HeatMap Regression Confluence
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 11
HeatMap Regression Confluence: Il Tuo Radar di Liquidità Istituzionale
Vuoi identificare i livelli che il prezzo è obbligato a visitare?
Heatmap Regression è una mappa termica avanzata che rileva le tracce dell'attività istituzionale sul grafico. Identifica le zone chiave in cui si è verificata una forte attività di assorbimento o distribuzione di capitale, lasciando squilibri pendenti che il mercato tende a correggere.
Questo indicatore ti rivela gli obiettivi di ritorno del prezzo più probabili.
Analisi delle Zone Chiave (Squilibri di Prezzo)
L'indicatore segna due tipi di tracce di liquidità istituzionale:
-
Zona Verde (Accumulazione):
-
Si forma quando il prezzo scende con forza (vendita dominante), lasciando dietro di sé ordini di acquisto istituzionali (liquidità).
-
Il prezzo ha un'alta probabilità di tornare al rialzo per equilibrare quel livello.
-
-
Zona Rossa (Distribuzione):
-
Si forma quando il prezzo sale con forza (acquisto dominante), lasciando dietro di sé ordini di vendita istituzionali (liquidità).
-
Il prezzo ha un'alta probabilità di retrocedere al ribasso per coprire quella zona.
-
In sostanza, Heatmap Regression segna i "vuoti" o magneti di liquidità che il mercato deve toccare prima di continuare la sua traiettoria.
Ti mostra dove si trovano i livelli con maggiore probabilità di reazione.
Filtraggio Esclusivo: Solo Zone di Qualità (Volume Intelligente)
Il sistema è configurato di default per mostrare tutte le zone rilevate, offrendoti una visione completa della mappa di liquidità.
Se desideri un grafico più pulito e con solo le zone confermate dal volume istituzionale, puoi attivare il filtro del Volume Intelligente.
Ciò ridurrà la quantità di segnali, ma mostrerà unicamente quelli con attività reale di assorbimento o distribuzione, evitando la saturazione visiva e concentrandosi sulle zone di maggiore qualità.
Modalità Sniper: Precisione Istituzionale
Attiva la Modalità Sniper quando vuoi operare solo con le zone più selettive e confermate.
Questa modalità applica filtri aggiuntivi per mostrare unicamente livelli istituzionali convalidati dalla struttura e dalla reazione reale del prezzo.
Meno segnali, ma di qualità molto superiore — ideale per strategie di precisione e conferma istituzionale.
Il Partner Ideale: Abbinalo a MarketCrack - Whale Detector
Per sfruttare al massimo le informazioni istituzionali:
-
Heatmap Regression → ti mostra DOVE si trova la liquidità.
-
Whale Detector → ti conferma QUANDO le balene sono attive e stanno spingendo il prezzo verso quelle zone.
In sintesi:
Visualizza le zone in cui il prezzo deve equilibrare il suo flusso, opera in sincronia con le balene, e lascia che il mercato ti mostri dove si muove realmente il denaro.
Non è una previsione. È una lettura avanzata del flusso istituzionale.
"HeatMap Regression C." è uno sviluppo originale per MetaTrader 5 creato da Andrés Carvajal. Questo indicatore è stato progettato da zero e non ha alcuna relazione con altri prodotti, marchi o comunità esterne.