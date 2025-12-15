Scalping Winning Signals Pro SWS

UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0, Usman Zabir (UZFX LABS) tarafından hızlı hareket eden piyasalarda kesin giriş sinyalleri arayan scalperlar, günlük tüccarlar ve swing tüccarlar için özel olarak geliştirilmiş, güçlü, yeniden boyama yapmayan bir göstergedir. Gecikme veya yanlış yeniden boyama olmadan güvenilir, gerçek zamanlı sinyaller isteyen tüccarlar için idealdir.

Temel özellikleri şunlardır:

Son ve geçmiş sinyaller için net görsel oklar (eski sinyalleri nokta olarak görüntüleme seçenekleri ile).

Ticaret çizgilerinin otomatik hesaplanması ve çizilmesi: Giriş, Stop Loss (son swing düşük/yüksek değerine göre) ve çoklu Take Profit seviyeleri (RRR 1:1, 2:1, 3,5:1 – tamamen özelleştirilebilir).

En son sinyal ayrıntılarını, giriş fiyatını, SL ve TP seviyelerini gösteren grafik üzerinde bilgi paneli.

Kapsamlı uyarılar: Açılır pencere, ses, push bildirimleri ve e-posta.

Grafik özelleştirme seçenekleri (renkler, arka plan, mum stilleri).

Güvenli dağıtım için yerleşik lisans sona erme sistemi (güncellenen tarih ile yenilenebilir).

Tüm döviz çiftleri, emtialar ve zaman dilimleri için tasarlanan UZFX SWS PRO, yatırımcıların gelişmiş risk-ödül yönetimi ile kazançlı scalping fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur.


Yeniden boyama yok | Doğru Sinyaller | Profesyonel Ticaret Görselleştirme


