HeatMap Regression Confluence

HeatMap Regression Confluence: Ihr Radar für institutionelle Liquidität

Möchten Sie die Niveaus identifizieren, die der Preis „verpflichtet“ ist, zu besuchen?

Heatmap Regression ist eine fortschrittliche Heatmap, die die Spuren institutioneller Aktivität im Chart erkennt. Sie identifiziert Schlüsselzonen, in denen eine starke Kapitalabsorption oder -verteilung stattgefunden hat, wodurch offene Ungleichgewichte zurückbleiben, die der Markt tendenziell korrigiert.

Dieser Indikator enthüllt Ihnen die wahrscheinlichsten Rückkehrziele des Preises.

Analyse der Schlüsselzonen (Preisungleichgewichte)

Der Indikator markiert zwei Arten von Spuren institutioneller Liquidität:

  • Grüne Zone (Akkumulation):

    • Sie entsteht, wenn der Preis stark fällt (dominierender Verkauf) und institutionelle Kaufaufträge (Liquidität) zurücklässt.

    • Der Preis hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, nach oben zurückzukehren, um dieses Niveau auszugleichen.

  • Rote Zone (Distribution):

    • Sie entsteht, wenn der Preis stark steigt (dominierender Kauf) und institutionelle Verkaufsaufträge (Liquidität) zurücklässt.

    • Der Preis hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, nach unten zurückzufallen, um diese Zone abzudecken.

Im Wesentlichen markiert Heatmap Regression die „Lücken“ oder Liquiditätsmagnete, die der Markt berühren muss, bevor er seinen Weg fortsetzt.

Er zeigt Ihnen, wo sich die Niveaus mit der höchsten Reaktionswahrscheinlichkeit befinden.

Exklusive Filterung: Nur Qualitätszonen (Smart Money Volumen)

Das System ist standardmäßig so konfiguriert, dass alle erkannten Zonen angezeigt werden, was Ihnen eine vollständige Übersicht über die Liquiditätskarte bietet.

Wenn Sie einen saubereren Chart wünschen, der nur die durch institutionelles Volumen bestätigten Zonen anzeigt, können Sie den Smart Money Volumen-Filter aktivieren.

Dies reduziert die Anzahl der Signale, zeigt jedoch nur jene mit tatsächlicher Absorptions- oder Distributionsaktivität an, wodurch visuelle Überlastung vermieden und der Fokus auf die hochwertigsten Zonen gerichtet wird.

Sniper-Modus: Institutionelle Präzision

Aktivieren Sie den Sniper-Modus, wenn Sie nur mit den selektivsten und bestätigtesten Zonen handeln möchten.

Dieser Modus wendet zusätzliche Filter an, um ausschließlich institutionelle Niveaus anzuzeigen, die durch Struktur und echte Preisreaktion validiert sind.

Weniger Signale, aber von viel höherer Qualität – ideal für Präzisionsstrategien und institutionelle Bestätigung.

Der ideale Partner: Kombinieren Sie ihn mit dem MarketCrack - Whale Detector

Um die institutionellen Informationen optimal zu nutzen:

  • Heatmap Regression → zeigt Ihnen, WO sich die Liquidität befindet.

  • Whale Detector → bestätigt Ihnen, WANN die „Wale“ aktiv sind und den Preis in diese Zonen drängen.

Zusammenfassend:

Visualisieren Sie die Zonen, in denen der Preis seinen Fluss ausgleichen muss, handeln Sie synchron mit den Walen, und lassen Sie sich vom Markt zeigen, wohin sich das Geld wirklich bewegt.

Das ist keine Vorhersage. Es ist eine fortschrittliche Lesart des institutionellen Flows.

"HeatMap Regression C." ist eine Originalentwicklung für MetaTrader 5, erstellt von Andrés Carvajal. Dieser Indikator wurde von Grund auf neu konzipiert und steht in keiner Beziehung zu anderen externen Produkten, Marken oder Gemeinschaften.


