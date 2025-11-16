HeatMap Regression Confluence: 您的机构流动性雷达

您是否想确定价格“不得不”访问的水平？

Heatmap Regression 是一种先进的热力图，用于检测图表上机构活动的痕迹。它识别出发生过大量资本吸收或分配的关键区域，这些区域留下了市场倾向于修正的未决失衡。

该指标为您揭示了最有可能的价格回返目标。

关键区域分析（价格失衡）

该指标标记了两种机构流动性痕迹：

绿色区域（积累/Accumulation）： 当价格 强劲下跌 （卖方占主导）时形成，留下了机构买单（流动性）。 价格有很高的概率 向上回升 以平衡该水平。

红色区域（分配/Distribution）： 当价格 强劲上涨 （买方占主导）时形成，留下了机构卖单（流动性）。 价格有很高的概率 向下回调 以覆盖该区域。



本质上，Heatmap Regression 标记了市场在继续其轨迹之前必须触及的**“真空”或流动性磁铁**。

它向您展示了最有可能发生反应的水平在哪里。

独家过滤：仅限优质区域（智能资金成交量）

系统默认设置为显示所有检测到的区域，为您提供流动性图景的完整视图。

如果您需要一个更简洁的图表，只显示经机构成交量确认的区域，您可以激活智能资金成交量（Smart Money Volume）过滤器。

这将减少信号数量，但只会显示具有真实吸收或分配活动的区域，避免视觉饱和，并专注于更高质量的区域。

狙击模式：机构级精度

当您只想在最精选和已确认的区域进行交易时，请激活狙击模式（Sniper Mode）。

此模式应用额外的过滤器，仅显示经结构和实际价格反应验证的机构水平。

信号更少，但质量高得多 — 是追求精度和机构确认策略的理想选择。

理想伙伴：结合 MarketCrack - Whale Detector 使用

要充分利用机构信息：

Heatmap Regression → 向您展示流动性 在哪里 （WHERE）。

Whale Detector → 向您确认何时（WHEN）“巨鲸”活跃并正在将价格推向这些区域。

总结：

可视化价格必须平衡其流向的区域， 与“巨鲸”同步交易， 让市场向您展示资金真正流向何方。

这不是预测。这是先进的机构流动解读。





---------------------------

“HeatMap Regression C.” 是由 Andrés Carvajal (安德烈斯·卡瓦哈尔) 为 MetaTrader 5 创作的一项原创开发。此指标从零开始设计，与任何其他外部产品、品牌或社区均无关联。

