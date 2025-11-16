HeatMap Regression Confluence

HeatMap Regression Conlfuence: Seu Radar de Liquidez Institucional

Você quer identificar os níveis que o preço é obrigado a visitar?

Heatmap Regression é um mapa de calor avançado que detecta as pegadas da atividade institucional no gráfico. Ele identifica zonas chave onde ocorreu uma forte absorção ou distribuição de capital, deixando desequilíbrios pendentes que o mercado tende a corrigir.

Este indicador revela para você os objetivos de retorno de preço mais prováveis.

Análise de Zonas Chave (Desequilíbrios de Preço)

O indicador marca dois tipos de pegadas de liquidez institucional:

  • Zona Verde (Acumulação):

    • Forma-se quando o preço cai com força (venda dominante), deixando para trás ordens de compra institucionais (liquidez).

    • O preço tem alta probabilidade de retornar para cima para equilibrar esse nível.

  • Zona Vermelha (Distribuição):

    • Forma-se quando o preço sobe com força (compra dominante), deixando para trás ordens de venda institucionais (liquidez).

    • O preço tem alta probabilidade de recuar para baixo para cobrir essa zona.

Em essência, o Heatmap Regression marca os "vazios" ou ímãs de liquidez que o mercado deve tocar antes de continuar sua trajetória.

Ele mostra onde estão os níveis com maior probabilidade de reação.

Filtragem Exclusiva: Apenas Zonas de Qualidade (Volume Inteligente)

O sistema é configurado por padrão para mostrar todas as zonas detectadas, oferecendo uma visão completa do mapa de liquidez.

Se você deseja um gráfico mais limpo e com apenas as zonas confirmadas por volume institucional, você pode ativar o filtro de Volume Inteligente.

Isso reduzirá a quantidade de sinais, mas mostrará unicamente aqueles com atividade real de absorção ou distribuição, evitando a saturação visual e focando nas zonas de maior qualidade.

Modo Sniper: Precisão Institucional

Ative o Modo Sniper quando quiser operar apenas nas zonas mais seletivas e confirmadas.

Este modo aplica filtros adicionais para mostrar unicamente níveis institucionais validados por estrutura e reação real do preço.

Menos sinais, mas de qualidade muito superior — ideal para estratégias de precisão e confirmação institucional.

O Parceiro Ideal: Combine com MarketCrack - Whale Detector

Para aproveitar ao máximo a informação institucional:

  • Heatmap Regression → mostra ONDE está a liquidez.

  • Whale Detector → confirma QUANDO as baleias estão ativas e empurrando o preço para essas zonas.

Em resumo:

Visualize as zonas onde o preço deve equilibrar seu fluxo, opere em sincronia com as baleias, e deixe que o mercado mostre para onde o dinheiro realmente se move.

Não é previsão. É leitura avançada do fluxo institucional.

"HeatMap Regression C." é um desenvolvimento original para MetaTrader 5 criado por Andrés Carvajal. Este indicador foi projetado do zero e não possui relação com nenhum outro produto, marca ou comunidade externa.


