構成されています。 ADX（青線）： トレンドの強さを示します。値が増加すると強いトレンドを示唆し 、減少するとトレンドの弱さやレンジ相場を示します 。 +DI（緑線）： 上昇の動きの強さを測定します 。 -DI（赤線）： 下降の動きの強さを測定します 。 これらの線の組み合わせにより、トレーダーは市場がトレンドにあるかどうか、そしてどの方向に最も強い動きがあるかを特定できます。 MT5ネイティブADX vs. Advanced ADX Pro：機
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
MarketCrack – Whale Detector: スマートマネーとの連携 MarketCrack – Whale Detector は、市場の主要参加者、いわゆる「クジラ」の活動を視覚的かつ事前に検出するために設計されたプロフェッショナルなインジケーターです。その目的は、重要な機関投資家のプレッシャーの瞬間を特定し、トレーダーがスマートマネーの方向性と一致し、より自信を持って戦略的な意思決定を行えるようにすることです。 機能と目的 MarketCrack – Whale Detector は、複数の主要な時間軸（H1からH12まで）での価格行動と出来高を分析し、機関投資家のプレッシャーパターンを特定します。このシステムは、この情報を収集し、コンパクトでプロフェッショナルなビジュアルパネルで表示します。そこでは、各時間軸における「クジラ」の活動の強さと方向が明確に示されます。複数の時間軸が一致すると、インジケーターは自動的にそれを強調表示し、ユーザーが大規模なオペレーターによって支配されているトレンドを検出し、より早く情報に基づいた意思決定を行うことを可能にします。 確認とアラ
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant は、MetaTrader 5 用のプロフェッショナルなインジケーターで、完全で構造化された取引データを JSON 形式でエクスポートするように設計されています。その目的は、ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude、DeepSeek などの無料または有料のAIアシスタントが、その情報を分析し、パーソナライズされた推奨事項、戦略、および説明を提供できるようにすることです。 特別な推奨事項: DeepSeek このエクスポーターはあらゆるAIで機能しますが、いくつかの理由から DeepSeek の使用を特に推奨 します。 拡張されたコンテキスト能力 : インジケーターがエクスポートする大量のデータを処理するのに理想的です。 ネイティブな多言語サポート : 含まれている7つの言語と完全に互換性があります。 高度なテクニカル分析 : テクニカルパターンとインジケーターを解釈する優れた能力。 効率的な JSON 処理 : 複雑なデータ構造を扱うた
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
このインジケーターは、 高度な損失ポジションモニター であり、時間内に対応して資本を保護するのに役立つように設計されています。現在のシンボルで開いているすべての取引をリアルタイムで分析し、複数の時間軸でATRを使用してボラティリティを計算し、価格がストップロスにどれだけ近いかを判断します。 視覚的な線（ ダイナミックストップロス と ブレークイーブン ）と、各取引に関する主要情報が表示される ブルームバーグスタイルのパネル が表示されます。 残高に対する損失の割合 ストップロスまでの距離（pipsおよびATR倍数） 取引が開いてからの時間 直感的な色で表示される警告ステータス（警告、重大、または緊急） さらに、取引がリスクゾーンに入ると、音声アラートとプッシュ通知を送信します。 入力パラメータの説明 (Inputs) テクニカル設定 (Technical Settings) TimeframesToAnalyze: ATRの計算に使用される時間軸（例："H1,H4,D1"）。 ATRPeriod: ボラティリティを測定するためのATR期間。 MinATRValue: 狭すぎるゾーンを避
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
スキャルピングタイマー – 要求の厳しいスキャルパーのためのリアルタイム精度 スキャルピングタイマー は、 完璧なタイミング と 最小限の取引コスト を重視するスキャルパーやデイトレーダーのために特別に設計された、コンパクトな視覚インジケーターです。このリアルタイムパネルは、スキャルピングに不可欠な2つの指標を表示します。 チャートで設定されたローソク足のクローズまでの残り時間の 正確なカウントダウン 現在の銘柄の スプレッドの即時表示 この重要な情報が手元にあれば、急な動きを予測し、コストのかかるエントリーを避け、より高い精度でエントリーおよびエグジット取引を実行できます。 主な機能： ティックごと、秒ごとの継続的な更新 により、完全な精度を保証します。 現在のローソク足のクローズまでのカウントダウン は、最後の数秒での潜在的なブレイクアウトや急騰を検出するのに役立ちます。 現在のスプレッドの表示 は、エントリーコストが許容できるかどうかを評価するために不可欠です。 コンパクトでクリーン、完全にカスタマイズ可能なパネル ：位置、色、サイズなどを選択できます。 すべての時間枠と銘柄に対
FREE
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
大口トレーダーがあなたに見せたくない秘密を発見しましょう。 市場の**「クジラ（大口投資家）」 が常に同じ時間、同じ方向で参入しているのか、疑問に思ったことはありませんか？このインジケーターがそれを示します。エントリーシグナルは提供しませんが、通常見過ごされがちな 時間別または日別の歴史的な値動きのパターン**を明らかにします。 たとえば、 木曜日の15:00 に EURUSD が 80%の確率で上昇 する可能性があることを発見できるかもしれません。時間帯の バイアスを確認したい トレーダーや、自身の戦略のために 高確率な時間帯を特定したい トレーダーに理想的です。 これを使えば、一目で以下の情報が視覚化されます。上昇/下降ローソク足の割合、優勢な方向性、平均的な値動き。これにより、 機関投資家が歴史的にどのように行動してきたか を理解し、分析を素早く簡単に補完できます。 注：M30（30分足） データは1時間単位で統合されます。各時間は、それを構成する2本の30分足のローソク足の挙動を示します。 注：貴金属、株式、指数について 一部の資産では、市場やブローカーが必ずしも 00:00
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
GoGo Breaker – The Master Candle Signal 高度なフィルターを備えた、プライスアクションに基づくスマートなシグナル GoGo Breakerは、**「マスターキャンドル」**パターンを使用して、リアルタイムで高確率の機会を特定する強力なトレーディングインジケーターです。 迅速かつ正確なエントリー を求めるトレーダー向けに設計されており、 スキャルピング、日中取引、およびスイングトレード に最適です。 明確な矢印で売買シグナルを自動的に検出します。 すべての市場（FX、インデックス、コモディティ、暗号通貨）で機能します。 柔軟性: 単独で使用することも、他のインジケーターと組み合わせて精度を高めることもできます。 推奨される戦略 基本戦略: VIDYA + Parabolic SARによる最適化 (明確なトレンド内のシグナルをフィルタリングし、偽のブレイクアウトを回避します) 買いのルール: GoGo Breakerシグナル (緑色の矢印) が出現。 次のローソク足が VIDYAの上に開いて閉じる 。 Parabolic SAR が 価格の下にある (
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
トレーディングアドバイザー - 頼れるパートナー このインジケーターは、リアルタイムの市場定量的分析を提供することで、トレーダーの取引を 助言し、サポートする ために設計されています。これは自動売買ツールではなく、以下の情報を提供する インテリジェントなアシスタント です。 市場診断 （上昇/下降トレンド、レンジ、ボラティリティ） 一般的な推奨事項 （いつ買うか、売るか、待つか） 推奨されるリスク管理 （ATRに基づくストップロスとテイクプロフィット） 規律を維持するための 心理的アドバイス これは、自分のアイデアを検証したり、取引の重要な側面を思い出したりするのに役立つ**「もう一つの目」**を求めているトレーダーにとって理想的です。 ユーザーマニュアル 設定可能なパラメーター 1. 一般パラメーター 分析時間軸 (Timeframe for analysis)： 分析のための時間軸（デフォルトは現在のチャートの時間軸）。 推奨： 実際に取引を行う時間軸（H1、M15など）と同じ時間軸を使用してください。 パネル表示 (Show Panel)： ビジュアルパネルを有効/無効にします。
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
ラゲールRSI（Laguerre RSI）：高度なオシレーター ラゲールRSI（Laguerre RSI） は、ジョン・エーラスによって開発された、デジタルフィルターに基づく高度なオシレーターです。このインジケーターは、 ラゲールフィルター と呼ばれる手法を使用して価格変動を平滑化し、 買われすぎ および 売られすぎ の領域をより正確に検出し、市場ノイズを低減します。 ラゲールRSIは 0から1の間 で変動し、その標準レベルは次のとおりです。 買われすぎ: 0.75 以上 売られすぎ: 0.25 以下 このインジケーターは、 市場の転換点 、 正確なエントリー 、 シグナルの確認 を検出するのに理想的です。 オプション機能 ラゲールRSIには、以下のようなオプション機能が含まれています。 音、メール、またはプッシュ通知によるアラート 重要なゾーン間の視覚的な塗りつぶし 平滑化の柔軟なパラメータ設定（ ガンマ ） ユーザーマニュアル 設定可能なパラメータ： 1. 主要設定 ガンマ (0.1 から 0.9): 平滑化の度合いを制御します。 低い値 → 感度が高く、シグナルが多くなります。
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Correlation Nexus Correlation Nexus: 通貨ペアの順相関または逆相関の関係をマスターする Correlation Nexus は、2つの金融商品の 統計的相関 に基づいて取引機会を検出する、MetaTrader 5向けの高度なテクニカルインジケーターです。このシステムにより、トレーダーは**正の相関（順相関） と 負の相関（逆相関）**の両方を利用して利益を得ることができ、さまざまな通貨ペア、指数、商品に動的に適応します。 従来のツールとは異なり、このインジケーターは 単独で機能するわけではありません 。そのロジックは、 実際の統計的相関 、 確認のためのテクニカル分析 、そして視覚的に分かりやすいシグナルシステムを組み合わせており、コントロールパネルを通じて、より高い精度と自信を持って行動することができます。 使い方 主要ペア （ symbol_to_analyze ）を選択し、インジケーターの設定に入力します。 補助ペア （インジケーターを適用するチャート）を開きます。 取引したい相関のタイプを選択します。 負の相関（逆相関） ：ペア間で反対のシグ
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Adaptive Fibonacci Zones は、MetaTrader 5のクラシックなフィボナッチ・リトレースメントを改良し、動的にしたバージョンです。ネイティブなフィボナッチとの主な違いは、 手動でレベルを引いたり、どの点からどの点までリトレースメントを測定するかを目測で決める必要がない ことです。 このインジケーターがあなたに代わってこの作業を行います。フラクタルとATRに基づくボラティリティフィルターを使用して、市場の スイング（重要な高値と安値）を自動的に検出 します。これにより、フィボナッチはリアルタイムで市場に適応し、潜在的な サポートとレジスタンスのゾーン を特定するためにより現実的で有用なレベルを表示します。 MT5のネイティブなフィボナッチに対する利点 自動かつ適応的: ネイティブなフィボナッチは、手動でレベルを描画する必要があります。このインジケーターは、最も関連性の高いスイングを自動的に見つけます。 より現実的: ATR（ボラティリティ）を使用して偽のスイングをフィルタリングし、重要性のない非常に小さな動きでレベルが表示されるのを防ぎます。 ダイナミックな色
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Smart Volume Flow (スマート・ボリューム・フロー) Smart Volume Flow は、注文フローの解釈を次のレベルへと引き上げるプロフェッショナルな出来高分析ツールです。単にバーの数を数えるだけでなく、 ハイブリッド出来高 、 トレンドの背景 、 マルチタイムフレーム・フィルター 、そして 方向性のある強さ（ADXと+DI/-DI）による検証 を組み合わせています。 その目的は、市場の活動を 分解し、重み付けし、文脈化 することで、生のデータをより高い精度で意思決定を行うための戦術的な情報に変えることです。 他のツールとの違い MetaTrader 5の標準の出来高インジケーターは、各バーの総出来高のみを表示しますが、Smart Volume Flowは 出来高がどのように、どこで発生したか を分析します。これにより、買占め、売却、クライマックス、吸収といった機関投資家のパターンを特定し、トレンドの方向と強さでそれらを裏付けます。 主な特徴 加重ハイブリッド出来高 実際の出来高とティック出来高を組み合わせ、以下の要素に基づいた補正係数を適用します。 バーのレンジ
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
「チェス戦略をFX取引に応用する」 市場をチェス盤だと想像してみてください。 各テクニカル指標は、独自の強力な機能を持つユニークな駒です。このインテリジェントなシステムは、高い確率でエントリーシグナルを検出するために調和して機能する6つの重要な「駒」を組み合わせます。 ポーン（EMA 50）： 俊敏な斥候として、短期トレンドの急激な変化を検出します。 ルーク（EMA 200）： 揺るぎない要塞として、主要な市場トレンドを確認します。 ナイト（ボリンジャーバンド）： 機敏で予測不能な動きで、市場のボラティリティと潜在的な反転ゾーンを特定します。 ビショップ（RSI）： その動きは正確で、買われすぎ・売られすぎのレベルを測定し、価格のモメンタムを評価します。 クイーン（MACD）： 最も強力で多才な駒として、モメンタムとトレンドの方向を分析します。 キング（秘密のフィルター）： 戦略の頭脳。この重要なフィルターは、 レンジ相場や方向性が定まらない期間 に焦点を当て、シグナルが通過することを許可するように設計されています。これにより、インジケーターは 潜在的なブレイクアウトや反転 に集中し
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
DominoSync DoubleSix：信頼性の高い取引のための高度なインジケーター DominoSync DoubleSix は、複数の時間軸を分析し、低ボラティリティや異常な値幅のローソク足をフィルタリングすることで、トレーダーが より信頼性の高いエントリーシグナル を特定するのに役立つ高度なインジケーターです。エントリーシグナルは インジケーターのヒストグラム に表示されるため、価格チャート上での分析がより明確で邪魔になりません。 DominoSync DoubleSix がユニークな理由 多時間軸分析 最大 20の期間 （M1からW1まで）を評価します。 異なる時間軸の整合性に基づいて、強気または弱気の確率を計算します。 シグナル生成 選択された時間軸の 少なくとも50%が有効な場合 にのみ、インジケーターはシグナルを生成します。この割合は ユーザーが変更可能 です。 増やす と、シグナルの信頼性は向上しますが、機会の数は減少します。 減らす と、より多くのシグナルを受け取れますが、確認の度合いは低くなります。 パターン検出 各時間軸の各ローソク足の方向を分析します。 継続、
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Pro MA 5 – プロフェッショナル移動平均線スイート  MetaTrader 5で最も包括的な移動平均線システム Pro MA 5 は、強力でカスタマイズ可能、かつ効率的なインターフェースを提供することで、テクニカル分析に革命をもたらし、外科手術のような精度でトレンドを検出します。  Pro MA 5 とは？ これは、インテリジェントなアラート、インタラクティブなパネル、そしてあらゆる金融商品や時間枠での取引に最適化されたデザインを備えた、最大 5本の移動平均線 を統合する高度なインジケーターです。トレーダーのためのオールインワンソリューションです。  主な機能  プロフェッショナルな複数MA設定 最大 5本の移動平均線 を同時に表示でき、それぞれを完全に制御できます。 利用可能なメソッド： SMA（単純移動平均線）、EMA（指数移動平均線）、SMMA（平滑移動平均線）、LWMA（線形加重移動平均線） 。 7種類の適用価格： 終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値 。 完全なカスタマイズ：個別の色、太さ、線種。  インテリジェントなアラートシステム すべてのMAの組み合わ
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
エキスパート
AUIボット - 人工ウルトラ本能 注意： 毎日、毎週、または毎月の利益を追求する方には、このボットは おすすめできません 。 このボットは 年間の収益性のみ を目的として設計されています。そのため、1年間介入せずに静かに稼働させる意思がない場合、このボットはあなたには不向きです。 このボットの仕組み このボットは、市場の複数の要因を異なる時間軸で分析し、非常に厳格な判断を下します。有利な条件の 完璧な合致 を検出した場合にのみ、取引に入ります。このため、 一度も取引を開かないまま数週間、あるいは数ヶ月が経過する ことがあります。 しかし、一旦入ると決めたら… 全力を尽くします 。 口座の 利用可能な証拠金100%を使用して、同じ方向に複数の取引を開きます。 これは、徐々にではなく、一括でエントリーし、その瞬間を最大限に活用することを意味します。 いつ買い、いつ売るのか？ 購入する場合、ボットは市場が安値で、強い売り圧力がなく、ポジティブな勢いの兆候があり、飽和度が低いことを待ちます。さらに、行動する前に基調トレンドに力があることを確認します。 売却する場合、その逆を待ちます。市場が高
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
TDI ラゲール (TDI Laguerre) TDI ラゲール は、人気のインジケーターである Traders Dynamic Index (TDI) を進化させたものです。従来の RSI を ラゲールフィルター に置き換えることで、価格変動をより滑らかに、敏感に、そして正確に読み取ることができます。この高度なバージョンは、ボラティリティ、移動平均、視覚的なシグナル検出の要素を組み合わせ、設定可能なアラート機能も備えています。 このインジケーターの機能は？ このインジケーターは以下を表します。 終値に基づいた 平滑化されたラゲールライン 。 ラゲールライン上にある短期 EMA シグナルライン 。 ミドルバンド （ラゲール移動平均）。 ボラティリティバンド （ラゲール標準偏差に基づく）。 設定可能な 上限と下限レベル （例：買われすぎ/売られすぎ）。 主要なクロスと極端なゾーンからの反転に基づく 視覚的な売買シグナル 。 ローソク足の終値で条件が満たされた場合にのみ、誤ったシグナルを回避する音と視覚によるアラート。  主な違い： 特徴 従来の TDI (RSI) TDI ラゲール (
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
BB KC ハイブリッドスクイーズバンド – 高度なボラティリティと圧縮インジケーター BB KC ハイブリッドスクイーズバンド は、 ボリンジャーバンド (BB) と ケルトナーチャネル (KC) をインテリジェントに組み合わせた新世代のテクニカルインジケーターで、単一のハイブリッド構造になっています。市場のボラティリティ、 圧縮 、拡大の環境をより正確に読み取るように設計されており、このインジケーターは、より早く、よりノイズを少なくして、主要な機会領域を検出できます。 機能 動的ハイブリッドバンドの計算 調整可能な 重み付け係数 を使用してBBとKCの上下バンドを融合し、両方の長所を受け継ぐチャネルを作成します。 BB: 標準偏差による変化への感度。 KC: 実際のボラティリティ (ATR) に基づく堅牢性。 圧縮ゾーン（「スクイーズ」）の自動検出 インジケーターは 動的なハイブリッド幅 を測定し、最近の履歴（パーセンタイル）と比較します。バンドが定義されたしきい値を下回って狭くなると、チャート上に視覚的なシンボル（円または矢印）で 圧縮イベント をマークします。 これは、爆発的な
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
MultiFrame Momentum インジケーター (マルチタイムフレーム・モメンタム指標) MultiFrame Momentum は、 複数の市場時間軸 を同時に分析し、 方向性の収束 の瞬間を特定する高度なインジケーターです。その独自の設計は、異なる時間軸間でのモメンタムの一致を探し、 緑（強気） 、 赤（弱気） 、 灰色（中立） の間で変化するラインを通じて、明確な視覚的シグナルを生成します。 必須の 設定とテスト このインジケーターの有効性は、 時間軸のカスタム設定 に完全に依存します。すべてのトレーダーは、自分の戦略に最も適した時間軸の組み合わせをテストし、評価する必要があります。 スキャルピング (Scalping): M1 から M15 をアクティブにする デイトレード (Day Trading): M30 と H1-H4 を組み合わせる スイングトレード (Swing Trading): H4 から W1 に焦点を当てる さまざまな組み合わせをアクティブにしたり非アクティブにしたりして試行し、ご自身のトレーディングスタイルに最適な 設定 を見つけてください。 実践
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Legion of Soldiers – 使用マニュアル 主な目的 Legion of Soldiers は、既に確立されたトレンド戦略における 再エントリー の指標として設計されています。 この指標は、それ自体でトレンドを定義するものではなく、事前に特定された トレンドシステムを補強し、強化する ために使用されます。 トレンドの方向は、以下のツールを使用して事前に確認する必要があります。 MarketCrack – Whale Detector （推奨）。 または、ユーザーが使用する高時間軸でのトレンド検知戦略。 使用方法 ユーザーは、 青い線（Fast）と赤い線（Slow）の交差 を待つ必要があります。 下から上への交差: 主要なトレンドが既に確認されている場合に限る、 強気の再エントリー のシグナル。 上から下への交差: 下降トレンド内での 弱気の再エントリー のシグナル。 この指標には 設定可能なアラートシステム が組み込まれており、トレーダーの好みに応じて、強気の交差のみ、弱気の交差のみ、または両方の通知を受け取ることができます。 ヒストグラム Legion of Soldi
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Oracle オシレーター (Oracle Oscillator) は、テクニカル分析における真の革命です。 トレーダーに RSI 、 ストキャスティクス (Stochastic)、 Williams %R 、 DeMarker 、 ラゲール・フィルター (Laguerre Filter) など、複数のオシレーターを同時に監視することを強制する代わりに、このインジケーターはそれぞれの最良の部分を、 1本のハイブリッドライン （DodgerBlue 色）に統合しました。このラインは、 実際の値動きに素早く反応する ように完璧に調整されつつ、 市場のノイズをフィルタリング し、多くのトレーダーを混乱させる誤ったシグナルを回避します。 なぜ個々のオシレーターよりも優れているのか？ Williams %R (30%): 最も速く、最も反応性が高い が、単独ではシグナルが過剰になりがち。 ラゲール・フィルター (30%): ノイズを除去し、値動きの質を検証する インテリジェントな平滑化。 ストキャスティクス (20%): 重複することなく補完する 制御された感度 。 RSI (10%): 相対的
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Dragon Bands Z：ビジュアルトレンド分析インジケーター Dragon Bands Z は、複数のテクニカルソースを視覚的に統合することでチャートの読み取りを簡素化するために設計されたインジケーターです。その目的は、多数の個別のインジケーターでチャートを cluttered にすることなく、市場の方向性と強さを明確に表示することです。 このインジケーターは、 ハイブリッドカラーフィル を使用して、価格アクションを4つの主要な視覚状態に変換します。 緑色： 優勢な上昇方向の勢いを示します。 赤色： 優勢な下降方向の勢いを確認します。 黄色： 低ボラティリティまたはレンジ相場の局面を示唆します。 灰色： 市場の優柔不断さを示し、方向性の確認を待つ必要があることを示唆します。 この手法により、現在のトレンドを素早く評価できます。複数のインジケーターを個別に分析するのとは異なり、Dragon Bands Z は分析を統合し、統一された視点を提供します。 主な特徴 視覚的な明瞭さ： 複雑なテクニカル情報をシンプルなカラーコードに変換します。 マルチタイムフレーム分析： 他のタイムフレー
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信